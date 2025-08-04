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Сборная СССР по футболу провалилась на ЧМ-1990: раскрыта тайна фатального решения Лобановского

Сборная СССР по футболу провалилась на ЧМ-1990: раскрыта тайна фатального решения Лобановского
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В 1990 году сборная СССР под руководством Валерия Лобановского готовилась покорять Италию. Верили в команду не только болельщики, но и эксперты. Киевское "Динамо", костяк сборной, уже гремело в Европе. Казалось, что методики Лобановского, основанные на науке и дисциплине, приведут к успеху. Но реальность оказалась жестокой: два поражения в группе и последнее место в квартете.

Проклятье группы

Соперники у СССР были не самые грозные.

  • Аргентина — сильная, но не непобедимая команда с Диего Марадоной.
  • Румыния — середняк, который делал ставку на свежесть и энергию.
  • Камерун — аутсайдер, сенсация того турнира.

Первый матч против Румынии закончился поражением 0:2. Мариус Лэкэтуш оформил дубль, а советские игроки выглядели уставшими еще до стартового свистка. Затем Аргентина повторила результат — 0:2 с голами Педро Трольо и Хорхе Бурручаги. Лишь в последнем матче против Камеруна команда ожила, разгромив соперника 4:0. Голы забили Олег Протасов, Андрей Зыгмантович, Александр Заваров и Игорь Добровольский. Но было поздно — путевка в плей-офф ускользнула.

Легендарная рука и судейские промахи

Момент, который до сих пор обсуждают болельщики, — рука Марадоны. В матче с Аргентиной мяч летел в ворота, но Диего выбил его рукой. Судья этого не заметил. Ошибки арбитров добавили горечи, но винить только их было бы несправедливо. Проблемы команды крылись глубже.

Наука, которая подвела

Валерий Лобановский, вместе с Олегом Базилевичем и ученым Анатолием Зеленцовым, создал систему подготовки, которая сделала "Динамо" машиной. Их подход строился на.

  • Интенсивных физических нагрузках.
  • Научном анализе данных.
  • Жесткой дисциплине.

Но то, что работало в клубе, дало сбой в сборной. Игроки тренировались 16 дней без выходных перед турниром. С 23 мая по 8 июня — ни дня отдыха! Футболисты были выжаты как лимоны. В игре с Румынией они еле передвигали ноги, а против Аргентины не хватало ни скорости, ни идей.

Один игрок, Вася Рац, осмелился сказать о переутомлении. Его тут же убрали из состава. Лобановский не терпел возражений. Физическое превосходство было его догмой, но оно сыграло злую шутку.

Ирландский урок

На том же чемпионате ирландцы показали другой подход. Их тренировки были больше похожи на дружеские посиделки: шутки, смех, никакого напряжения. Тренер Джекки Чарльтон говорил, что приехал играть, а не изнурять игроков. Результат? Ирландия дошла до четвертьфинала, играя легко и с удовольствием. СССР же, напротив, выглядел тяжеловесно и без искры.

Итоги подготовки

ФИФА назвала сборную СССР самой слабой на турнире. Аналитики отмечали, что команда играла в футбол прошлого, без тактики и вдохновения. Уроки ЧМ-1990 стали горькими, но важными.

  • Перегрузка вредит больше, чем помогает.
  • Дисциплина не должна убивать творчество.
  • Футбол — это не только физика, но и эмоции.

Сборная СССР ушла с мировой сцены без громких побед. Но этот провал стал частью истории, которая учит: даже великие могут оступиться, если забывают о балансе.

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4 августа 2025, 14:26
Фото: Freepik
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