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Прощание с легендой: ушла из жизни звезда Бродвея и обладательница 6 золотых дисков

Прощание с легендой: ушла из жизни звезда Бродвея и обладательница 6 золотых дисков
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4 августа 2025 года мир музыки и театра понес невосполнимую утрату. В своем доме скончалась выдающаяся певица, чья карьера охватила более полувека. Прославившаяся во многих уголках мира, она стала иконой традиционной поп-музыки, завоевав 6 золотых дисков и покорив сцены ночных клубов и Бродвея.

Ранние годы и первые шаги

Будущая певица и актриса Джейн Морган родилась 3 мая 1924 года в Ньютоне, штат Массачусетс, в семье музыкантов. С детства окружали звуки фортепиано и сцены, ведь родители и брат были связаны с искусством. В пять лет начались уроки вокала, а летом она играла детские роли в театре Kennebunkport Playhouse, основанном братом. Поступление в Джульярдскую музыкальную школу в Нью-Йорке стало важным этапом. Стремление стать оперной певицей сочеталось с выступлениями в ночных клубах и на частных вечеринках, чтобы оплатить обучение.

Прорыв в Европе

Карьера началась с неожиданного поворота в 1948 году, когда французский импресарио Бернар Хильда пригласил певицу в Париж. Там она стала настоящей сенсацией. Французские композиторы, включая Шарля Трене, писали для нее песни, которые превращались в хиты. Записи на лейблах Polydor, Parlophone и Philips закрепили успех. Еженедельное телешоу в Париже сделало ее звездой, а выступления в Лондоне в 1954 году, включая театр Savoy и Palladium, укрепили репутацию в Европе.

Американский триумф

Возвращение в США ознаменовалось контрактом с Kapp Records. Чтобы избавиться от образа "французской певицы", был записан сингл "Baseball, Baseball" и альбом The American Girl from Paris. Сотрудничество с пианистом Роджером Уильямсом принесло первый значительный успех на радио с песней "Two Different Worlds". Настоящим прорывом стала запись "Fascination" с группой The Troubadors в 1957 году, которая продержалась в чартах 29 недель. Песня "The Day the Rains Came" в 1958 году возглавила британский чарт синглов, укрепив ее статус звезды.

Сцена и телевидение

Сцена Бродвея стала еще одной вершиной карьеры. Участие в мюзиклах принесло признание.

  • "Кан-кан". Роль в этом мюзикле показала вокальную мощь и сценическое обаяние.
  • "Король и я". Выступление закрепило репутацию на Бродвее.
  • "Поцелуй меня, Кэт". Яркая роль в классическом мюзикле.
  • "Хелло, Долли". Участие в постановке стало одним из ярких моментов карьеры.

Телевидение также сыграло важную роль. Появления в шоу Эда Салливана, Виктора Борге и Джонни Кэша, а также собственные программы, такие как "Час Джейн Морган" и "Шоу Джейн Морган", сделали ее звездой экрана. Роли в драматических передачах, включая "Питер Ганн" и "Требуется вор", показали актерский талант.

Поздние годы творчества

Карьера завершилась в 1973 году, но певица продолжала выступать на благотворительных мероприятиях. Последний альбом Jane Morgan in Nashville принес два хита в кантри-чартах, включая "A Girl Named Johnny Cash". Работа ассистентом продюсера на фильмах, таких как "Одиннадцать друзей Оушена", показала ее универсальность. Выступление на балу ЮНИСЕФ в 2009 году стало одним из последних ярких моментов. Коллекция сценических платьев, представленная в музее Brick Store в 2022 году, напомнила о ее влиянии на моду и искусство.

Уход из жизни 4 августа 2025 года завершил эпоху. Голос, звучавший в "Fascination" и на бродвейских сценах, останется в памяти миллионов. Шесть золотых дисков, выступления перед президентами и гастроли с легендами, такими как Джек Бенни, сделали ее фигурой, чье наследие продолжает вдохновлять.

Шоу-бизнес в Telegram

5 августа 2025, 12:04
Фото: Freepik
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