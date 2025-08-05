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Вторник 5 августа

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Вечная память артистке: люди несут цветы к московскому дому Ренаты Литвиновой

Вечная память артистке: люди несут цветы к московскому дому Ренаты Литвиновой
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Трехупрудный переулок, 8 – этот адрес знают все любители искусства столицы. Ведь тут много лет жила актриса, сценарист и режиссер Рената Литвинова...

С 1838 года на этом месте стоял дом, которым во второй половине XIX века владел историк и публицист, автор учебников, профессор Дмитрий Иловайский – дед поэта Марины Цветаевой. Сама она родилась тоже тут. Марина Ивановна позже напишет:

Приходи посмотреть наш дом!
Будет скоро тот мир погублен,
Погляди на него тайком,
Пока тополь ещё не срублен
И не продан ещё наш дом.
Этот тополь! Под ним ютятся
Наши детские вечера.

Цветаевы владели домом до 1913-го. В годы Первой мировой в нем открылся лазарет. В 1918-м дом снесли. На этом месте построят четырехэтажку для кооператива "Творчество" по проекту Михаила Приемышева, ученика Федора Шехтеля. А в 1948-м ее надстроят. Таким мы видим дом и сегодня.

В разные годы тут жили председатель Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР Поликарп Лебедев, балетмейстер Игорь Моисеев, поэт Иосиф Аркадьев. Но мемориальной доски удостоилась лишь исполнительница романсов Изабелла Юрьева. Певица жила тут с 1937 по 2000 годы. В годовщину ее рождения и смерти у дома всегда много цветов.

До того как актриса Рената Литвинова уехала жить в Париж, она тоже была прописана в этом доме. И всегда видела море живых цветов у мемориальной доски, посвященной великой артистке XX века. Вечная память этой певице!

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5 августа 2025, 14:40
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Жители Казани несут цветы к стихийному мемориалу у школы

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

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