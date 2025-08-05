Конец красивой сказки: Кравец через суд лишает бывшую дочь громкой фамилии

Вся страна ахнула, узнав о произошедшем в семье актрисы, певицы и модели Алены Кравец. Оказалось, за высоким рублевским забором развернулась настоящая драма.

Алена Кравец была вынуждена вернуть в детский дом дочь Даниэллу, которую воспитывала с пеленок, как родную. Но девочка выросла и превратилась в неуправляемого монстра. Когда терпение иссякло, Кравец и приняла тяжелое решение.

"Оказалось не так просто выписать ее нашего дома, где теперь уже бывшая дочь была зарегистрирована, – вздыхает Алена. – Но оказалось, это лишь полбеды".

Теперь светская львица намерена лишить дочь знаменитой фамилии "Кравец". "Моя фамилия слишком известна в России, чтобы на ней спекулировали и зарабатывали чужие мне люди, – пояснила Алена. – Мы с мужем намерены по суду лишить бывшую дочь этой фамилии. Пусть она снова станет той, кем была до появления в нашем доме. Да хоть Дуней Кулаковой, мне уже не интересна ее судьба. Я сделала для нее очень многое, а натолкнулась на страшную неблагодарность. Поэтому такой финал. Я жила в кошмаре, в страхе, чувствуя опасность от приемной дочери, теперь же все позади".

Алена знает, что судебные тяжбы с бывшей дочерь. будут долгими и сложными. Но намерена идти до конца! Вот такой вот конец красивой сказки...