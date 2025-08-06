Мир потерял человека, который сверг диктатора, но сам унес в могилу тайну кровавой расправы

В возрасте 95 лет скончался бывший президент, пришедший к власти после падения тирании. Его наследие – путь к демократии и обвинения в преступлениях, на которые он так и не ответил.

Его имя стало символом надежды для нации, только что сбросившей оковы жестокой диктатуры. Он обещал демократию и свободу, но его правление было омрачено кровью собственных граждан на улицах столицы. Он ушел в 95 лет, так и не дав окончательного ответа на обвинения в преступлениях против человечности, которые преследовали его до последнего дня.

Мир потерял Иона Илиеску — первого посткоммунистического президента Румынии, одну из самых значимых и противоречивых фигур в новейшей истории Европы.

57 дней борьбы: последние дни бывшего президента

Как сообщило правительство Румынии, Ион Илиеску скончался 5 августа 2025 года в 15:55 по местному времени. Его смерть наступила после почти двухмесячного пребывания в больнице.

"В течение 57 дней госпитализации врачи прилагали все усилия, чтобы обеспечить ему необходимый уход и лечение", — отметили представители медицинского центра.

Два месяца назад у 95-летнего политика был диагностирован рак легких, после чего он был госпитализирован в реанимацию и уже не мог передвигаться самостоятельно.

Путь от коммуниста до президента: главные вехи биографии

Ион Илиеску был политиком, чья жизнь охватила несколько эпох.

Рождение: 3 марта 1930 года.

3 марта 1930 года. Образование: окончил Политехнический институт в Бухаресте и, что знаково для политика того времени, Московский энергетический институт.

окончил Политехнический институт в Бухаресте и, что знаково для политика того времени, Московский энергетический институт. Карьера: начал свой путь в Румынской коммунистической партии, постепенно поднимаясь по партийной лестнице.

начал свой путь в Румынской коммунистической партии, постепенно поднимаясь по партийной лестнице. Звездный час: возглавил Фронт национального спасения после свержения и казни диктатора Николае Чаушеску в декабре 1989 года.

возглавил Фронт национального спасения после свержения и казни диктатора Николае Чаушеску в декабре 1989 года. Президентство: дважды занимал высший государственный пост: 1990–1996 гг. — первый срок после революции. 2000–2004 гг. — второй срок после перерыва.

дважды занимал высший государственный пост:

Наследие: что Илиеску сделал для своей страны

Несмотря на противоречивую репутацию, именно в период правления Илиеску были заложены основы современной румынской государственности.

Достижение Значение для страны Принятие новой Конституции Создание правовой базы для демократического государства, разделения властей и гарантий прав человека после десятилетий диктатуры. Снаговская декларация (1995) Исторический документ, подписанный всеми политическими партиями, который закрепил стратегический курс Румынии на интеграцию в НАТО и Европейский союз. Переход к рыночной экономике Запуск процессов приватизации и либерализации экономики, отказ от социалистической модели.

Тень "Минериады": преступление без наказания

Самой темной страницей в биографии Илиеску навсегда останутся события июня 1990 года, известные как "Минериада". Тогда для подавления антиправительственных протестов в Бухарест были привезены тысячи шахтеров, которые жестоко разогнали демонстрантов.

Итог: 4 человека погибли, более 1000 получили ранения.

4 человека погибли, более 1000 получили ранения. Обвинения: в 2017 году Илиеску было предъявлено обвинение в преступлениях против человечности за организацию этих событий.

в 2017 году Илиеску было предъявлено обвинение в преступлениях против человечности за организацию этих событий. Итог суда: дело прошло через множество инстанций, апелляций и возвратов в прокуратуру. Имя Илиеску то появлялось, то исчезало из документов.

В конечном итоге, окончательный юридический вердикт по его роли в тех кровавых событиях так и не был вынесен. Ион Илиеску умер, забрав с собой тайну "Минериады" и оставив румынскому обществу неразрешенный вопрос о справедливости и ответственности власти. Его похоронят как бывшего главу государства, но для многих он останется символом эпохи, где надежда шла рука об руку с насилием.