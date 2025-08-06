Батарея смартфона будет держать заряд 2 дня: отключите всего одну настройку, о которой никто не думает

"Батарея разряжена" – два слова, способные вызвать панику у современного человека.

Мы носим с собой пауэрбанки, уменьшаем яркость экрана, закрываем приложения, но телефон все равно едва доживает до вечера. Производители убеждают нас, что это норма, но они лукавят. В вашем смартфоне есть "легальный вампир" — настройка, которая пожирает до 30% заряда в фоновом режиме.

И 99% пользователей даже не догадываются о ее существовании. Эта настройка называется "Фоновое обновление контента" (на iOS) или "Фоновая работа приложений" (на Android).

Что это за "вампир" и как он работает?

Эта функция позволяет приложениям, которые вы даже не открывали, подключаться к интернету, обновлять информацию, подгружать новости и проверять ваше местоположение. Ваше новостное приложение проверяет заголовки, соцсеть подгружает посты, а приложение магазина ищет ближайшие скидки.

Все это происходит постоянно, без вашего ведома. Процессор работает, модем активен, и ваша батарея тает на глазах, даже когда телефон просто лежит в кармане.

Как изгнать "вампира": инструкция для iOS и Android

Отключение этой функции не повлияет на получение сообщений в мессенджерах или push-уведомлений. Вы просто запретите приложениям заниматься самодеятельностью.

Для iPhone (iOS):

Зайдите в "Настройки" → "Основные".

Найдите пункт "Обновление контента".

Вы увидите длинный список приложений. Вы можете либо полностью отключить эту функцию верхним переключателем, либо, что более разумно, оставить ее только для самых важных приложений (например, мессенджеров), а для всех остальных — отключить.

Для Android:

Зайдите в "Настройки" → "Приложения" → "Все приложения".

Выберите приложение, которое не нуждается в постоянном обновлении (например, игры, редакторы фото, магазины).

Зайдите в раздел "Батарея" или "Контроль активности" и выберите опцию "Ограничить" или "Жестко ограничить".

Проделайте эту процедуру для 10-15 самых "прожорливых" приложений, и вы с удивлением обнаружите, что к концу дня у вас остается 40-50% заряда, а то и больше. Ваш телефон сможет легко прожить полтора, а то и два дня без подзарядки.