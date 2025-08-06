Ваш банк тихо списывает эти деньги: "галочка" в приложении, которая сэкономит вам тысячи

Каждый месяц с вашей карты исчезает небольшая сумма – 60, 90, 150 рублей. Мы редко обращаем на это внимание, думая: "Наверное, плата за обслуживание". Но на самом деле, это результат хитрой уловки, на которую попадаются миллионы. Банки автоматически подключают нам платные услуги, спрятав их за неприметной "галочкой" в договоре или приложении.

И эта одна "галочка", которую вы не сняли, может стоить вам нескольких тысяч рублей в год. Чаще всего деньги списываются за две услуги:

Платные SMS-уведомления.

Страхование кредитной карты или счета.

Почему это обман?

Банки пользуются нашей невнимательностью. При оформлении карты мы часто торопимcя и не вчитываемся в мелкий шрифт. А ведь сегодня практически у всех банков есть бесплатные push-уведомления, которые приходят через интернет. Но банк по умолчанию подключает платные SMS, ведь это его дополнительный доход. То же самое со страховкой, необходимость которой для многих сомнительна.

Как найти и отключить "грабителя": инструкция

Не откладывайте на потом, сделайте это прямо сейчас.

Откройте банковское приложение. Выберите карту, по которой вы заметили списания. Зайдите в "Настройки" или "Информация о карте". Найдите раздел "Уведомления" или "Оповещения". Вы увидите переключатель между Push (бесплатно) и SMS (платно). Выберите Push и отключите SMS. Проверьте раздел "Услуги" или "Тарифы". Поищите пункты, связанные со "страхованием" или "защитой счета". Если эта услуга вам не нужна, смело отключайте.

Проделав эту операцию со всеми своими картами, вы удивитесь, как 100-200 рублей в месяц превращаются в 1200-2400 сэкономленных рублей в год. Это деньги, которые банк забирал у вас просто так. Верните их себе.