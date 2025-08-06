Борис и Глеб пришли – хлеб поспел: что категорически нельзя делать 6 августа, чтобы не лишиться всех денег

Считалось, что именно с этого дня начинаются первые по-настоящему грозовые дни, а на полях созревает хлеб. Наши предки относились к этой дате с большим почтением и опаской, соблюдая ряд строгих запретов. Нарушив их, можно было, по поверьям, навлечь на себя гнев святых, лишиться урожая и обрести врагов.
Главные запреты на 6 августа
Эти правила были направлены на то, чтобы уберечь дом от несчастий, сохранить урожай и поддержать мир в семье.
- Работать в поле и заниматься жатвой. Это был главный и самый строгий запрет. Несмотря на то что день называли "Бессонником", именно 6 августа крестьяне давали себе и земле отдых. Считалось, что тот, кто выйдет в поле с косой или серпом, рискует навлечь на свои поля пожар. Говорили: "На Глеба и Бориса за хлеб не берися". Поверье имело и практическое объяснение: частые грозы в этот день делали работу в поле смертельно опасной.
- Ссориться, ругаться и затевать конфликты. Святые братья Борис и Глеб почитаются как символы кротости и незлобия — они приняли мученическую смерть, но не пошли войной на своего брата. Поэтому любая ссора, брань или проявление вражды в этот день считались большим грехом, который мог привести к долгим и затяжным конфликтам в семье.
- Рубить лес для строительства. Предки верили, что деревья, срубленные в этот день, принесут в новый дом несчастья и болезни. А те, кто будет строить дом из этого леса, будут постоянно враждовать между собой.
- Проявлять жадность и отказывать в помощи. К этому дню поспевали ягоды — черемуха и смородина. Было принято угощать ими родных, соседей и особенно нуждающихся. Считалось, что щедрость в этот день вернется сторицей, а жадность приведет к бедности.
- Смотреть на молнию. Этот запрет связан с поверьем о "грозовом дне". Предки верили, что пристальный взгляд на молнию может навлечь беду или даже лишить зрения.
Что же нужно делать в этот день?
Чтобы заручиться поддержкой святых и привлечь благополучие, на Бориса и Глеба было принято:
- Молиться святым. В первую очередь их просили о мире в семье, прекращении вражды и защите от недругов.
- Собирать ягоды. Отправляться в лес или сад за черемухой и смородиной, делать из них заготовки на зиму.
- Печь первый хлеб из нового урожая. Если зерно уже было обмолочено, хозяйки пекли первые караваи, которыми угощали всю семью и обязательно делились с нищими.
Народные приметы на 6 августа
По погоде в этот день судили о том, какими будут осень и зима:
- Дождь с самого утра — к погожему дню и хорошему урожаю.
- Южный ветер дует — к сильному ненастью.
- Чайки часто садятся на воду — к дождливой погоде.
- Мухи с утра жужжат громко и не прячутся — жди ясного и солнечного дня.
Соблюдение этих простых правил, по мнению наших предков, помогало прожить год в мире, достатке и согласии.