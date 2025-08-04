Тест: угадайте советский фильм по кадру с актрисой-балериной

Эти женщины, отточившие своё мастерство на сцене, часто привносили в свои роли уникальную энергетику и выразительность. История знает случаи, когда режиссеры, искали не просто актрис, а настоящих артистов, способных передать тончайшие эмоции через движение и взгляд. В советском кинематографе такие примеры не редкость.
1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Первый учитель"
Б) "Первые испытания"
В) "Красное яблоко"
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Жестокий романс"
Б) "Драма на охоте"
В) "Мой ласковый и нежный зверь"
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Анюта"
Б) "Анна Павлова"
В) "Солистка балета"
4. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Морозко"
Б) "Двенадцать месяцев"
В) "Снегурочка"
Правильные ответы:
1. — А) "Первый учитель"
2. — В) "Мой ласковый и нежный зверь"
3. — Б) "Анна Павлова"
4. — А) "Морозко"
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