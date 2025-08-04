Тест: Продолжите фразу героев из фильма "Бриллиантовая рука"

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Понедельник 4 августа

08:12Ушел легендарный мастер: Россия прощается с иконой театра 08:11Тест: Продолжите фразу героев из фильма "Бриллиантовая рука" 06:44Мир культуры потрясен: ушел легендарный голос радио и сцены 03:065 книг, чтобы привить ребенку любовь к искусству 00:36Никакой работы и ссор! Что категорически запрещено делать 4 августа в Марьин день, чтобы не разгневать небеса 00:01Самая народная певица: раскрыт главный секрет Кати Семеновой 21:24Забудьте о погоне за счастьем: ученые открыли третий, более важный элемент хорошей жизни 18:53Забудьте о граблях: почему больше не нужно убирать сухую траву – революционный лайфхак для вашего участка 15:34Положите ЭТО в кошелек, и деньги потекут рекой: древний секрет, о котором молчат богатые 12:10Тест “Мода из комода”: проверьте, что вы знаете о гардеробе времен СССР 09:36Мир детской литературы осиротел: ушел создатель любимых историй 06:46Тест: насколько вы заядлый дачник? 03:19Август – месяц карьерных взлетов: только эти 3 знака Зодиака получат долгожданное повышение 00:25День Онуфрия Молчаливого: почему одно лишнее слово 3 августа может лишить вас удачи и денег 21:03Обрезать или не обрезать? Главный секрет хрустящих огурцов в закрутке, о котором вы могли не знать 18:19Это выведет любое пятно: секретное оружие любой хозяйки, которое справится даже с ржавчиной 16:05"Меня прессанули и подставили на очень большие деньги": звезда "На-На" Политов объяснил свой побег 15:43Не просто мультики: 5 советских шедевров, которые научили нас самому главному 12:04Тест: Сталкер, пацак или гость из будущего? Проверьте свои знания советской кинофантастики 09:35Утрата, потрясшая мировой театр: ушел из жизни гениальный режиссер 06:28Омар Хайям сказала самые важные слова о накоплении денег – в этих строках заложена истина 03:11Что нельзя делать 2 августа, в Ильин день, чтобы не притянуть болезни 00:14Ушла из жизни старейшая жительница Турции – путь сильной жительницы вдохновлял многих 21:18Фрейд был прав в одном: эта простая фраза мгновенно обезоруживает любого манипулятора 20:11Цвет, который вы носите, говорит о вас больше, чем вы думаете: что ваш гардероб раскрывает о ваших тайных страхах 19:35Главный “тихий убийца” брака – это не измены и не деньги, утверждают семейные психологи 18:02Почему пить воду сразу после пробуждения – ошибка, которая крадет вашу энергию, согласно восточной медицине 17:54Отец пропавшего бойца СВО из Балашихи совершил пятнадцатое восхождение на Эльбрус 16:35Нейробиологи в восторге: эта 2-минутная утренняя привычка “чистит” мозг лучше, чем 8 часов сна 16:22Трагический финал звезды "Склифосовского": актера нашли мертвым в пустой квартире 15:52Мир оплакивает популярного актера, который играл в известных сериалах 15:36Сын фронтовика и уборщицы стал девятикратным чемпионом мира 15:24Заканчивайте день так – и продлите себе жизнь на 10 лет 15:11Омар Хайям рассказал, как достойно пройти через разлуку – эти слова заглушат боль 14:43"Ползала пьяная на карачках по подиуму": Лолита объяснила свою обиду на Киркорова 12:40Московское лето приобретет параметры субтропического климата – климатологи 12:37Звезда СССР, выброшенная на обочину: как легенда Спартака стал сторожем 12:26Тимберлейк сделал заявление о серьезном диагнозе – в чем проявляется заболевание певца 12:15День ВДВ, танцы, концерты, спортивные тренировки: какая программа ждет посетителей парков Москвы в ближайшие выходные 11:54Музыкальный мир лишился легенды: ушел мастер своего времени 11:53Москвичи оценят работу уличных библиотек 11:51Неудача – не приговор: как один прием помогает не сдаваться 11:13Кто звонит и сбрасывает, раскрыта тайна пропущенных вызовов 10:49Экс-президент РБК покинул этот мир: ушел медиагигант, основатель The Moscow Times 10:45Тест: угадайте советский фильм по кадру с актером в легендарной шляпе 09:03Мир оплакивает народного артиста – еще одна тяжелейшая утрата для искусства 06:37Омар Хайям назвал причину, по которой нельзя просить помощи у друзей – запомните эти слова 03:19Что нельзя делать 1 августа, в в Макринин день, чтобы не притянуть неудачу 00:26Ушел из жизни знаменитый хоккеист из НХЛ – еще одна огромная потеря для мирового спорта 20:05Тест: Продолжите фразу героев из фильмов СССР
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Тест: Продолжите фразу героев из фильма "Бриллиантовая рука"

Тест: Продолжите фразу героев из фильма "Бриллиантовая рука"
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Фильм "Бриллиантовая рука" – это шедевр советской комедии, полный искрометного юмора и крылатых фраз, которые мы цитируем до сих пор. Сможете ли вы точно продолжить знаменитые цитаты героев этой культовой ленты? Проверьте свои знания и окунитесь в атмосферу приключений Семена Семеновича, Геши Козодоева и их незабываемых фраз!

1. "Шампанское по утрам пьют..."

А. "те, кто знает толк в жизни"

Б. "люди с хорошим вкусом"

В. "только аристократы да дегенераты"

2. "Руссо туристо – облико..."

А. "морале!"

Б. "нобиле!"

В. "перфетто!"

3. Наши люди в булочную на такси..."

А. "не ходят!"

Б. "не ездят!"

В. "не летают!"

4. "Шеф, все пропало, все пропало!..."

А. "Клиент уезжает!"

Б. "Бриллианты украли!"

В. "План сорвался!"

5. "Чтоб ты жил на одну..."

А. "зарплату!"

Б. "пенсию!"

В. "стипендию!"

6. "Не виноватая я!..."

А. "Это все случайность!"

Б. "Меня подставили!"

В. "Он сам пришел!"


Правильные ответы

  1. 1. В. "только аристократы да дегенераты"
  2. 2. А. "морале!"
  3. 3. Б. "не ездят!"
  4. 4. А. "Клиент уезжает!"
  5. 5. А. "зарплату!"
  6. 6. В. "Он сам пришел!"


Результаты

  • 6 правильных ответов – Вы настоящий знаток "Бриллиантовой руки"! Кажется, вы можете процитировать весь фильм наизусть!
  • 4–5 правильных ответов – Отличный результат! Вы явно любите этот фильм и помните его яркие моменты.
  • 3 и меньше – Пора пересмотреть "Бриллиантовую руку" и снова насладиться ее неподражаемым юмором!

Шоу-бизнес в Telegram

4 августа 2025, 08:11
Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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