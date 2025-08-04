Тест: Только 5% ответит на все вопросы. Проверьте, помните ли вы советскую классику

Как выбрать ноутбук для студента в 2025 году: полный гайд

Выбор ноутбука для студента – задача со звездочкой. Сотни моделей, непонятные характеристики и разброс цен от 40 до 350 тысяч рублей могут сбить с толку кого угодно. Нужен ли мощный процессор гуманитарию? Стоит ли переплачивать за видеокарту будущему программисту? А главное – как найти баланс между ценой и качеством, чтобы устройство не устарело через год? В этом подробном гайде мы разложим все по полочкам. Вы узнаете, на какие характеристики смотреть в первую очередь, как подобрать модель под вашу специальность и на чем можно сэкономить без ущерба для учебы и комфорта. С чего начать выбор: 3 главных вопросаПрежде чем погружаться в гигагерцы и гигабайты, ответьте себе на три простых вопроса.