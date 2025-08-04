Тест: угадайте советский фильм по кадру с актрисой-балериной

Ваша юность точно прошла в СССР, если осилите все вопросы

Этот тест – ваш билет в эпоху СССР, полную ярких воспоминаний и уникальной атмосферы! Помните ли вы культовые символы, песни и традиции тех лет? Отправьтесь в путешествие по своей юности и проверьте, насколько крепка ваша память. Сможете ли вы вспомнить, что пели на пионерских сборах или сколько стоил проезд в метро? Пройдите тест и докажите, что вы настоящий знаток советской эпохи. Вопрос 1.