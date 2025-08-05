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Не стало чемпиона мира по футболу – поклонники спорта провожают легенду в последний путь

Не стало чемпиона мира по футболу – поклонники спорта провожают легенду в последний путь
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Поклонники футбола простились с Франком Миллем, чемпионом мира 1990 года в составе сборной ФРГ.

Его уход из жизни в возрасте 67 лет стал тяжелой утратой для спортивного сообщества и миллионов поклонников футбола. Милль ушел из жизни из-за последствий сердечного приступа, который он перенес в мае этого года.

Профессиональная карьера

Франк Милль был талантливым нападающим, который оставил заметный след в истории немецкого футбола. Его карьера охватывала несколько клубов:

• "Рот-Вайсс Эссен"

• "Боруссия" Менхенгладбах

• "Боруссия" Дортмунд

• "Фортуна"

Статистика выступлений

На профессиональном уровне Милль добился значительных успехов:

• Бундеслига: 123 гола

• Вторая Бундеслига: 87 голов

Достижения в клубах

В составе дортмундской "Боруссии" Милль выиграл Кубок Германии в 1989 году, что стало важным моментом в его карьере.

Карьера в сборной

Франк Милль впервые вышел на поле за сборную Германии 21 марта 1982 года в товарищеском матче против Бразилии. Несмотря на то что его путь в национальной команде был непростым, он смог добиться значительных успехов.

Важные моменты карьеры в сборной:

• Неудачи: милль не был включен в состав на чемпионаты мира 1982 и 1986 годов, а также на чемпионат Европы 1984 года.

• Участие на чемпионате Европы 1988 года: он помог сборной завоевать бронзовые медали, выходя на замену в матчах группового этапа и играя в полуфинале против Нидерландов.

• Чемпионат мира 1990 года: милль был частью команды, которая выиграла чемпионат мира в Италии, хотя не сыграл ни одного матча на турнире.

Достижения Франка Милля

Командные достижения

Сборная Германии:

• Чемпион мира 1990 года

• Бронзовый призёр чемпионата Европы 1988 года

Клубные достижения:

"Боруссия (Мёнхенгладбах)":

• Бронзовый призёр Бундеслиги: 1983/84

• Финалист Кубка Германии: 1983/84

"Боруссия (Дортмунд)":

• Серебряный призёр Бундеслиги: 1991/92

• Обладатель Кубка Германии: 1988/89

• Финалист Кубка УЕФА: 1992/1993

Личные достижения

• Лучший бомбардир второй Бундеслиги: 1981 год

• Лучший бомбардир в истории олимпийской сборной Германии: 10 голов

Уход из жизни Франка Милля — это утрата для всего футбольного мира. Его достижения как игрока и чемпиона навсегда останутся в памяти поклонников спорта.

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5 августа 2025, 21:28
Фото: Freepik
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