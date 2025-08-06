Тест: узнайте советский фильм по кадру с воздушными шарами

Воздушные шары в советском кино – это не просто реквизит. Это символ праздника, прощания с детством, сказочного полета или даже инопланетного визита. Вспомните эти кадры и проверьте, насколько вы наблюдательный киноман.

Вопросы

1.

А) "Старик Хоттабыч"

Б) "Три толстяка"

В) "Приключения Буратино"

2.

А) "Гостья из будущего"

Б) "Иван Васильевич меняет профессию"

В) "Эта веселая планета"

3.

А) "Доживем до понедельника"

Б) "Розыгрыш"

В) "Вам и не снилось…"

4.

А) "Укротительница тигров"

Б) "Полосатый рейс"

В) "Девушка без адреса"

5.

А) "Зигзаг удачи"

Б) "Карнавальная ночь"

В) "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Ключ к тесту и расшифровка





1. Б) "Три толстяка".

2. В) "Эта веселая планета".

3. Б) "Розыгрыш".

4. А) "Укротительница тигров".

5. Б)"Карнавальная ночь".

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