Ваша юность точно прошла в СССР, если осилите все вопросы

Сборная СССР по футболу провалилась на ЧМ-1990: раскрыта тайна фатального решения Лобановского

В 1990 году сборная СССР под руководством Валерия Лобановского готовилась покорять Италию. Верили в команду не только болельщики, но и эксперты. Киевское "Динамо", костяк сборной, уже гремело в Европе. Казалось, что методики Лобановского, основанные на науке и дисциплине, приведут к успеху. Но реальность оказалась жестокой: два поражения в группе и последнее место в квартете. Проклятье группы Соперники у СССР были не самые грозные.