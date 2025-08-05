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Вторник 5 августа

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Ваша одежда прослужит вдвое дольше: скрытая функция стиральной машины, о которой вы не знали

Ваша одежда прослужит вдвое дольше: скрытая функция стиральной машины, о которой вы не знали
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Мы тратим немалые деньги на одежду, но часто с грустью замечаем, как любимый свитер сел, а новая футболка покрылась катышками уже после нескольких стирок. Мы виним порошок, жесткую воду, производителя одежды, но почти никогда не задумываемся, что главный "виновник" – это мы сами. А точнее, одна настройка в стиральной машине, которую 90% людей либо игнорируют, либо используют неправильно.

Речь не о какой-то секретной кнопке, а о регуляторе скорости отжима (RPM — обороты в минуту). Большинство из нас либо оставляет значение по умолчанию, либо выкручивает его на максимум, думая: "Чем суше, тем лучше". И это фатальная ошибка для ваших вещей.

Почему высокий отжим убивает одежду?

Представьте, что происходит с тканью на скорости 1000-1200 оборотов в минуту. Мокрое белье с огромной силой впечатывается в стенки барабана. В этот момент волокна ткани деформируются, растягиваются и рвутся на микроуровне.

  • Хлопок и трикотаж теряют форму и покрываются катышками.
  • Шерсть и деликатные ткани "сваливаются" и дают усадку.
  • Даже прочные джинсы быстрее изнашиваются на швах.

Как правильно использовать отжим: золотые правила

Ваша цель — найти баланс между эффективностью сушки и бережным отношением к ткани. Запомните простое правило: чем деликатнее вещь, тем ниже должны быть обороты.

1000-1400 RPM (максимальный отжим): только для прочных вещей, которые долго сохнут. Это постельное белье, полотенца, халаты.

800-900 RPM (средний отжим): идеально для джинсов, синтетики, смесовых тканей, рубашек. Одежда будет чуть более влажной, но сохранит форму и прослужит гораздо дольше.

400-600 RPM (низкий или деликатный отжим): единственно верный выбор для шерсти, шелка, тонкого трикотажа и нижнего белья. Да, вещи придется сушить дольше, но это цена их сохранения.

Без отжима: для самых "капризных" вещей (например, кашемира). Просто дайте воде стечь и сушите вещь горизонтально.

Начните использовать эту скрытую от первого взгляда функцию осознанно, и вы будете поражены, насколько дольше ваша одежда будет выглядеть как новая. Это простейший способ сэкономить тысячи на покупке новых вещей.

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5 августа 2025, 10:20
Фото: freepik.com
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