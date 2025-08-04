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Понедельник 4 августа

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Тест: угадайте советский фильм по кадру с актрисой-балериной

Тест: угадайте советский фильм по кадру с актрисой-балериной
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В мире кино есть множество примеров, когда балерины, обладая природной грацией и артистизмом, становились звездами экранов.

Эти женщины, отточившие своё мастерство на сцене, часто привносили в свои роли уникальную энергетику и выразительность. История знает случаи, когда режиссеры, искали не просто актрис, а настоящих артистов, способных передать тончайшие эмоции через движение и взгляд. В советском кинематографе такие примеры не редкость.

1. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Первый учитель"

Б) "Первые испытания"

В) "Красное яблоко"

2. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "Жестокий романс"

Б) "Драма на охоте"

В) "Мой ласковый и нежный зверь"

3. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Анюта"

Б) "Анна Павлова"

В) "Солистка балета"

4. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Морозко"

Б) "Двенадцать месяцев"

В) "Снегурочка"

Правильные ответы:

1. — А) "Первый учитель"

2. — В) "Мой ласковый и нежный зверь"

3. — Б) "Анна Павлова"

4. — А) "Морозко"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

Сделали только 1 ошибку — хороший результат!

Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!

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4 августа 2025, 16:16
Фото: Freepik
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