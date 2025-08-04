Забытая трагедия: как скрыли гибель целой хоккейной команды в СССР

В 1950 году хоккейная команда ВВС, гордость страны, попала в авиакатастрофу. Почему об этом молчали два десятилетия?

Эпоха тайн и спортивных подвигов

В послевоенные годы спорт в СССР был не просто игрой. Это был символ силы и единства. Команда ВВС, созданная под патронажем Василия Сталина, сына Иосифа Виссарионовича, стала одной из лучших в стране. Хоккеисты, футболисты, баскетболисты – все они несли знамя воздушных сил. В 1949 году хоккейная команда ВВС завоевала медали чемпионата СССР. Казалось, их ждет великое будущее. Но судьба распорядилась иначе.

Роковой полет в Челябинск

7 января 1950 года команда ВВС готовилась к матчу в Челябинске. Василий Сталин выделил для игроков частный самолет. Маршрут пролегал через Казань до Свердловска. Погода в аэропорту Кольцово была нелетной, и в Казани хоккеистам предложили добираться поездом. Играющий тренер Борис Бочарников воспротивился. Он связался с Василием Сталиным, и тот, несмотря на свой опыт летчика, дал добро на полет, когда погода вроде бы улучшилась.

Самолет с 11 хоккеистами и тренерским штабом вылетел. Но над Свердловском погода снова испортилась. Пилот дважды пытался посадить машину, но не нашел взлетно-посадочную полосу. На третьей попытке самолет рухнул. Никто не выжил.

Кто был на борту?

Среди ушедших хоккеистов – настоящие звезды.

Харийс Меллупс, один из лучших вратарей того времени.

Юрий Тарасов, брат знаменитого тренера Анатолия Тарасова.

Другие талантливые игроки, чьи имена могли бы греметь в истории хоккея.

Но были и те, кому повезло. Всеволод Бобров, звезда команды, не попал на рейс. Одни говорят, он проспал из-за будильника. Другие шептались, что он загулял. Виктор Шувалов тоже остался в живых – Василий Сталин не отправил его на матч, чтобы избежать конфликта с болельщиками Челябинска.

Тайна, спрятанная на 20 лет

После катастрофы власти приняли решение скрыть трагедию. Хоккеистов похоронили в братской могиле в Кольцово. На матч отправили других игроков, включая родственников погибших, чтобы замести следы. Новость о гибели команды не попала в газеты.

Василий Сталин не терял времени. Уже в следующем сезоне он укрепил команду новыми игроками. ВВС снова стала лидером советского хоккея. Но правда о катастрофе оставалась под запретом.

Лишь в 1969 году завеса молчания приоткрылась. Журналист еженедельника "Футбол-хоккей" рассказал о трагедии. Тогда же в Кольцово установили памятник погибшим хоккеистам. Двадцать лет их имена были забыты, но теперь память о них восстановлена.