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Вторник 5 августа

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Волосы перестанут выпадать и сечься: прекратите делать эту ошибку в душе, которую допускают почти все

Волосы перестанут выпадать и сечься: прекратите делать эту ошибку в душе, которую допускают почти все
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Мы покупаем дорогие шампуни, маски и бальзамы, но волосы все равно остаются тусклыми, ломкими и продолжают выпадать. Секрет здоровых волос кроется не столько в цене косметики, сколько в технике мытья. И практически все мы – и мужчины, и женщины – совершаем в душе одну и ту же грубейшую ошибку.

Мы наносим шампунь на всю длину волос и агрессивно трем их, создавая на голове "гнездо" из пены. И этим мы буквально уничтожаем свои волосы.

Почему так делать нельзя?

Запомните главное правило: шампунь — это средство для кожи головы, а не для волос. Его задача — смыть кожное сало (себум), пыль и остатки стайлинга именно с корней.

Длина волос и кончики почти не пачкаются жиром. Они, наоборот, более старые, сухие и поврежденные.

Шампунь — это щелочь. Воздействуя на хрупкую структуру длины волос, он раскрывает кератиновые чешуйки, вымывает из них липиды и влагу.

В результате вы получаете пересушенные, ломкие, секущиеся кончики и при этом жирные корни, потому что от агрессивного трения кожа головы начинает вырабатывать еще больше сала.

Как правильно мыть голову: метод профессионалов

  1. Вспеньте шампунь в руках. Никогда не лейте его прямо из бутылки на голову. Выдавите небольшое количество (размером с пятирублевую монету) в ладонь, добавьте немного воды и вспеньте.
  2. Нанесите пену только на корни. Мягкими, массирующими движениями подушечек пальцев (не ногтями!) промойте кожу головы в течение 1-2 минут.
  3. Промойте длину стекающей пеной. Когда вы будете смывать шампунь, пена сама стечет по всей длине волос. Этого легкого очищения более чем достаточно, чтобы смыть с них пыль и грязь, не пересушивая их.
  4. Нанесите кондиционер. А вот кондиционер, наоборот, наносите только на длину, отступая 5-10 см от корней. Его задача — закрыть чешуйки, которые приоткрыл шампунь.

Просто измените эту одну привычку в душе. Уже через 2-3 недели вы заметите, что волосы стали более блестящими, гладкими, меньше ломаются, а проблема выпадения заметно уменьшилась.

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5 августа 2025, 13:13
Фото: freepik.com
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