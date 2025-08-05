Ушел из жизни великий российский режиссер и гениальный педагог

Его называли главным интеллектуальным провокатором и последним авангардистом. Он превратил старый московский театр в бурлящую творческую лабораторию, где оперные сериалы шли часами, а спектакли-мистерии могли длиться почти две недели. Он не боялся быть непонятым и требовал от зрителя не расслабленного созерцания, а полной интеллектуальной и душевной отдачи.

Сегодня эта эпоха бескомпромиссного эксперимента закончилась. В возрасте 67 лет ушел из жизни Борис Юхананов — режиссер, философ и создатель "Электротеатра Станиславский".

От андеграунда до реформатора главной сцены

Путь Бориса Юхананова в искусстве никогда не был простым. Он начинал в 80-е как одна из ключевых фигур ленинградского и московского андеграунда, создатель "параллельного кино" — независимого, поэтического и вызывающе неформатного. Он всегда шел против течения, искал новые языки и формы.

Но настоящим делом его жизни стала радикальная трансформация Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. В 2013 году он возглавил его, чтобы через два года представить стране абсолютно новый проект — "Электротеатр Станиславский". Это был не просто ребрендинг. Юхананов взорвал устаревшую конструкцию репертуарного театра, превратив его в открытое мультимедийное пространство, где соединились драматическое искусство, современная опера, танец, видео-арт и философские диспуты.

Философия "Новой процессуальности"

Юхананов не признавал театр как развлечение. Для него это был сложный духовный и интеллектуальный процесс. Он ввел понятие "новая процессуальность", где репетиции, работа над ролью и даже жизнь театрального коллектива были так же важны, как и финальный результат на сцене.

Его спектакли были вызовом для зрителя. Они требовали соучастия, терпения и готовности к новому опыту:

Масштабные оперные сериалы, такие как "Сверлийцы".

Многочасовые проекты-марафоны, как "Золотой осел".

Двенадцатидневные мистерии, как "Орфические игры", где действие шло в двенадцати актах-"ночах".

Он отвергал культуру "фаст-фуда" и предлагал долгое, глубокое погружение, доказывая, что зритель способен на большее, чем просто пассивное потребление.

Наследие и пустота

Борис Юхананов был не только режиссером, но и Мастером с большой буквы. Он воспитал несколько поколений учеников в своей "Мастерской индивидуальной режиссуры", передавая им не набор техник, а способ мышления, философию творчества.

Его уход — это огромная, зияющая пустота. Осиротел не только "Электротеатр", который был его домом и его творением. Осиротел весь российский театр, лишившись своего главного визионера и интеллектуального провокатора. Он был человеком, который умел смотреть за горизонт и вести за собой других. Теперь нам остается лишь изучать карты, которые он начертил, и пытаться разгадать его замыслы, навсегда оставшиеся в стенах его театра и в сердцах его зрителей.