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Вторник 5 августа

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Женился за две недели до смерти: ушел из жизни вокалист культовой рок-группы 80-х

Женился за две недели до смерти: ушел из жизни вокалист культовой рок-группы 80-х
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Он до последнего боролся с раком и ушел из жизни в объятиях своей жены.

В эпоху, когда на музыкальных каналах царил напыщенный глэм, его группа играла честный и грязный рок-н-ролл. Его хриплый голос стал саундтреком для целого поколения бунтарей. А его последние дни — это история невероятной любви и мужественной борьбы, которая завершилась трагически.

Речь идет о Дэвиде Роуче, бессменном фронтмене и основателе культовой американской группы Junkyard. В возрасте 59 лет музыкант скончался после продолжительной борьбы с раком. Новость подтвердили его коллеги по группе, рассказав, что он ушел мирно, в своем доме, в объятиях любимой женщины.

История любви и борьбы на фоне смертельного диагноза

Борьба Дэвида с болезнью была не только мужественной, но и публичной. В марте этого года музыканту диагностировали плоскоклеточный рак кожи. Состояние быстро ухудшалось, и, по словам близких, артист нуждался в постоянном уходе.

В этот тяжелейший период рядом с ним была его возлюбленная Дженнифер. Она оставила работу, чтобы полностью посвятить себя заботе о Дэвиде. Их любовь стала символом преданности: пара официально заключила брак 19 июля, всего за две недели до ухода музыканта.

Поклонники и друзья не остались в стороне. Чтобы помочь покрыть огромные медицинские расходы, на платформе GoFundMe была организована кампания по сбору средств, в рамках которой удалось собрать более 36 тысяч долларов.

За что его любили: голос "рабочего класса" в мире глэма

Дэвид Роуч был сердцем Junkyard с момента основания группы в Лос-Анджелесе в 1987 году. В эпоху, когда на сцене доминировали глэм-метал группы с пышными прическами и блестящими нарядами, Junkyard предложили нечто иное. Их музыка была грязным, блюзовым, бескомпромиссным хард-роком, вдохновленным панк-энергией и классическим рок-н-роллом.

Поклонники любили Роуча за его аутентичность. Он не был сладкоголосым красавцем, он был парнем "с соседнего двора" с мощным, хрипловатым вокалом, который пел о реальной жизни, барах, мотоциклах и разбитых сердцах. Его сценическая подача и тексты были лишены фальши и пафоса, что создавало мощную связь с аудиторией.

Ключевые работы и достижения

Дэвид Роуч был не только фронтменом, но и соавтором большинства песен группы. Его наследие — это несколько альбомов, которые считаются классикой "слиз-рока".

  • Junkyard (1989): дебютный альбом, выпущенный на мейджор-лейбле Geffen Records. Пластинка включала такие хиты, как "Hollywood" и "Simple Man", которые получили активную ротацию на MTV и сделали группу известной.
  • Sixes, Sevens & Nines (1991): второй альбом, укрепивший репутацию группы как мастеров прямолинейного и честного рока.
  • High Water (2017): триумфальное возвращение группы после долгого перерыва. Альбом, вышедший спустя 26 лет после предыдущего релиза, был тепло встречен как старыми, так и новыми поклонниками и доказал, что группа не растеряла своей энергии.

Несмотря на то, что Junkyard прекратили деятельность в 1992 году, они воссоединились в 2000-м и с тех пор периодически гастролировали, доказывая, что настоящий рок-н-ролл не имеет срока годности. Дэвид Роуч оставался их бессменным лидером до самого конца. Его голос и честная энергия навсегда останутся в записях и сердцах поклонников по всему миру.

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5 августа 2025, 09:01
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