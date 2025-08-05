Не стало чемпиона мира по футболу – поклонники спорта провожают легенду в последний путь

Его уход из жизни в возрасте 67 лет стал тяжелой утратой для спортивного сообщества и миллионов поклонников футбола. Милль ушел из жизни из-за последствий сердечного приступа, который он перенес в мае этого года.
Профессиональная карьера
Франк Милль был талантливым нападающим, который оставил заметный след в истории немецкого футбола. Его карьера охватывала несколько клубов:
• "Рот-Вайсс Эссен"
• "Боруссия" Менхенгладбах
• "Боруссия" Дортмунд
• "Фортуна"
Статистика выступлений
На профессиональном уровне Милль добился значительных успехов:
• Бундеслига: 123 гола
• Вторая Бундеслига: 87 голов
Достижения в клубах
В составе дортмундской "Боруссии" Милль выиграл Кубок Германии в 1989 году, что стало важным моментом в его карьере.
Карьера в сборной
Франк Милль впервые вышел на поле за сборную Германии 21 марта 1982 года в товарищеском матче против Бразилии. Несмотря на то что его путь в национальной команде был непростым, он смог добиться значительных успехов.
Важные моменты карьеры в сборной:
• Неудачи: милль не был включен в состав на чемпионаты мира 1982 и 1986 годов, а также на чемпионат Европы 1984 года.
• Участие на чемпионате Европы 1988 года: он помог сборной завоевать бронзовые медали, выходя на замену в матчах группового этапа и играя в полуфинале против Нидерландов.
• Чемпионат мира 1990 года: милль был частью команды, которая выиграла чемпионат мира в Италии, хотя не сыграл ни одного матча на турнире.
Достижения Франка Милля
Командные достижения
Сборная Германии:
• Чемпион мира 1990 года
• Бронзовый призёр чемпионата Европы 1988 года
Клубные достижения:
"Боруссия (Мёнхенгладбах)":
• Бронзовый призёр Бундеслиги: 1983/84
• Финалист Кубка Германии: 1983/84
"Боруссия (Дортмунд)":
• Серебряный призёр Бундеслиги: 1991/92
• Обладатель Кубка Германии: 1988/89
• Финалист Кубка УЕФА: 1992/1993
Личные достижения
• Лучший бомбардир второй Бундеслиги: 1981 год
• Лучший бомбардир в истории олимпийской сборной Германии: 10 голов
Уход из жизни Франка Милля — это утрата для всего футбольного мира. Его достижения как игрока и чемпиона навсегда останутся в памяти поклонников спорта.