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Понедельник 4 августа

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Погасшая звезда: ушел из жизни Герой России и Казахстана, покоривший космос

Погасшая звезда: ушел из жизни Герой России и Казахстана, покоривший космос
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4 августа ушел из жизни человек, который покорял просторы бескрайнего космоса. Его жизнь – это полет, начавшийся в маленьком селе. Трижды он покорял орбиту, провел в невесомости почти год, командуя первой российской экспедицией на МКС. Его смелость и преданность сделали его легендой, а его уход оставил пустоту, которую трудно осознать.

Путь к звездам

Талгат Мусабаев, советский, казахский и российский космонавт, Герой Российской Федерации и Народный Герой Казахстана, ушел из жизни на 74-м году. Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева направил телеграмму соболезнований семье и близким. Глава государства подчеркнул, что вклад этого человека в развитие космонавтики и прославление Казахстана на мировой арене невозможно переоценить.

Родившийся 7 января 1951 года в селе Каргалы Алма-Атинской области, он начал службу в отряде космонавтов в 1991 году. Его карьера в космосе охватила три миссии — в 1994, 1998 и 2001 годах. Он стал первым командиром российской экспедиции на МКС, проведя в космосе в общей сложности 341 день, 9 часов, 48 минут и 41 секунду.

Его достижения включали

  • Три космических полета, каждый из которых был подвигом.
  • Выходы в открытое космическое пространство.
  • Лидерство в исторической экспедиции на МКС.

Каждый полет был свидетельством его смелости и профессионализма.

Символ науки и патриотизма

Талгат Мусабаев посвятил жизнь не только космосу, но и прогрессу своей страны. Как депутат Сената, он продвигал инициативы, укреплявшие научный потенциал Казахстана. Как общественный деятель, он вдохновлял молодое поколение верить в себя и гордиться своей родиной. Его вклад:

  • Развитие аэрокосмической отрасли.
  • Поддержку научных и образовательных программ.
  • Воспитание патриотизма через личный пример.

Он стал символом того, как труд и преданность могут менять мир.

Последний полет

Талгат Мусабаев ушел из жизни, оставив неизгладимый след в истории. Его подвиги в космосе и работа на Земле сделали его легендой. Президент Токаев отметил, что светлый образ этого человека, пользовавшегося глубоким уважением, навсегда останется в сердцах людей. Талгат Мусабаев — это не просто имя, это символ мечты о звездах. Его жизнь показала, что нет ничего невозможного, если есть вера и решимость.

Шоу-бизнес в Telegram

4 августа 2025, 17:04
Фото: Freepik
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Фото: Махогани Рока и Бен Рэтбун / соцсети
Фото: Махогани Рока и Бен Рэтбун / соцсети
Фото: Махогани Рока и Бен Рэтбун / соцсети
Фото: Махогани Рока и Бен Рэтбун / соцсети
Фото: Махогани Рока и Бен Рэтбун / соцсети
Фото: Махогани Рока и Бен Рэтбун / соцсети
Фото: Махогани Рока и Бен Рэтбун / соцсети
Фото: Махогани Рока и Бен Рэтбун / соцсети

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