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Вторник 5 августа

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Неожиданно ушел из жизни победитель Лиги Чемпионов: весь мир скорбит

Неожиданно ушел из жизни победитель Лиги Чемпионов: весь мир скорбит
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В мире футбола наступил день скорби. Ушел из жизни человек, чья страсть, лидерство и преданность навсегда останутся в сердцах болельщиков. Его имя стало символом эпохи триумфов, а достижения – частью истории одного из величайших клубов Европы. Этот день стал трагедией для всех, кто ценит величие игры.

Кто он — человек, ставший легендой

Жорже Кошта, выдающийся португальский защитник, капитан и спортивный директор "Порту", скончался 5 августа 2025 года в возрасте 53 лет. Его карьера началась в родном клубе "Порту", где он прошел путь от юного воспитанника до лидера, вдохновлявшего команду на исторические победы. За 15 лет в основном составе клуба (1992–2005) Кошта провел 324 матча, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. Его физическая мощь и бескомпромиссная игра принесли ему прозвища "Зверь" и "Танк", а также любовь болельщиков.

Триумфы, изменившие историю

Кошта стал неотъемлемой частью золотой эпохи "Порту". Под его капитанством клуб добился невероятных успехов.

  • Восемь титулов чемпиона Португалии.
  • Пять побед в Кубке Португалии.
  • Шесть Суперкубков Португалии.
  • Кубок УЕФА в сезоне 2002/03.
  • Лига чемпионов в сезоне 2003/04 под руководством Жозе Моуринью.

Особенно запомнился 2004 год, когда Кошта, будучи капитаном, поднял над головой кубок Лиги чемпионов после победы "Порту" над "Монако". Этот триумф стал вершиной его игровой карьеры и символом величия клуба. Вместе с россиянином Дмитрием Аленичевым он также завоевал Кубок УЕФА в 2003 году, оформив "золотой дубль" еврокубков.

Жизнь после поля

После завершения карьеры игрока Кошта не покинул футбол. Его опыт и харизма нашли применение в тренерской и административной работе. Он возглавлял такие клубы, как "Брага", "Ольяненсе", "Академика", а также работал с командами из Румынии, Кипра, Индии и даже со сборной Габона. В июне 2024 года Кошта вернулся в "Порту" в роли спортивного директора, продолжая служить клубу, который стал его домом.

Внезапный уход

Утром 5 августа 2025 года Жорже Кошта почувствовал недомогание на тренировочной базе "Порту" после выступления перед прессой. Причиной ухода из жизни стал сердечный приступ, вызванный сильной жарой. Несмотря на усилия медицинской бригады клуба и врачей больницы Сан-Жуан, спасти легендарного капитана не удалось. Его уход стал невосполнимой утратой для футбольного мира.

Наследие, которое не угаснет

Жорже Кошта останется в памяти как символ стойкости и преданности. Его вклад в успехи "Порту" и сборной Португалии, за которую он провел 50 матчей, невозможно переоценить. Клуб в своем заявлении назвал его "незаменимой фигурой", чьи ценности — лидерство, страсть и дух — продолжат вдохновлять будущие поколения.

История Кошты — это не только трофеи и рекорды, но и пример того, как один человек может изменить судьбу клуба. Его имя навсегда останется в сердцах болельщиков, а наследие будет жить в каждом матче "Порту" на стадионе "Драгау".

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5 августа 2025, 19:46
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