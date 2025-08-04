"Похудела на 12 килограммов": 64-летняя Алена Яковлева впервые озвучила свой диагноз

В Кирове продолжается Четвертый Вятский открытый фестиваль театра, кино и журналистики "На семи холмах". Звезда театра Сатиры Алена Яковлева оказалась на вятское земле впервые. Она успела сыграть в трех спектаклях, погулять по старинному русском городу и пообщаться с корреспондентом "Дни.ру".

В прошлом году поклонников напугало известие – любимая актриса попала в столичный НИИ имени Склифосовкого.

"Да, я хотя и делаю регулярно чек-апы (проверка систем жизнеобеспечения организма – Прим. ред.), но случилась неприятность, – сообщила Народная артистка. – Мне поставили диагноз "девиртекулез" (патологический процесс, при котором в стенке кишки образуются мешковидные выпячивания "дивертикулы" – Прим. ред.). А еще врачи сказали, что у меня "гипервентиляционный синдром" (состояние, при котором наблюдается учащенный дыхательный ритм, что приводит к функционально неестественному усилению вентиляции легких и нарушению кислотно-щелочного баланса крови – Прим. ред.). Это результат эмоционального выгорания – я ведь в своем родном Театре Сатиры выпустила четыре премьеры за год! И, видимо, немного переработала".

После выписки жизнь актрисы заметно изменилась. "Врачи сказали мне, что надо делать только то, что хочется, а это в нашей жизни невозможно, – сообщила Алена Юрьевна. – Плюс я месяца четыре сидела на диете № 5, в результате похудела на 12 килограммов – было нельзя есть фрукты и овощи, исключила и алкоголь. Так из меня ушла вся лишняя жидкость. Если же говорить о более глобальных вещах, то я стала меньше ездить на гастроли – тяжело просто переносить переезды, новые города, недосыпы, нерегулярное питание. По молодости это давалось гораздо проще".