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Понедельник 4 августа

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Трофим Бессонник идет – работу несет: что категорически нельзя делать 5 августа, чтобы не навлечь беду

Трофим Бессонник идет – работу несет: что категорически нельзя делать 5 августа, чтобы не навлечь беду
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5 августа отмечают Трофимов день. Узнайте, почему в этот день нельзя долго спать, лениться и жадничать. Главные народные приметы и запреты на Трофима Бессонника.

Пятый день августа в народном календаре носит особое имя — Трофимов день, или Трофим Бессонник. Название говорит само за себя: в это время на Руси был в самом разгаре сенокос и жатва. Крестьяне вставали с первыми лучами солнца и трудились в поле до позднего вечера, ведь, как говорили предки, "хорошему хозяину и день мал".

Считалось, что Трофим покровительствует труженикам, а вот лентяев не жалует. Чтобы не разгневать святого и не лишиться удачи на весь год, в этот день соблюдали ряд строгих правил и запретов, дошедших до нас из глубины веков.

Главные запреты на Трофима Бессонника

Эти правила были направлены на сохранение благополучия, здоровья и урожая. Нарушение запретов, по поверьям, могло привести к болезням, голоду и неудачам.

  1. Лениться и долго спать. Это главный и самый строгий запрет дня. "Долго спать — добра не видать", — говорили в народе. Считалось, что тот, кто проспит утро на Трофима, рискует упустить свою удачу, а его работа в течение года будет малопродуктивной.
  2. Жадничать и отказывать в угощении. 5 августа также называли "калинники-малинники", так как поспевали эти ягоды. Было принято угощать калиной и малиной соседей, путников и особенно детей. Жадность в этот день могла обернуться финансовыми потерями и одиночеством.
  3. Рубить ветки калины и малины. Собирать ягоды было можно и нужно, но ломать ветки или рубить кусты считалось большим грехом. Эти растения почитались как символы красоты, любви и здоровья. По поверью, тот, кто навредит калине, столкнется с проблемами в личной жизни.
  4. Работать в поле в полдень. Предки верили, что в самый зной на поля выходят духи — "полудницы". Они могли закружить голову, наслать солнечный удар или даже увести за собой того, кто нарушил их покой. Поэтому в полдень было принято делать перерыв и отдыхать в тени.
  5. Оставлять инструменты в поле на ночь. Считалось, что нечистая сила может испортить серпы и косы, оставленные без присмотра. Это поверье имело и практический смысл: от ночной росы инструменты могли заржаветь.

Что же нужно делать в этот день?

Чтобы привлечь в дом достаток и благополучие, на Трофима Бессонника следовало:

  • Трудиться не покладая рук. Любая работа в этот день, будь то в поле, в саду или по дому, будет спориться и принесет плоды.
  • Собирать ягоды. Отправиться за калиной и малиной, чтобы сварить варенье или насушить на зиму.
  • Проявлять щедрость. Угощать других, помогать нуждающимся. Считалось, что все отданное с добрым сердцем вернется в тройном размере.

Народные приметы на 5 августа

Наши предки внимательно следили и за природой, чтобы предсказать погоду:

  • Паук с утра плетет паутину — к ясной и солнечной погоде.
  • Яркие звезды на рассвете — через несколько дней будут дожди.
  • Филин громко ухает в лесу — к похолоданию.
  • Утренний туман стелется по низинам — жди грибного урожая.

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5 августа 2025, 00:39
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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