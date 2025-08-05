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Вторник 5 августа

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Трагедия в мире кинематографа: ушел из жизни актер, звезда сериалов от Netflix

Трагедия в мире кинематографа: ушел из жизни актер, звезда сериалов от Netflix
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4 августа 2025 года мир кинематограф понес невосполнимую утрату. В припаркованном автомобиле был найден известный актер без признаков жизни. Его карьера длилась три десятилетия. Ему было 55 лет. Талантливый артист, прославившийся ролями в фильме "Экстремальная работа" и сериалах "Нарко-святые" и "Большая ставка", оставил яркий след в театре, кино и на телевидении.

Жизнь, посвященная искусству

Сон Ен Гю родился 18 апреля 1970 года в Южной Корее. Его путь в искусстве начался с учебы в Сеульском колледже искусств, где он получил степень бакалавра по театральному искусству. Именно сцена стала его первой любовью. Дебют в 1994 году в детском мюзикле по мотивам анимационного шоу "Даосский метоль" открыл двери в мир профессионального актерства. Театральный опыт отточил его мастерство, позволив с легкостью переходить от сцены к экрану.

В 2002 году Сон дебютировал в кино, сыграв в фильме "Сделай погромче". Спустя пять лет он появился на телевидении в драме "Счастливая Мэри". С этого момента его карьера стремительно набирала обороты. За три десятилетия он снялся в более чем 40 телевизионных драмах и множестве фильмов, завоевывая признание как в Южной Корее, так и за ее пределами.

Главные роли и достижения

Сон Ен Гю не был актером главных ролей, но его второстепенные персонажи запоминались зрителям надолго. Его талант создавать яркие и живые образы принес ему популярность. Вот несколько ключевых моментов его карьеры.

  • "Экстремальная работа" (2019). Роль грубоватого начальника отряда в этом кассовом хите сделала его узнаваемым в Южной Корее. Фильм стал настоящим феноменом, собрав миллионы зрителей.
  • "Нарко-святые" (2022). Сериал от Netflix познакомил международную аудиторию с харизмой Сона, где он сыграл запоминающуюся роль второго плана.
  • "Большая ставка" (2022). Еще один международный проект на Disney+, укрепивший его репутацию за пределами родной страны.
  • Театральная карьера. Сон регулярно выступал на сцене, а его роль в спектакле "Влюбленный Шекспир" получила высокую оценку критиков.
  • Преподавание. Как профессор кафедры актерского искусства Университета Семен, он передавал свой опыт молодым талантам, вдохновляя новое поколение артистов.

Эти достижения говорят о человеке, который жил искусством и стремился к совершенству в каждом проекте.

Трудности последнего времени

В последние месяцы жизнь Сона омрачила неприятная ситуация. В июне 2025 года его арестовали за вождение в нетрезвом виде. Полиция сообщила, что он проехал около 5 километров по Йонгину с уровнем алкоголя в крови 0,08%, превышающим допустимый предел. Дело было передано в прокуратуру, и актер ожидал обвинительного заключения.

Последствия оказались тяжелыми: его исключили из двух сериалов — "Пороки" на канале ENA и "Выигрышная попытка" на канале SBS, а также из спектакля "Влюбленный Шекспир". В южнокорейской индустрии развлечений, где публичные личности находятся под строгим моральным контролем, такие инциденты часто приводят к моментальной изоляции.

Последние дни и расследование

4 августа 2025 года Сон Ен Гю был найден без признаков жизни в своем автомобиле в Йонгине. Полиция не обнаружила признаков преступления, но расследование продолжается. Планируется опрос членов семьи, чтобы установить обстоятельства трагедии. Эта новость потрясла поклонников, которые до последнего надеялись, что актер сможет преодолеть трудности и вернуться к творчеству.

Наследие Сона Ен Гю

Сон Ен Гю оставил после себя богатое творческое наследие. Его работы в кино и на телевидении, его вклад в театр и преподавание сделали его фигурой, которую будут помнить. Он был человеком, способным оживить любой образ, будь то суровый начальник или второстепенный персонаж в международном сериале. Его уход — это не только потеря для индустрии, но и напоминание о том, как хрупка человеческая жизнь.

Шоу-бизнес в Telegram

5 августа 2025, 08:07
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