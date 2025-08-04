Невосполнимая потеря для мировой музыки: умолк аккордеон короля техано

Мировая музыкальная сцена лишилась одного из своих самых самобытных голосов. На 87-м году жизни завершился земной путь Леонардо "Флако" Хименеса, виртуоза аккордеона и признанного короля музыки техано. Артист покинул этот мир в окружении близких после резкого ухудшения самочувствия, которое привело к его госпитализации несколько месяцев назад.
Хотя многим он запомнился по совместной работе с титанами рока The Rolling Stones над их альбомом "Voodoo Lounge", истинный масштаб его наследия гораздо шире. Флако был не просто музыкантом — он был культурным послом, чьи мелодии стирали границы между жанрами и странами.
Новатор жанра и хранитель традиций
Флако Хименес был хранителем и новатором традиционных музыкальных стилей Техаса — конхунто и техано. Он взял инструмент, тесно связанный с народной культурой, и вывел его на мировую арену, доказав его универсальность и мощь.
Его аккордеон был не просто инструментом — он был голосом целого поколения, рассказывающим истории о радости, любви и жизни на границе культур.
На протяжении своей долгой и плодотворной карьеры он сотрудничал с такими иконами, как Боб Дилан, Рай Кудер и Дуайт Йокам, а также был одним из основателей прославленных супергрупп "Texas Tornados" и "Los Super Seven".
Наследие в наградах и дискографии
Признание таланта Хименеса было отмечено высочайшими наградами музыкальной индустрии. Он является шестикратным обладателем премии "Грэмми", а в 2015 году был удостоен "Грэмми" за жизненные достижения — чести, которой удостаиваются лишь истинные легенды.
Его дискография — это сокровищница для ценителей искренней и живой музыки.
Избранные работы Флако Хименеса:
- "Ay Te Dejo en San Antonio" (1986) — альбом, принесший ему первую премию "Грэмми".
- "Flaco Jiménez" (1992) — знаковый сольный альбом, раскрывший всю глубину его таланта.
- "Texas Tornados" (1990) — дебютный альбом одноименной супергруппы.
- "Voodoo Lounge" (1994) — альбом The Rolling Stones, где звучит его знаменитый аккордеон.
- "Said and Done" (1998) — еще одна работа, отмеченная премией "Грэмми".
- "Squeezebox King" (2003) — сборник, охватывающий ключевые моменты его карьеры.
Последний аккорд
Хотя его земной путь завершен, музыка Флако Хименеса будет звучать вечно, вдохновляя новые поколения музыкантов и даря радость слушателям по всему миру. О дате и месте прощальной церемонии будет объявлено позднее. Его уход — это тихий финал громкой и яркой жизни, посвященной искусству.