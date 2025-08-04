Ушла из жизни жемчужина телеканала "Культура" – страна потеряла еще одного выдающегося творца

Эта печальная новость была подтверждена пресс-службой Союза кинематографистов России.
Ранние годы
Петр Пивоваров родился в 1953 году в Москве. С ранних лет он проявлял интерес к звуковому искусству и технологиям. После окончания Московского технологического химико-технологического университета, он начал свою карьеру на Центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ). Образование
• Московский технологический химико-технологический университет
Здесь Пивоваров получил базовые знания, необходимые для работы в сфере звука.
• Ленинградский институт киноинженеров
Получив диплом в этом престижном учебном заведении, он углубил свои знания и навыки в области звукорежиссуры.
Карьера
На протяжении почти двадцати лет Петр Пивоваров работал на ЦСДФ, где прошел путь от звукотехника до звукооператора высшей квалификации. Его профессионализм и преданность делу сделали его незаменимым членом команды.
RT и телеканал "Культура"
С 2005 года Пивоваров занимал должность главного звукорежиссера на телеканале RT. В период с 2014 по 2022 год он также исполнял обязанности заместителя главного звукорежиссера. За время своей работы он принял участие в создании множества фильмов, среди которых:
• "Шел солдат…"
• "Иду к тебе, Арктика"
• "Улоф Пальме. Почему?"
• "Дело об украденной скрипке"
Кроме того, с 1991 года он активно работал на телевидении, сотрудничая с РИА "Новости" и телеканалом "Культура", а также с "Русским видео". Его опыт включал съемки репортажей из горячих точек, таких как Чечня и Югославия.
Прощание и память
Прощание с Петром Пивоваровым состоится 6 августа в 10:30 в морге Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого по адресу: улица Вучетича, 21. Захоронение пройдет в тот же день в 12:30 на Центральном кладбище в Долгопрудном.
Петр Пивоваров оставил значимый след в мире звукорежиссуры. Его талант и профессионализм были высоко оценены коллегами и зрителями. Он стал примером для многих молодых специалистов, стремящихся к совершенству в своей профессии.
Уход Петра Пивоварова — это большая утрата для всей индустрии и его многочисленных поклонников. Его работы будут жить в памяти людей, а его вклад в искусство звука останется неоценимым.