Тест: узнайте советский фильм по кадру с воздушными шарами

Вопросы
1.
А) "Старик Хоттабыч"
Б) "Три толстяка"
В) "Приключения Буратино"
2.
А) "Гостья из будущего"
Б) "Иван Васильевич меняет профессию"
В) "Эта веселая планета"
3.
А) "Доживем до понедельника"
Б) "Розыгрыш"
В) "Вам и не снилось…"
4.
А) "Укротительница тигров"
Б) "Полосатый рейс"
В) "Девушка без адреса"
5.
А) "Зигзаг удачи"
Б) "Карнавальная ночь"
В) "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Ключ к тесту и расшифровка
1. Б) "Три толстяка".
2. В) "Эта веселая планета".
3. Б) "Розыгрыш".
4. А) "Укротительница тигров".
5. Б)"Карнавальная ночь".
Ваши результаты
- 5 из 5: мастер-воздухоплаватель. Вы не просто смотрели эти фильмы, вы в них жили! Ваша зрительная память безупречна, и вы способны заметить даже те детали, которые другие пропускают.
- 3-4 из 5: опытный оформитель. Вы точно знаете, как создать атмосферу праздника, и помните самые яркие сцены из любимых фильмов. Возможно, одна-две детали ускользнули, но это лишь повод пересмотреть классику!
- 0-2 из 5: случайный зритель. Похоже, воздушные шары пролетели мимо вашего внимания. Но это не страшно! Зато теперь вы знаете, на какие красивые и символичные моменты стоит обратить внимание при следующем просмотре.