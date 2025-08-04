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Понедельник 4 августа

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Ушла из жизни жемчужина телеканала "Культура" – страна потеряла еще одного выдающегося творца

Ушла из жизни жемчужина телеканала "Культура" – страна потеряла еще одного выдающегося творца
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На 72-м году жизни не стало выдающегося звукорежиссера, работавшего на телеканалах RT и "Культура", Петра Викторовича Пивоварова.

Эта печальная новость была подтверждена пресс-службой Союза кинематографистов России.

Ранние годы

Петр Пивоваров родился в 1953 году в Москве. С ранних лет он проявлял интерес к звуковому искусству и технологиям. После окончания Московского технологического химико-технологического университета, он начал свою карьеру на Центральной студии документальных фильмов (ЦСДФ). Образование

• Московский технологический химико-технологический университет

Здесь Пивоваров получил базовые знания, необходимые для работы в сфере звука.

• Ленинградский институт киноинженеров

Получив диплом в этом престижном учебном заведении, он углубил свои знания и навыки в области звукорежиссуры.

Карьера

На протяжении почти двадцати лет Петр Пивоваров работал на ЦСДФ, где прошел путь от звукотехника до звукооператора высшей квалификации. Его профессионализм и преданность делу сделали его незаменимым членом команды.

RT и телеканал "Культура"

С 2005 года Пивоваров занимал должность главного звукорежиссера на телеканале RT. В период с 2014 по 2022 год он также исполнял обязанности заместителя главного звукорежиссера. За время своей работы он принял участие в создании множества фильмов, среди которых:

• "Шел солдат…"

• "Иду к тебе, Арктика"

• "Улоф Пальме. Почему?"

• "Дело об украденной скрипке"

Кроме того, с 1991 года он активно работал на телевидении, сотрудничая с РИА "Новости" и телеканалом "Культура", а также с "Русским видео". Его опыт включал съемки репортажей из горячих точек, таких как Чечня и Югославия.

Прощание и память

Прощание с Петром Пивоваровым состоится 6 августа в 10:30 в морге Городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого по адресу: улица Вучетича, 21. Захоронение пройдет в тот же день в 12:30 на Центральном кладбище в Долгопрудном.

Петр Пивоваров оставил значимый след в мире звукорежиссуры. Его талант и профессионализм были высоко оценены коллегами и зрителями. Он стал примером для многих молодых специалистов, стремящихся к совершенству в своей профессии.

Уход Петра Пивоварова — это большая утрата для всей индустрии и его многочисленных поклонников. Его работы будут жить в памяти людей, а его вклад в искусство звука останется неоценимым.

Шоу-бизнес в Telegram

4 августа 2025, 19:09
Фото: Freepik
Пресс-служба Союза кинематографистов России✓ Надежный источник

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