"Никакая я не звезда": как живет 83-летний актер фильмов "Экипаж" и "Мужики!.." Александр Павлов

Александра Павлова зрители помнят по фильмам "Экипаж", "Мужики!.." и "Человек с бульвара Капуцинов". Знают его и по многочисленным ролям в московском театре имени Евг. Вахтангова. 5 марта Заслуженному артисту исполнится 83 года. Корреспондент "Дни.ру" на Четвертом Вятском Открытом фестивале театра, кино и журналистики "На семи холмах" расспросил актера о жизни.

Александр Павлович, как отметите день рождения?

Встречусь с самыми близкими – дочкой, сыном, тремя внучками. Все будет по-простому. Подарков мне никаких уже не надо – я к ним отношусь с юмором. Самое главное – у меня есть хорошие, добрые отношения с родными людьми.

Но вы для них папа и дедушка или звезда?

Никакая я не звезда вообще ни для кого! Боже избавь! Терпеть не могу это слово. Да и "мэтром" себя никогда не считал. Я давно живу на свете, встречался с многими интересными актерами – Николаем Гриценко, Борисом Плотников, Юлией Борисовой, Юрием Яковлевым, Софико Чиарули... И знаю, что чем талантливее люди, тем они проще и сердечнее – нет в них фанаберии, желания считаться звездами.

Когда человек занят творчеством, ему не надо, чтобы на него как-то по-особому смотрели. Вот в театре показывай свой талант, на сцене показывай, на что ты способен. А по ту сторону рампы ты ничем не отличаешься от другого человека,

Что вас радует сегодня и дает силы?

Радует, что есть работа. Очень жду начала репетиций по одному – не буду пока говорить какому – неожиданному и интересному произведению. Я живу ради творчества! И счастлив, что работаю в великом театре с великими артистами. Получаю колоссальное удовольствие и от того, что к нам приходит служить молодежь. Поэтому есть надежда, что театр Вахтангова будет продолжать творчески жить хорошо и дальше.