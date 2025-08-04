Топ фильмов 2025 года, которые должен увидеть каждый

2025 год обещает стать настоящим пиршеством для киноманов. От эпичных блокбастеров до леденящих душу триллеров – вот пять фильмов, которые вы просто обязаны увидеть, если не хотите потом кусать локти.

Аватар: Огонь и пепел

Дата выхода: 19 декабря 2025

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Продолжение саги о Пандоре от мастера визуального эпоса Джеймса Кэмерона. Джейк и Нейтири столкнутся с новым племенем На’ви — воинственными Пепельными, чья культура связана с огнем. Ожидайте умопомрачительные пейзажи, глубокую драму и конфликт, который перевернет все, что вы знали о Пандоре. Главное событие года.

Фантастическая четверка: Первые шаги

Дата выхода: 25 июля 2025

Режиссер: Мэтт Шакман

Marvel возвращает культовую команду. Фантастическая четверка сражается с космическим пожирателем миров Галактусом и его загадочным вестником Серебряным Серфером. Свежий взгляд на героев, тонны экшна и химия между персонажами, которая заставит вас влюбиться в эту семейку супергероев.

Грешники

Дата выхода: Уже в прокате (точная дата зависит от региона)

Режиссер: Райан Куглер

Райан Куглер, подаривший нам Черную Пантеру, возвращается с оригинальным вампирским хоррором. Это не просто ужастик, а глубокая история о семье, мести и моральных дилеммах. Фильм уже стал сенсацией благодаря мощной актерской игре и неожиданным поворотам. Мурашки по коже гарантированы!

Черный телефон 2

Дата выхода: 17 октября 2025

Режиссер: Скотт Дерриксон

Продолжение жуткого хита 2022 года. Таинственный маньяк Рваный Человек возвращается, и зрителей ждет еще больше напряжения и мистики. Сюжет держат в секрете, но оригинальный состав и пугающая атмосфера не дадут вам оторваться от экрана.

Зверополис 2

Дата выхода: 26 ноября 2025

Режиссеры: Джаред Буш, Байрон Ховард

Джуди Хопс и Ник Уайлд возвращаются в новом приключении. Этот мультфильм обещает стать самым масштабным и запутанным делом в карьере кролика-полицейского и лиса-авантюриста. Яркая анимация, тонкий юмор и трогательная история — идеально для похода в кино всей семьей.