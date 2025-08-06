Борис и Глеб пришли – хлеб поспел: что категорически нельзя делать 6 августа, чтобы не лишиться всех денег

6 августа православная церковь чтит память святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, первых русских святых. В народном календаре этот день называли Борис и Глеб Летники, или Бессонники, так как страда продолжалась, и спать было некогда.

Считалось, что именно с этого дня начинаются первые по-настоящему грозовые дни, а на полях созревает хлеб. Наши предки относились к этой дате с большим почтением и опаской, соблюдая ряд строгих запретов. Нарушив их, можно было, по поверьям, навлечь на себя гнев святых, лишиться урожая и обрести врагов.

Главные запреты на 6 августа

Эти правила были направлены на то, чтобы уберечь дом от несчастий, сохранить урожай и поддержать мир в семье.

Работать в поле и заниматься жатвой. Это был главный и самый строгий запрет. Несмотря на то что день называли "Бессонником", именно 6 августа крестьяне давали себе и земле отдых. Считалось, что тот, кто выйдет в поле с косой или серпом, рискует навлечь на свои поля пожар. Говорили: "На Глеба и Бориса за хлеб не берися". Поверье имело и практическое объяснение: частые грозы в этот день делали работу в поле смертельно опасной. Ссориться, ругаться и затевать конфликты. Святые братья Борис и Глеб почитаются как символы кротости и незлобия — они приняли мученическую смерть, но не пошли войной на своего брата. Поэтому любая ссора, брань или проявление вражды в этот день считались большим грехом, который мог привести к долгим и затяжным конфликтам в семье. Рубить лес для строительства. Предки верили, что деревья, срубленные в этот день, принесут в новый дом несчастья и болезни. А те, кто будет строить дом из этого леса, будут постоянно враждовать между собой. Проявлять жадность и отказывать в помощи. К этому дню поспевали ягоды — черемуха и смородина. Было принято угощать ими родных, соседей и особенно нуждающихся. Считалось, что щедрость в этот день вернется сторицей, а жадность приведет к бедности. Смотреть на молнию. Этот запрет связан с поверьем о "грозовом дне". Предки верили, что пристальный взгляд на молнию может навлечь беду или даже лишить зрения.

Что же нужно делать в этот день?

Чтобы заручиться поддержкой святых и привлечь благополучие, на Бориса и Глеба было принято:

Молиться святым. В первую очередь их просили о мире в семье, прекращении вражды и защите от недругов.

В первую очередь их просили о мире в семье, прекращении вражды и защите от недругов. Собирать ягоды. Отправляться в лес или сад за черемухой и смородиной, делать из них заготовки на зиму.

Отправляться в лес или сад за черемухой и смородиной, делать из них заготовки на зиму. Печь первый хлеб из нового урожая. Если зерно уже было обмолочено, хозяйки пекли первые караваи, которыми угощали всю семью и обязательно делились с нищими.

Народные приметы на 6 августа

По погоде в этот день судили о том, какими будут осень и зима:

Дождь с самого утра — к погожему дню и хорошему урожаю.

Южный ветер дует — к сильному ненастью.

Чайки часто садятся на воду — к дождливой погоде.

Мухи с утра жужжат громко и не прячутся — жди ясного и солнечного дня.

Соблюдение этих простых правил, по мнению наших предков, помогало прожить год в мире, достатке и согласии.