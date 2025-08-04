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Понедельник 4 августа

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Топ фильмов 2025 года, которые должен увидеть каждый

Топ фильмов 2025 года, которые должен увидеть каждый
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2025 год обещает стать настоящим пиршеством для киноманов. От эпичных блокбастеров до леденящих душу триллеров – вот пять фильмов, которые вы просто обязаны увидеть, если не хотите потом кусать локти.

Аватар: Огонь и пепел

  • Дата выхода: 19 декабря 2025
  • Режиссер: Джеймс Кэмерон

Продолжение саги о Пандоре от мастера визуального эпоса Джеймса Кэмерона. Джейк и Нейтири столкнутся с новым племенем На’ви — воинственными Пепельными, чья культура связана с огнем. Ожидайте умопомрачительные пейзажи, глубокую драму и конфликт, который перевернет все, что вы знали о Пандоре. Главное событие года.

Фантастическая четверка: Первые шаги

  • Дата выхода: 25 июля 2025
  • Режиссер: Мэтт Шакман

Marvel возвращает культовую команду. Фантастическая четверка сражается с космическим пожирателем миров Галактусом и его загадочным вестником Серебряным Серфером. Свежий взгляд на героев, тонны экшна и химия между персонажами, которая заставит вас влюбиться в эту семейку супергероев.

Грешники

  • Дата выхода: Уже в прокате (точная дата зависит от региона)
  • Режиссер: Райан Куглер

Райан Куглер, подаривший нам Черную Пантеру, возвращается с оригинальным вампирским хоррором. Это не просто ужастик, а глубокая история о семье, мести и моральных дилеммах. Фильм уже стал сенсацией благодаря мощной актерской игре и неожиданным поворотам. Мурашки по коже гарантированы!

Черный телефон 2

  • Дата выхода: 17 октября 2025
  • Режиссер: Скотт Дерриксон

Продолжение жуткого хита 2022 года. Таинственный маньяк Рваный Человек возвращается, и зрителей ждет еще больше напряжения и мистики. Сюжет держат в секрете, но оригинальный состав и пугающая атмосфера не дадут вам оторваться от экрана.

Зверополис 2

  • Дата выхода: 26 ноября 2025
  • Режиссеры: Джаред Буш, Байрон Ховард

Джуди Хопс и Ник Уайлд возвращаются в новом приключении. Этот мультфильм обещает стать самым масштабным и запутанным делом в карьере кролика-полицейского и лиса-авантюриста. Яркая анимация, тонкий юмор и трогательная история — идеально для похода в кино всей семьей.

Шоу-бизнес в Telegram

4 августа 2025, 09:35
Фото: кадр из трейлера "Аватар 3: Пламя и пепел"
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Уникальный кино-тест: угадай советский фильм по кадру с наливным яблоком

Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма

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