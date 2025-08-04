1. "Сердце к сердцу не приковано,
Если хочешь — уходи.
Много счастья уготовано
Тем, кто волен на пути."
- А. Это написал поэт
- Б. Это придумала нейросеть
2. "Я пел, бывало, за рекой,
В лугах под пение метели,
Как в терему под потолком
Две балки пьяные запели."
- А. Точно произведение великого поэта
- Б. Творчество нейросети
3. "Под ветром сосны гнутся в поле,
И тени их дрожат в ночи.
Луна над миром в вечном болей
Зажгла серебряные лучи."
- А. Конечно, это написал классик
- Б. Выдумала нейросеть
4. "И месяц, тусклый, как свеча,
Сквозь облака глядит уныло,
И тень моя, чуть трепеща,
Бежит, куда ее манило."
- А. Это написал поэт
- Б. Это придумала нейросеть
5. "Какой тяжелый, темный бред!
Как эти выси мутно-лунны!
Касаться скрипки столько лет
И не узнать при свете струн!"
- А. Точно произведение великого поэта
- Б. Творчество нейросети
6. "Пустыня спит под небом синим,
И караван идет в тиши.
Верблюд тоскует, петь он хочет,
Но нет мелодий для души."
- А. Конечно, это написал классик
- Б. Выдумала нейросеть
Правильные ответы
- 1. Это написала поэтесса (Анна Ахматова, "Сердце к сердцу не приковано...", 1911)
- 2. Точно произведение великого поэта (Сергей Есенин, из стихотворения "Песнь о хлебе", 1921)
- 3. Выдумала нейросеть
- 4. Это написал поэт (Михаил Лермонтов, из стихотворения "Тучи", 1840, адаптировано)
- 5. Точно произведение великого поэта (Александр Блок, из цикла "Стихи о Прекрасной Даме", 1902)
- 6. Выдумала нейросеть
Результаты и правильные ответы
- 5–6 правильных: Ваш литературный вкус безупречен! Вы чувствуете поэзию на уровне души и без труда отличаете живое слово от искусственного.
- 3–4 правильных: Хороший результат! Вы улавливаете разницу, но нейросеть иногда вас обманывает.
- 0–2 правильных: Нейросеть оказалась хитрее! Попробуйте еще раз, доверившись своему чутью.