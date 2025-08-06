Борис и Глеб пришли – хлеб поспел: что категорически нельзя делать 6 августа, чтобы не лишиться всех денег

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Вторник 5 августа

00:04Борис и Глеб пришли – хлеб поспел: что категорически нельзя делать 6 августа, чтобы не лишиться всех денег 21:28Не стало чемпиона мира по футболу – поклонники спорта провожают легенду в последний путь 20:55Омар Хайям объяснил, почему нельзя жить с вечной надеждой на будущее — не повторяйте эту ошибку 19:46Неожиданно ушел из жизни победитель Лиги Чемпионов: весь мир скорбит 19:09Ивлеева сделала заявление о возвращении после "голой вечеринки" – чем живет блогерша сегодня 18:28Тест: угадайте советские фильмы по стильной сумочке актрисы 16:38Не стало заслуженного артиста России – вся страна оплакивает редкий талант 15:33Почему мужья засматриваются на молодых девушек и уходят из семьи – внятное объяснение психологов 14:40Вечная память артистке: люди несут цветы к московскому дому Ренаты Литвиновой 13:56Код Евангелий взломан: как методы COVID-исследований меняют изучение древних текстов 13:55"Мой район" подготовил более 15 тысяч мероприятий в рамках форума "Москва 2030" 13:13Волосы перестанут выпадать и сечься: прекратите делать эту ошибку в душе, которую допускают почти все 12:34Ушел из жизни великий российский режиссер и гениальный педагог 12:20Голос фигурного катания умолк навсегда: трагически погиб комментатор Александр Гришин 12:04Прощание с легендой: ушла из жизни звезда Бродвея и обладательница 6 золотых дисков 11:45Конец красивой сказки: Кравец через суд лишает бывшую дочь громкой фамилии 11:39Этот простой способ поможет снизить давление за 3 минуты 11:27Заговоры на любовь мужчины на все случаи жизни 11:10Именно такая женщина создана для семьи: главный секрет идеала от Омара Хайяма 10:58Как нейтроны становятся оружием против рака: новая терапия выходит на уровень клиник 10:20Ваша одежда прослужит вдвое дольше: скрытая функция стиральной машины, о которой вы не знали 10:02Ушел из жизни голос Люка Скайуокера и Николаса Кейджа 09:41Простой способ привлечь деньги в свою жизнь – секретная гавайская техника 09:35В Москве проходит плановый ремонт подъездов многоквартирных домов 09:01Женился за две недели до смерти: ушел из жизни вокалист культовой рок-группы 80-х 08:07Трагедия в мире кинематографа: ушел из жизни актер, звезда сериалов от Netflix 06:06Правило "трех да": психологическая уловка, которая заставит любого с вами согласиться 03:34Тест: Хранитель советских рецептов. Узнаете ли вы блюдо по его секрету? 00:39Трофим Бессонник идет – работу несет: что категорически нельзя делать 5 августа, чтобы не навлечь беду 21:48Ушел из жизни известный на весь мир боксер – фанаты спорта оплакивают легенду ринга 21:06Как накопить крупную сумму на безбедную старость: финансовая хитрость японцев 19:39Резко сдавшего Розенбаума экстренно доставили в больницу в Москве 19:09Ушла из жизни жемчужина телеканала "Культура" – страна потеряла еще одного выдающегося творца 18:26"Никакая я не звезда": как живет 83-летний актер фильмов "Экипаж" и "Мужики!.." Александр Павлов 18:19Мудрый Омар Хайям всего 2 фразами объяснил, почему мужчины предают любимых женщин 17:04Погасшая звезда: ушел из жизни Герой России и Казахстана, покоривший космос 16:16Тест: угадайте советский фильм по кадру с актрисой-балериной 15:38Инвестиционный дом D8 – отзывы и услуги 15:24Название набережной в "Коломенском" выберут москвичи 14:26Сборная СССР по футболу провалилась на ЧМ-1990: раскрыта тайна фатального решения Лобановского 14:20Ваша юность точно прошла в СССР, если осилите все вопросы 14:15Расход топлива упадет на 20%: простая кнопка в вашем авто, которую 90% водителей используют неправильно 14:02Тест: сможете ли вы отличить поэзию классиков от творчества нейросети? 13:37Сорняки исчезнут навсегда: копеечное средство с кухни, которое очистит огород лучше любой "химии" 13:35Забытая трагедия: как скрыли гибель целой хоккейной команды в СССР 13:23Квартиры в новостройке на Изумрудной улице выбрали более 180 участников реновации 13:04Почему нельзя засыпать под телевизор? Нейробиологи объясняют, как "безобидная" привычка разрушает ваш мозг 12:45Утрата века: великий режиссер и народный артист СССР покинул этот мир 12:41Звезда канала МУЗ ТВ Алена Белая (u4ikatana) – о доходах, критике и звездной болезни 12:34Тест: Только 5% ответит на все вопросы. Проверьте, помните ли вы советскую классику
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Борис и Глеб пришли – хлеб поспел: что категорически нельзя делать 6 августа, чтобы не лишиться всех денег

Борис и Глеб пришли – хлеб поспел: что категорически нельзя делать 6 августа, чтобы не лишиться всех денег
168

6 августа православная церковь чтит память святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, первых русских святых. В народном календаре этот день называли Борис и Глеб Летники, или Бессонники, так как страда продолжалась, и спать было некогда.

Считалось, что именно с этого дня начинаются первые по-настоящему грозовые дни, а на полях созревает хлеб. Наши предки относились к этой дате с большим почтением и опаской, соблюдая ряд строгих запретов. Нарушив их, можно было, по поверьям, навлечь на себя гнев святых, лишиться урожая и обрести врагов.

Главные запреты на 6 августа

Эти правила были направлены на то, чтобы уберечь дом от несчастий, сохранить урожай и поддержать мир в семье.

  1. Работать в поле и заниматься жатвой. Это был главный и самый строгий запрет. Несмотря на то что день называли "Бессонником", именно 6 августа крестьяне давали себе и земле отдых. Считалось, что тот, кто выйдет в поле с косой или серпом, рискует навлечь на свои поля пожар. Говорили: "На Глеба и Бориса за хлеб не берися". Поверье имело и практическое объяснение: частые грозы в этот день делали работу в поле смертельно опасной.
  2. Ссориться, ругаться и затевать конфликты. Святые братья Борис и Глеб почитаются как символы кротости и незлобия — они приняли мученическую смерть, но не пошли войной на своего брата. Поэтому любая ссора, брань или проявление вражды в этот день считались большим грехом, который мог привести к долгим и затяжным конфликтам в семье.
  3. Рубить лес для строительства. Предки верили, что деревья, срубленные в этот день, принесут в новый дом несчастья и болезни. А те, кто будет строить дом из этого леса, будут постоянно враждовать между собой.
  4. Проявлять жадность и отказывать в помощи. К этому дню поспевали ягоды — черемуха и смородина. Было принято угощать ими родных, соседей и особенно нуждающихся. Считалось, что щедрость в этот день вернется сторицей, а жадность приведет к бедности.
  5. Смотреть на молнию. Этот запрет связан с поверьем о "грозовом дне". Предки верили, что пристальный взгляд на молнию может навлечь беду или даже лишить зрения.

Что же нужно делать в этот день?

Чтобы заручиться поддержкой святых и привлечь благополучие, на Бориса и Глеба было принято:

  • Молиться святым. В первую очередь их просили о мире в семье, прекращении вражды и защите от недругов.
  • Собирать ягоды. Отправляться в лес или сад за черемухой и смородиной, делать из них заготовки на зиму.
  • Печь первый хлеб из нового урожая. Если зерно уже было обмолочено, хозяйки пекли первые караваи, которыми угощали всю семью и обязательно делились с нищими.

Народные приметы на 6 августа

По погоде в этот день судили о том, какими будут осень и зима:

  • Дождь с самого утра — к погожему дню и хорошему урожаю.
  • Южный ветер дует — к сильному ненастью.
  • Чайки часто садятся на воду — к дождливой погоде.
  • Мухи с утра жужжат громко и не прячутся — жди ясного и солнечного дня.

Соблюдение этих простых правил, по мнению наших предков, помогало прожить год в мире, достатке и согласии.

Шоу-бизнес в Telegram

6 августа 2025, 00:04
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Трофим Бессонник идет – работу несет: что категорически нельзя делать 5 августа, чтобы не навлечь беду

Не стало чемпиона мира по футболу – поклонники спорта провожают легенду в последний путь

Не стало чемпиона мира по футболу – поклонники спорта провожают легенду в последний путь
Поклонники футбола простились с Франком Миллем, чемпионом мира 1990 года в составе сборной ФРГ. Его уход из жизни в возрасте 67 лет стал тяжелой утратой для спортивного сообщества и миллионов поклонников футбола.

Омар Хайям объяснил, почему нельзя жить с вечной надеждой на будущее — не повторяйте эту ошибку

Омар Хайям объяснил, почему нельзя жить с вечной надеждой на будущее — не повторяйте эту ошибку
Омар Хайям – выдающийся персидский ученый, поэт и философ, который жил в XI-XII веках. Его работы, охватывающие математику, астрономию и литературу, остаются актуальными и в наше время.

Неожиданно ушел из жизни победитель Лиги Чемпионов: весь мир скорбит

Неожиданно ушел из жизни победитель Лиги Чемпионов: весь мир скорбит
В мире футбола наступил день скорби. Ушел из жизни человек, чья страсть, лидерство и преданность навсегда останутся в сердцах болельщиков. Его имя стало символом эпохи триумфов, а достижения – частью истории одного из величайших клубов Европы. Этот день стал трагедией для всех, кто ценит величие игры. Кто он — человек, ставший легендой Жорже Кошта, выдающийся португальский защитник, капитан и спортивный директор "Порту", скончался 5 августа 2025 года в возрасте 53 лет.

Ивлеева сделала заявление о возвращении после "голой вечеринки" – чем живет блогерша сегодня

Ивлеева сделала заявление о возвращении после "голой вечеринки" – чем живет блогерша сегодня
Популярная блогерша и телеведущая Настя Ивлеева вернулась на экран после длительного перерыва, вызванного скандалом с "голой вечеринкой". В своей новой программе "Чегеря" она поделилась опытом жизни в сельской местности. Возвращение на экран Настя Ивлеева поделилась своими эмоциями в телеграм-канале, отметив, что это очень интимный момент для нее: • "Я реву с комментов на YouTube… Спасибо вам огромное! Я живу!" — написала она, подчеркивая важность связи с аудиторией.

Тест: угадайте советские фильмы по стильной сумочке актрисы

Тест: угадайте советские фильмы по стильной сумочке актрисы
Советское кино оставило яркий след в культуре, а стиль актрис часто становился неотъемлемой частью их образов. В этом тесте мы предлагаем вам угадать фильмы по кадрам со стильными сумочками, которые носили известные актрисы. 1.

Выбор читателей

04/08ПндУтрата века: великий режиссер и народный артист СССР покинул этот мир 04/08ПндУшла из жизни жемчужина телеканала "Культура" – страна потеряла еще одного выдающегося творца 04/08ПндРасход топлива упадет на 20%: простая кнопка в вашем авто, которую 90% водителей используют неправильно 04/08ПндРезко сдавшего Розенбаума экстренно доставили в больницу в Москве 05/08ВтрВечная память артистке: люди несут цветы к московскому дому Ренаты Литвиновой 04/08ПндВаша юность точно прошла в СССР, если осилите все вопросы