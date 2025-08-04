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Воскресенье 3 августа

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Самая народная певица: раскрыт главный секрет Кати Семеновой

Самая народная певица: раскрыт главный секрет Кати Семеновой
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Катя Семенова – не очень частый гость на телеэкране, да и концерты дает редко. Видимо, поэтому на ее авторском вечере "Киношная душа" в рамках Четвертого Вятского Открытого фестиваля театра, кино и журналистики "На семи холмах", был аншлаг. Корреспондент "Дни.ру" тоже побывал на этом празднике музыки.

Судя по переполненному залу кировской Филармонии, люди соскучились по Семеновой. По искренности, душевности, теплоте – тому, чего часто нет у эстрадных звезд.

Фото: Дни.ру

Главный секрет успеха Кати, пожалуй, в том, что зрителям и слушателям артистка кажется "своей в доску" – она из народа. Нет у нее звездных замашек, никогда не было короны, живет в скромной "однушке", презирает гламур и глянец, адекватно и даже иронично себя оценивает. Да и одевается просто, считая, что одежда не должна отвлекать от песни.

Фото: Дни.ру

А песни у нее – на любой вкус. Тут и веселые, и лирические, и биографические, и даже географические. Действительно, по ним можно изучать географию нашей большой страны – Апатиты, Сочи, Тобольск, Липецк, Благовещенск, Дзержинск, Нальчик, Волгоград... Это города, где продюсер Сергей Новожилов проводит свои знаменитые фестивали театра и кино. И гимн к каждому из них написала Катя Семенова.

С Сергеем Новожиловым. Фото: Дни.ру

Задача это непростая – надо создать нечто оригинальное, запоминающееся, отражающее историю, традиции и природу города, где проходит фестиваль, раскрыть за три минуты его душу. И Кате Семеновой удается нащупать тот самый нерв, чтобы гимн очередному фестивалю понравился его жителям.

Фото: Дни.ру

На вятской земле написанные ею гимны впервые прозвучали все вместе. И это, конечно, смелый эксперимент – было непонято, "зайдет" ли, скажем, в Кирове песня "Амурская осень", посвященная отстоящему на почти семь тысяч километров Благовещенску. А еще большую часть гимнов пела не сама Катя, а ее звездные друзья – Павел Руденко, Владимир Бутенко, Ольга Красько, Ольга Панюшкина, Оксана Сташенко, Аким Тышко... Катя позволила каждому из них выбрать песню про близкий ему город-фестиваль, сделать свою версию. И это оказалось здорово!

С Татьяной Павловой и Павлом Руденко. Фото: Дни.ру

Катя, конечно, очень переживала, ведь к своим песням она относится как к детям – с материнской любовью и трепетом. Но коллеги ее не подвели, а кировские зрители принимали каждый номер тепло, словно жители тех городов, о которых пелось. Катю искупали в овациях, осыпали цветами, одарили игрушками. Она поняла, что ее любят, а песни понимают и принимают.

Фото: Дни.ру

Это – самое дорогое и ценное для любого артиста.

Шоу-бизнес в Telegram

4 августа 2025, 00:01
Фото: Дни.ру
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Фоторепортаж

Все звезды в гости к нам: лучшие фильмы и спектакли привезли в Дзержинск

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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