Ваша одежда прослужит вдвое дольше: скрытая функция стиральной машины, о которой вы не знали

Речь не о какой-то секретной кнопке, а о регуляторе скорости отжима (RPM — обороты в минуту). Большинство из нас либо оставляет значение по умолчанию, либо выкручивает его на максимум, думая: "Чем суше, тем лучше". И это фатальная ошибка для ваших вещей.
Почему высокий отжим убивает одежду?
Представьте, что происходит с тканью на скорости 1000-1200 оборотов в минуту. Мокрое белье с огромной силой впечатывается в стенки барабана. В этот момент волокна ткани деформируются, растягиваются и рвутся на микроуровне.
- Хлопок и трикотаж теряют форму и покрываются катышками.
- Шерсть и деликатные ткани "сваливаются" и дают усадку.
- Даже прочные джинсы быстрее изнашиваются на швах.
Как правильно использовать отжим: золотые правила
Ваша цель — найти баланс между эффективностью сушки и бережным отношением к ткани. Запомните простое правило: чем деликатнее вещь, тем ниже должны быть обороты.
1000-1400 RPM (максимальный отжим): только для прочных вещей, которые долго сохнут. Это постельное белье, полотенца, халаты.
800-900 RPM (средний отжим): идеально для джинсов, синтетики, смесовых тканей, рубашек. Одежда будет чуть более влажной, но сохранит форму и прослужит гораздо дольше.
400-600 RPM (низкий или деликатный отжим): единственно верный выбор для шерсти, шелка, тонкого трикотажа и нижнего белья. Да, вещи придется сушить дольше, но это цена их сохранения.
Без отжима: для самых "капризных" вещей (например, кашемира). Просто дайте воде стечь и сушите вещь горизонтально.
Начните использовать эту скрытую от первого взгляда функцию осознанно, и вы будете поражены, насколько дольше ваша одежда будет выглядеть как новая. Это простейший способ сэкономить тысячи на покупке новых вещей.