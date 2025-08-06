Мир прощается с легендой: ушла из жизни звезда рестлинга

5 августа 2025 года мир профессионального рестлинга понес тяжелую утрату. Скончался выдающийся борец, дзюдоист и боец смешанных единоборств, чья энергия и мастерство покорили ринги и сердца поклонников. В возрасте 47 лет он оставил яркое наследие, которое навсегда останется в истории японского спорта.

Путь к славе: от дзюдо к рестлингу

Томохико Хашимото родился 16 августа 1977 года. С юности выделялся как талантливый дзюдоист. Под руководством Коитиро Кимуры началась подготовка к карьере профессионального рестлера. Дебют состоялся 14 апреля 2000 года на ринге JPWA, где победа над Томом Бертоном стала первым шагом к признанию. Вскоре после этого присоединение к Dramatic Dream Team (DDT) открыло новую главу. Обучение в додзе DDT и дебют на мероприятии Y2D Core 28 мая, где был побежден Кэннонболл Казу, закрепили репутацию перспективного бойца.

Триумфы в Dramatic Dream Team

Карьера в DDT стала временем ярких побед. В 2000 году вместе с тренером Коитиро Кимурой был выигран командный турнир DDT Tag League. Годом позже успех повторился в паре с Сансиро Такаги. Первый чемпионский титул пришел в 2003 году, когда в дуэте с Такаги завоеван титул чемпиона KO-D Tag Team. Несмотря на травму в мае 2003 года, возвращение на ринг месяц спустя ознаменовалось победой над Сюдзи Ишикавой.

В том же году в паре с Сейей Морохаши был выигран еще один титул KO-D Tag League, а в 2004 году они дошли до полуфинала турнира. Третий титул чемпиона KO-D Tag Team был завоеван с Нобутакой Морибе в 2004 году. Успешная защита титула на юбилейном шоу DDT и последующие бои укрепили статус одного из лидеров промоушена. В 2006 году началась работа фрилансером, завершив яркий этап карьеры в DDT.

Фриланс и новые горизонты

После ухода из DDT карьера продолжилась в независимых промоушенах, среди которых выделяется Apache Pro-Wrestling Army. Основание букинг-агентства Team Vader с Big Van Vader привело к победе в кубке Вейдера в 2008 году. Пять титулов чемпиона мира WEW World Tag Team и один титул чемпиона мира WEW World Heavyweight Championship в Apache Army стали важными вехами. Участие в спин-оффе Frontier Martial-Arts Wrestling Cho Sento Puroresu FMW принесло командный титул FMW World Street Fight 6-Man в 2016 году в паре с W*ING Канемурой и Райджином Ягучи.

Pro-Wrestling A-Team и наследие

В 2017 году, после закрытия Apache Army, началось продвижение Pro-Wrestling A-Team. Шестой титул чемпиона мира WEW был завоеван в паре с Масаши Такедой в апреле 2017 года. Карьера в смешанных единоборствах, хотя и менее успешная, включала пять боев за DDT, с одной победой нокаутом.

Трагический уход

Диагноз рака оборвал жизнь 5 августа 2025 года в возрасте 47 лет. Уход стал невосполнимой утратой для японского рестлинга. Поклонники и коллеги скорбят о потере бойца, чья страсть и упорство вдохновляли на ринге.

Он запомнится как человек, сумевший объединить дзюдо, рестлинг и смешанные единоборства в уникальный стиль. Титулы, завоеванные в DDT, Apache Army и A-Team, отражают не только мастерство, но и преданность делу. Его вклад в развитие японского рестлинга и вдохновение для новых поколений останутся в истории навсегда.