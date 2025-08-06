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Среда 6 августа

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Не стало звезды мирового кинематографа – планета оплакивает талант, угасший в 33 года

Не стало звезды мирового кинематографа – планета оплакивает талант, угасший в 33 года
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После тяжелой болезни скончалась актриса Келли Мак. Поклонники и коллеги скорбят о трагически прерванной карьере и жизни.

Она была талантливой и многообещающей актрисой, чья карьера уверенно набирала обороты. Но страшная болезнь оборвала ее жизнь на самом взлете, оставив лишь яркие роли в культовых проектах и скорбь миллионов поклонников по всему миру.

В возрасте всего 33 лет скончалась американская актриса Келли Мак, известная зрителям по роли Эдди в девятом сезоне сериала "Ходячие мертвецы".

Тяжелая болезнь и последние дни

Жизнь актрисы унесла глиома центральной нервной системы — агрессивная форма рака. Келли Мак скончалась в своем родном городе Цинциннати, в окружении близких, после долгой и мужественной борьбы с болезнью.

Последние 11 лет она жила и строила свою карьеру в Лос-Анджелесе, но для последнего боя вернулась домой.

Жизнь, посвященная экрану

Келли Мак была из тех, кто с детства знал свое призвание. Ее путь в искусстве был последовательным и полным самоотдачи:

  • Начало карьеры: еще ребенком она начала сниматься в рекламных роликах, привыкая к камере и съемочной площадке.
  • Признание таланта: за роль в фильме "Слоновий сад" (2008) она получила престижную награду от знаменитой школы искусств Тиш (Tisch School of the Arts), что подтвердило ее недюжинный драматический талант.
  • Путь в большом кино и на ТВ: покоряя Голливуд, она успела появиться в популярных сериалах, таких как "911 служба спасения" и "Медики Чикаго", демонстрируя свою универсальность.

От "Ходячих мертвецов" до "Человека-паука"

Хотя для многих она останется в памяти как Эдди, жительница колонии Хиллтоп, ее талант был гораздо многограннее.

  • Она подарила свой голос одному из персонажей в оскароносном анимационном фильме "Человек-паук: Через вселенные".
  • Снялась в картине "Вторжение в эфир".
  • Последней ее работой стала роль в фильме студии Universal, который должен выйти на экраны в 2025 году.

Трагично, что Келли уже не увидит премьеру своей последней ленты. Мир потерял не просто актрису из знаменитого сериала, а молодую, разностороннюю и многообещающую артистку, чей путь был так несправедливо прерван.

Шоу-бизнес в Telegram

6 августа 2025, 09:57
Фото сгенерировано в Шедеврум
The Hollywood reporter✓ Надежный источник

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Смерть выкосила актеров фильма "Любовь и голуби": в живых остались лишь трое

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
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