Тест: Продолжите фразу героев из фильма "Бриллиантовая рука"

1. "Шампанское по утрам пьют..."
А. "те, кто знает толк в жизни"
Б. "люди с хорошим вкусом"
В. "только аристократы да дегенераты"
2. "Руссо туристо – облико..."
А. "морале!"
Б. "нобиле!"
В. "перфетто!"
3. Наши люди в булочную на такси..."
А. "не ходят!"
Б. "не ездят!"
В. "не летают!"
4. "Шеф, все пропало, все пропало!..."
А. "Клиент уезжает!"
Б. "Бриллианты украли!"
В. "План сорвался!"
5. "Чтоб ты жил на одну..."
А. "зарплату!"
Б. "пенсию!"
В. "стипендию!"
6. "Не виноватая я!..."
А. "Это все случайность!"
Б. "Меня подставили!"
В. "Он сам пришел!"
Правильные ответы
- 1. В. "только аристократы да дегенераты"
- 2. А. "морале!"
- 3. Б. "не ездят!"
- 4. А. "Клиент уезжает!"
- 5. А. "зарплату!"
- 6. В. "Он сам пришел!"
Результаты
- 6 правильных ответов – Вы настоящий знаток "Бриллиантовой руки"! Кажется, вы можете процитировать весь фильм наизусть!
- 4–5 правильных ответов – Отличный результат! Вы явно любите этот фильм и помните его яркие моменты.
- 3 и меньше – Пора пересмотреть "Бриллиантовую руку" и снова насладиться ее неподражаемым юмором!