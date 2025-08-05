Тест: угадайте советские фильмы по стильной сумочке актрисы

Волосы перестанут выпадать и сечься: прекратите делать эту ошибку в душе, которую допускают почти все

Мы покупаем дорогие шампуни, маски и бальзамы, но волосы все равно остаются тусклыми, ломкими и продолжают выпадать. Секрет здоровых волос кроется не столько в цене косметики, сколько в технике мытья. И практически все мы – и мужчины, и женщины – совершаем в душе одну и ту же грубейшую ошибку. Мы наносим шампунь на всю длину волос и агрессивно трем их, создавая на голове "гнездо" из пены.