Ваша юность точно прошла в СССР, если осилите все вопросы

Вопрос 1. Какой талисман был символом Всесоюзного пионерского лагеря "Артек"?
А. Орленок
Б. Зайка
В. Солнышко
Вопрос 2. Какой советский ученый получил Нобелевскую премию за исследования в области физики полупроводников?
А. Лев Ландау
Б. Жорес Алферов
В. Игорь Тамм
Вопрос 3. Закончите строчку из популярной советской песни: "Катюша, Катюша, ты песня ..."
А. девичья
Б. простая
В. родная
Вопрос 4. Сколько фигур животных украшает фонтан "Каменный цветок" на ВДНХ?
А. 12
Б. 10
В. 15
Вопрос 5. Какой девиз был написан на знамени комсомольцев?
А. "За Родину, за партию!"
Б. "Вперед, к победе коммунизма!"
В. "Учиться, учиться и учиться!"
Вопрос 6. Кто был лидером СССР во время Карибского кризиса?
А. Иосиф Сталин
Б. Никита Хрущев
В. Леонид Брежнев
Вопрос 7. Как назывался популярный советский журнал для детей?
А. "Мурзилка"
Б. "Крокодил"
В. "Юность"
Вопрос 8. Сколько стоил проезд в московском метро в 1980-х годах?
А. 5 копеек
Б. 10 копеек
В. 3 копейки
Правильные ответы
- 1. А. Орленок
- 2. Б. Жорес Алферов
- 3. А. девичья
- 4. А. 12
- 5. Б. "Вперед, к победе коммунизма!"
- 6. Б. Никита Хрущев
- 7. А. "Мурзилка"
- 8. А. 5 копеек
Результаты
- 8 правильных ответов – Вы настоящий знаток эпохи СССР! Вы помните каждую деталь той жизни!
- 6–7 правильных ответов – Отличный результат! Вы хорошо знаете советскую эпоху и ее атмосферу.
- 5 и меньше – Пора освежить воспоминания об СССР и заново открыть для себя эту уникальную эпоху!