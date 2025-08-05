Ивлеева сделала заявление о возвращении после "голой вечеринки" – чем живет блогер сегодня

Популярная блогерша и телеведущая Настя Ивлеева вернулась на экран после длительного перерыва, вызванного скандалом с "голой вечеринкой". В своей новой программе "Чегеря" она поделилась опытом жизни в сельской местности.

Возвращение на экран

Настя Ивлеева поделилась своими эмоциями в телеграм-канале, отметив, что это очень интимный момент для нее:

• "Я реву с комментов на YouTube… Спасибо вам огромное! Я живу!" — написала она, подчеркивая важность связи с аудиторией.

• "Это очень интимный момент — наладить связь со своей аудиторией спустя два года глубокой ****."

Новый проект "Чегеря"

Шоу "Чегеря", которое Настя создала вместе с мужем Филиппом Бегаком, стало первым крупным проектом после скандала.

• Формат: программа о сельской жизни, в которой блогерша делится своими впечатлениями и опытом.

• Результаты: менее чем за сутки шоу набрало около 220 тысяч просмотров и две тысячи комментариев.

Реакция поклонников

Под видео фанаты оставили восторженные отзывы, выражая радость по поводу возвращения Насти. Многие комментаторы отметили, что шоу стало настоящим глотком свежего воздуха в мире контента, пишет женский журнал Клео.ру.

Скандал с "голой вечеринкой"

В конце 2023 года Настя оказалась в центре скандала из-за вечеринки в ночном клубе. Это событие вызвало бурную реакцию в обществе. После скандала Настя Ивлеева исчезла из публичного пространства. Однако вскоре она начала постепенно возвращаться в соцсети.

• Новый взгляд: блогерша начала делиться фото из монастырей и рассказывать о своих поездках по России.

• Личная жизнь: знаменитость вышла замуж за Филиппа Бегака, который является дальним родственником семьи Михалковых — Кончаловских.

Возвращение Насти Ивлеевой на экран после двухлетнего перерыва стало значимым событием как для нее самой, так и для ее поклонников. Шоу "Чегеря" уже собрало множество положительных отзывов, и многие надеются на дальнейшее развитие ее карьеры. Настя смогла преодолеть трудности и вновь установить связь со своей аудиторией, что свидетельствует о её стойкости и желании двигаться вперед.