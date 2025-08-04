Ушел из жизни известный на весь мир боксер – фанаты спорта оплакивают легенду ринга

Мир бокса и поклонники легендарного Мухаммеда Али узнали о печальной новости. На 83-м году жизни не стало его младшего брата Рахамана Али.

Хотя официальная причина ухода Рахамана Али не была озвучена, известно, что он страдал от болезни Паркинсона на протяжении последних лет своей жизни. Это заболевание значительно сказалось на его здоровье, и вскоре после празднования 82-го дня рождения 18 июля его состояние резко ухудшилось.

Роль Рахамана в жизни Мухаммеда Али

Рахаман Али всегда был рядом с Мухаммедом на протяжении всей его карьеры. Президент центра Мухаммеда Али Девон Холт отметил, что невозможно рассказать историю великого боксера, не упомянув его младшего брата. Их отношения были примером настоящей братской поддержки и любви.

Важные моменты

• Поддержка. Рахаман был постоянным источником поддержки для Мухаммеда.

• Опыт. Он всегда присутствовал в тренировочных лагерях своего брата.

• Боксерская карьера. Рахаман также был профессиональным боксером-тяжеловесом.

Боксерская карьера Рахамана Али

Рахаман Али (урожденный Рудольф Арнетт Клей) провел свою карьеру в боксе с большим энтузиазмом. Он участвовал в 18 поединках, одержав 14 побед, из которых 7 — нокаутом. Однако его карьера была недолгой и завершилась в возрасте 29 лет.

Статистика карьеры:

• Общее количество боев: 18

• Победы: 14 (7 нокаутом)

• Поражения: 3

• Ничьи: 1

В июле 1972 года братья провели выставочный бой в Лос-Анджелесе, который закончился после второго раунда без объявления победителя.

Наследие Мухаммеда и Рахамана Али

Мухаммед Али ушел из жизни 3 июня 2016 года в возрасте 74 лет из-за осложнений, связанных с болезнью Паркинсона. После этого Рахаман выпустил книгу "Мой брат, Мухаммед Али — окончательная биография" в 2019 году, где поделился воспоминаниями о своем брате.

Основные темы книги:

• Воспоминания о детстве: как они росли вместе.

• Карьера Мухаммеда: подробности о великих боях и их влиянии на жизнь семьи.

• Личное восприятие: братская любовь и поддержка, которые они оказывали друг другу.

Уход Рахамана Али стал утратой не только для его семьи, но и для всего мира бокса. Его жизнь была неразрывно связана с наследием Мухаммеда Али, и он навсегда останется в памяти как верный брат и преданный сторонник великого чемпиона.