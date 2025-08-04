Тест: Только 5% ответит на все вопросы. Проверьте, помните ли вы советскую классику

Вопрос 1. В каком фильме прозвучала фраза "А вдоль дороги мертвые с косами стоят…"?
А. "Берегись автомобиля"
Б. "Джентльмены удачи"
В. "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Вопрос 2. Кто сыграл роль управдома в фильме "Бриллиантовая рука"?
А. Нонна Мордюкова
Б. Светлана Светличная
В. Нина Гребешкова
Вопрос 3. В каком фильме герои поют песню "Разговор со счастьем"?
А. "Иван Васильевич меняет профессию"
Б. "Ирония судьбы, или С легким паром!" (6
В. "Служебный роман"
Вопрос 4. Как звали героя Юрия Никулина в фильме "Операция „Ы“ и другие приключения Шурика"?
А. Балбес
Б. Трус
В. Бывалый
Вопрос 5. Какой актер исполнил главную роль в фильме "Белое солнце пустыни"?
А. Анатолий Кузнецов
Б. Спартак Мишулин
В. Павел Луспекаев
Вопрос 6. В каком фильме героиня говорит: "Я не такая, я жду трамвая"?
А. "Москва слезам не верит"
Б. "Девчата"
В. "Покровские ворота"
Правильные ответы
- 1. Б. "Джентльмены удачи"
- 2. А. Нонна Мордюкова
- 3. Б. "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"
- 4. А. Балбес
- 5. А. Анатолий Кузнецов
- 6. Б. "Девчата"
Результаты
- 6 правильных ответов – Вы настоящий знаток советского кино. Вы помните каждый кадр и каждую цитату.
- 4–5 правильных ответов – Отличный результат! Вы хорошо знаете советские фильмы и их атмосферу.
- 3 и меньше – Пора пересмотреть классику советского кинематографа и заново открыть для себя эти шедевры.