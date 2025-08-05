Ушел из жизни голос Люка Скайуокера и Николаса Кейджа

4 августа 2025 года мир кино и дубляжа потрясла печальная новость. Скончался выдающийся актер, режиссер и мастер дубляжа, чья карьера охватила более шести десятилетий. Ему было 76 лет. Долгая болезнь оборвала жизнь артиста, чей голос стал культовым для миллионов зрителей благодаря работе над "Звездными войнами" и фильмами с Николасом Кейджем. Эта утрата оставила глубокий след в сердцах поклонников и коллег, высоко ценивших его талант и вклад в искусство.

Путь в искусстве

Доминик Коллиньон-Морен родился 1 апреля 1949 года в Тулузе в семье актрисы Мадо Морен и композитора Жоржа Коллиньона. Творческая атмосфера дома определила его судьбу. С детства окруженный искусством, он рано начал актерскую карьеру, дебютировав в 1961 году в фильме "Прекрасная Америка". Его семья, известная как "Маленькие Морены", включала братьев и сестер, также связанных с миром кино и театра, таких как Патрик Девэр и Жан-Пьер Морен. Эта связь с искусством стала основой его многогранной карьеры, охватившей не только актерство, но и режиссуру, музыку и дубляж.

Мастер дубляжа

Голос артиста стал его визитной карточкой. С 1960-х годов он озвучил более 200 фильмов, подарив французский голос таким звездам, как.

Марк Хэмилл. Его работа над Люком Скайуокером в "Звездных войнах" сделала голос узнаваемым для поколений фанатов.

Николас Кейдж. От "Скалы" до "Сокровища нации" — его дубляж добавил глубины персонажам актера.

Дастин Хоффман, Джон Траволта, Уиллем Дефо. Эти имена лишь часть списка звезд, чьи роли он оживил для франкоязычной аудитории.

Анимация Disney. Персонажи в "В поисках Немо", "101 далматинец" и "Зачарованный Мерлин" заговорили его голосом, добавляя магии в классические мультфильмы.

Работа над видеоиграми также стала частью его наследия, где его голос создавал атмосферу для игроков по всему миру.

Актерская карьера

На экране и сцене он воплотил множество ролей, демонстрируя универсальность и харизму. Среди ключевых работ.

"Прекрасная Америка" (1961). Дебют в кино, который положил начало его долгому пути.

"Особые друзья" (1964). Роль в фильме Жана Делануа укрепила его репутацию.

"Большие каникулы" (1967). Участие в комедии Жана Жиро стало заметным этапом карьеры.

"Принцы" (1983). Работа с Тони Гатлифом показала его способность к драматическим ролям.

"Подиум" (2004). Роль в фильме Янна Мойса добавила яркую страницу в его фильмографию.

Снимался в сериалах, телефильмах и театральных постановках, всего около ста проектов, каждый из которых подчеркивал его профессионализм.

Наследие и влияние

Уход артиста стал невосполнимой потерей для французского кинематографа. Его голос, звучавший в культовых фильмах и мультфильмах, останется в памяти зрителей. Работа в театре и кино, а также вклад в обучение молодых актеров сделали его фигурой, чье влияние вышло далеко за пределы экрана. Он был душой своей творческой семьи, вдохновляя коллег и близких. Его наследие — это не только роли и голос, но и страсть к искусству, которая передавалась через каждую его работу.