Тест: угадайте советские фильмы по стильной сумочке актрисы

1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Любовь и голуби"
Б) "Афоня"
В) "Мимино"
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Джентльмены удачи"
Б) "Иван Васильевич меняет профессию"
В) "Бриллиантовая рука"
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Бриллиантовая рука"
Б) "Не может быть!"
В) "Сортлото-82"
4. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Служебный роман"
Б) "За витриной универмага"
В) "Афоня"
5. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Иван Васильевич меняет профессию"
Б) "Служебный роман"
В) "12 стульев"
Правильные ответы:
1. — Б) "Афоня"
2. — В) "Бриллиантовая рука"
3. — А) "Бриллиантовая рука"
4. — Б) "За витриной универмага"
5. — А) "Иван Васильевич меняет профессию"
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