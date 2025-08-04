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Понедельник 4 августа

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Тест: сможете ли вы отличить поэзию классиков от творчества нейросети?

Тест: сможете ли вы отличить поэзию классиков от творчества нейросети?
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Искусственный интеллект все глубже проникает в нашу жизнь, помогая в работе, творчестве и даже личных размышлениях. Его слова порой кажутся живыми, но могут ли они сравниться с поэзией, рожденной человеческой душой? Мы создали тест, чтобы проверить ваш литературный вкус. Перед вами шесть стихотворений: некоторые принадлежат перу великих поэтов, а другие – плод воображения нейросети. Сможете ли вы почувствовать разницу между живым чувством и искусной имитацией? Проверьте себя.

1. "Сердце к сердцу не приковано,

Если хочешь — уходи.

Много счастья уготовано

Тем, кто волен на пути."

  • А. Это написал поэт
  • Б. Это придумала нейросеть


2. "Я пел, бывало, за рекой,

В лугах под пение метели,

Как в терему под потолком

Две балки пьяные запели."

  • А. Точно произведение великого поэта
  • Б. Творчество нейросети


3. "Под ветром сосны гнутся в поле,

И тени их дрожат в ночи.

Луна над миром в вечном болей

Зажгла серебряные лучи."

  • А. Конечно, это написал классик
  • Б. Выдумала нейросеть


4. "И месяц, тусклый, как свеча,

Сквозь облака глядит уныло,

И тень моя, чуть трепеща,

Бежит, куда ее манило."

  • А. Это написал поэт
  • Б. Это придумала нейросеть


5. "Какой тяжелый, темный бред!

Как эти выси мутно-лунны!

Касаться скрипки столько лет

И не узнать при свете струн!"

  • А. Точно произведение великого поэта
  • Б. Творчество нейросети


6. "Пустыня спит под небом синим,

И караван идет в тиши.

Верблюд тоскует, петь он хочет,

Но нет мелодий для души."

  • А. Конечно, это написал классик
  • Б. Выдумала нейросеть


Правильные ответы

  • 1. Это написала поэтесса (Анна Ахматова, "Сердце к сердцу не приковано...", 1911)
  • 2. Точно произведение великого поэта (Сергей Есенин, из стихотворения "Песнь о хлебе", 1921)
  • 3. Выдумала нейросеть
  • 4. Это написал поэт (Михаил Лермонтов, из стихотворения "Тучи", 1840, адаптировано)
  • 5. Точно произведение великого поэта (Александр Блок, из цикла "Стихи о Прекрасной Даме", 1902)
  • 6. Выдумала нейросеть


Результаты и правильные ответы

  • 5–6 правильных: Ваш литературный вкус безупречен! Вы чувствуете поэзию на уровне души и без труда отличаете живое слово от искусственного.
  • 3–4 правильных: Хороший результат! Вы улавливаете разницу, но нейросеть иногда вас обманывает.
  • 0–2 правильных: Нейросеть оказалась хитрее! Попробуйте еще раз, доверившись своему чутью.

Шоу-бизнес в Telegram

4 августа 2025, 14:02
Фото: Freepik
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте советский фильм по кадру с актером в легендарной шляпе

Кадр из кино СССР
Кадр из кино СССР
Кадр из кино СССР
Кадр из кино СССР
Кадр из кино СССР

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