Тест: что сейчас нужно вашему "внутреннему ребенку"?

Внутри каждого взрослого живет ребенок – со своими желаниями, страхами и мечтами. В суете дней мы часто забываем о нем, но именно он отвечает за нашу способность радоваться, творить и чувствовать себя живыми. Когда нам плохо, грустно или пусто, скорее всего, это плачет именно он. Давайте прислушаемся к нему. Этот тест поможет понять, чего не хватает вашему "внутреннему ребенку" прямо сейчас.

Вопросы

1. У вас появился совершенно свободный, незапланированный день. Как бы вы хотели его провести, если бы не было никаких "надо" и "должен"?

А) Поехать в новое, незнакомое место, даже если это соседний парк, в котором я никогда не был. Просто бродить и смотреть по сторонам.

Б) Укутаться в плед, сделать какао и пересмотреть любимый старый мультфильм или фильм из детства.

В) Достать краски/карандаши/пластилин/конструктор и просто что-то мастерить, не думая о результате, просто ради процесса.

Г) Наконец-то доделать то маленькое, но важное дело, которое давно откладывал, и почувствовать себя молодцом.

2. Представьте, что вам решили сделать идеальный подарок. Что бы это было?

А) Билет на концерт, в парк аттракционов или на поезд в другой город — одним словом, яркое Впечатление.

Б) Что-то очень уютное: мягкий свитер, пушистый плед или кружка, из которой так приятно пить чай.

В) Набор для творчества: большой альбом и краски, новая гитара, красивый блокнот — то, с помощью чего можно что-то создать.

Г) Грамота "Самому лучшему…" или искренняя, подробная похвала от человека, чье мнение для меня важно.

3. Вы чувствуете себя уставшим и подавленным. Какое "лекарство" интуитивно кажется самым правильным?

А) Отвлечься: посмотреть смешное видео, пойти гулять и разглядывать витрины, сыграть в компьютерную игру.

Б) Забраться в "домик": отменить все планы, обнять кота или близкого человека, побыть в тишине и безопасности.

В) Выплеснуть эмоции: включить громко музыку и подпевать, нарисовать свои чувства, написать все, что на душе, в дневник.

Г) Поговорить с другом, который напомнит мне о моих сильных сторонах и скажет: «Ты справишься, ты всегда справляешься».

4. Какой вид детского "волшебства" вы хотели бы вернуть в свою жизнь больше всего?

А) Магию открытия: вера в то, что за углом может ждать невероятное приключение, а в старом дупле спрятан клад.

Б) Магию защиты: ощущение, что одеяло может спасти от всех монстров, а объятия мамы лечат любую рану.

В) Магию созидания: способность построить из стульев и покрывала целый замок, а из палки и листьев — волшебный корабль.

Г) Магию всемогущества: уверенность в том, что ты самый быстрый, самый сильный и можешь победить в любой игре во дворе.

Результаты

Если у вас больше ответов А — ваш ребенок "Искатель приключений"

Ему наскучила рутина. Он жаждет новых впечатлений, открытий и спонтанности. Серость будней и предсказуемость его угнетают. Ему жизненно необходимо иногда сходить с проторенной тропы.

Что ему нужно прямо сейчас: немного новизны. Не обязательно ехать на край света. Попробуйте новый маршрут до работы, зайдите в незнакомое кафе, посмотрите фильм в жанре, который обычно избегаете. Позвольте себе сделать что-то просто из любопытства.

Если у вас больше ответов Б — ваш ребенок "Хранитель уюта"

Он чувствует себя незащищенным. Современный мир кажется ему слишком быстрым, громким и требовательным. Он ищет тишины, тепла и безопасности — того самого чувства, когда ты в "домике" и никто тебя не тронет.

Что ему нужно прямо сейчас: порция безусловного комфорта. Разрешите себе ленивый вечер без чувства вины. Примите горячую ванну, пересмотрите фильм, который знаете наизусть, приготовьте еду из детства. Позвольте себе быть уязвимым в безопасном пространстве.

Если у вас больше ответов В — ваш ребенок "Свободный художник"

Ему тесно в рамках правил и оценок. Он хочет творить, выражать себя, пачкать руки в краске и не думать, "красиво" это или "правильно". Он страдает от того, что его творческую энергию никто не выпускает на волю.

Что ему нужно прямо сейчас: чистый акт созидания. Купите самый простой альбом и начните рисовать каракули. Пойте в душе. Напишите глупое стихотворение. Соберите пазл. Главное — делать это без цели и без критики, ради самого процесса.

Если у вас больше ответов Г — ваш ребенок "Маленький герой"

Ему не хватает признания. Он очень старается быть хорошим, все делать правильно, но ему кажется, что его усилия никто не замечает. Ему отчаянно нужно, чтобы его погладили по голове и сказали: "Какой ты молодец! Я тобой горжусь!".

Что ему нужно прямо сейчас: похвала и признание. И в первую очередь — от вас самого. Составьте список из 5 вещей, которые вы хорошо сделали за последнюю неделю. Наградите себя за маленькую победу. Перестаньте себя ругать за ошибки и начните замечать свои достижения.