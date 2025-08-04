Погасшая звезда: ушел из жизни Герой России и Казахстана, покоривший космос

Путь к звездам
Талгат Мусабаев, советский, казахский и российский космонавт, Герой Российской Федерации и Народный Герой Казахстана, ушел из жизни на 74-м году. Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева направил телеграмму соболезнований семье и близким. Глава государства подчеркнул, что вклад этого человека в развитие космонавтики и прославление Казахстана на мировой арене невозможно переоценить.
Родившийся 7 января 1951 года в селе Каргалы Алма-Атинской области, он начал службу в отряде космонавтов в 1991 году. Его карьера в космосе охватила три миссии — в 1994, 1998 и 2001 годах. Он стал первым командиром российской экспедиции на МКС, проведя в космосе в общей сложности 341 день, 9 часов, 48 минут и 41 секунду.
Его достижения включали
- Три космических полета, каждый из которых был подвигом.
- Выходы в открытое космическое пространство.
- Лидерство в исторической экспедиции на МКС.
Каждый полет был свидетельством его смелости и профессионализма.
Символ науки и патриотизма
Талгат Мусабаев посвятил жизнь не только космосу, но и прогрессу своей страны. Как депутат Сената, он продвигал инициативы, укреплявшие научный потенциал Казахстана. Как общественный деятель, он вдохновлял молодое поколение верить в себя и гордиться своей родиной. Его вклад:
- Развитие аэрокосмической отрасли.
- Поддержку научных и образовательных программ.
- Воспитание патриотизма через личный пример.
Он стал символом того, как труд и преданность могут менять мир.
Последний полет
Талгат Мусабаев ушел из жизни, оставив неизгладимый след в истории. Его подвиги в космосе и работа на Земле сделали его легендой. Президент Токаев отметил, что светлый образ этого человека, пользовавшегося глубоким уважением, навсегда останется в сердцах людей. Талгат Мусабаев — это не просто имя, это символ мечты о звездах. Его жизнь показала, что нет ничего невозможного, если есть вера и решимость.