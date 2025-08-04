Тест: Продолжите фразу героев из фильма "Бриллиантовая рука"

Ушел легендарный мастер: Россия прощается с иконой театра

Свет погас. Один из ярчайших талантов российского театра ушел, оставив после себя наследие, которое будет жить в сердцах зрителей и на сценах страны. Народный артист, выдающийся актер, режиссер и педагог покинул нас. Его уход – это не просто потеря для театра, но и прощание с эпохой, где искусство было больше, чем просто профессия. Человек, создавший миры Юрий Еремин — имя, которое стало синонимом глубины и страсти в театральном искусстве.