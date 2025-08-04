Утрата века: великий режиссер и народный артист СССР покинул этот мир

Мир потерял выдающегося режиссера, народного артиста СССР, чьи фильмы стали символом советского кинематографа. Ему было 92 года. Его уход стал невосполнимой утратой для культуры, оставив яркий след в истории кино и политической жизни.

Ранние годы и начало карьеры

Эльдар Шенгелая родился в 1933 году в Тбилиси, в семье известного режиссера Николоза Шенгелая и актрисы Нато Вачнадзе. С ранних лет окружение искусством определило его путь. В 1958 году окончил режиссерский факультет ВГИКа в Москве. Работал на Мосфильме до 1960 года, после чего перешел в киностудию Грузия-фильм, где создал свои знаковые работы.

Кинематографические достижения

Карьера Шенгелая отмечена созданием фильмов, которые получили признание как в СССР, так и за его пределами. Среди ключевых работ.

1965 год: Новелла Микела в киноальманахе Станицы прошлого, заложившая основу его репутации.

1968 год: Сатирическая трагикомедия Необыкновенная выставка, вызвавшая споры из-за социально-политических аллюзий.

1983 год: Комедия Голубые горы, или Неправдоподобная история, удостоенная приза Всесоюзного кинофестиваля в 1984 году и Государственной премии СССР в 1985 году.

Также преподавал в Тбилисском театральном институте имени Ш. Руставели в 1975–1980 годах, передавая опыт молодым режиссерам.

Награды и признание

Творчество и общественная деятельность отмечены высокими наградами. Получил звание народного артиста СССР и Государственную премию СССР за Голубые горы. В 2009 году награжден орденом Святого Георгия Победа за вклад в расследование событий 9 апреля 1989 года в Тбилиси. Был членом жюри 14-го Московского международного кинофестиваля (1985) и 42-го Берлинского международного кинофестиваля (1992).

Наследие

Уход из жизни 28 июля 2025 года в Тбилиси стал тяжелой утратой для мирового кинематографа. Фильмы режиссера остаются классикой, сочетая художественную глубину и социальную остроту. Его вклад развитие культуры страны продолжает вдохновлять. Творческое и общественное наследие будет жить в памяти зрителей, коллег и новых поколений кинематографистов.