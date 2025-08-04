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Понедельник 4 августа

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"Похудела на 12 килограммов": 64-летняя Алена Яковлева впервые озвучила свой диагноз

"Похудела на 12 килограммов": 64-летняя Алена Яковлева впервые озвучила свой диагноз
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В Кирове продолжается Четвертый Вятский открытый фестиваль театра, кино и журналистики "На семи холмах". Звезда театра Сатиры Алена Яковлева оказалась на вятское земле впервые. Она успела сыграть в трех спектаклях, погулять по старинному русском городу и пообщаться с корреспондентом "Дни.ру".

В прошлом году поклонников напугало известие – любимая актриса попала в столичный НИИ имени Склифосовкого.

Фото: Дни.ру

"Да, я хотя и делаю регулярно чек-апы (проверка систем жизнеобеспечения организма – Прим. ред.), но случилась неприятность, – сообщила Народная артистка. – Мне поставили диагноз "девиртекулез" (патологический процесс, при котором в стенке кишки образуются мешковидные выпячивания "дивертикулы" – Прим. ред.). А еще врачи сказали, что у меня "гипервентиляционный синдром" (состояние, при котором наблюдается учащенный дыхательный ритм, что приводит к функционально неестественному усилению вентиляции легких и нарушению кислотно-щелочного баланса крови – Прим. ред.). Это результат эмоционального выгорания – я ведь в своем родном Театре Сатиры выпустила четыре премьеры за год! И, видимо, немного переработала".

Фото: Дни.ру

После выписки жизнь актрисы заметно изменилась. "Врачи сказали мне, что надо делать только то, что хочется, а это в нашей жизни невозможно, – сообщила Алена Юрьевна. – Плюс я месяца четыре сидела на диете № 5, в результате похудела на 12 килограммов – было нельзя есть фрукты и овощи, исключила и алкоголь. Так из меня ушла вся лишняя жидкость. Если же говорить о более глобальных вещах, то я стала меньше ездить на гастроли – тяжело просто переносить переезды, новые города, недосыпы, нерегулярное питание. По молодости это давалось гораздо проще".

Шоу-бизнес в Telegram

4 августа 2025, 10:31
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Яковлева в Витебске присмотрела себе очаровательного мальчика

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Александр Панайотов будет греть спину белорусским поясом.
Варвара купила валенки для всей семьи.
Варвара обожает Беларусь.
Таисия Повалий обожает живопись
Валерий Гаркалин на распутье.
Даниил Спиваковский запросто гулял по Витебску.
Ольгу Прокофьеву многие по-прежнему ассоциируют с Жанной Аркадьевной из сериала "Моя прекрасная няня".
Алена Яковлева обожает игрушки.
Алена Яковлева не могла расстаться с кукольным мальчиком.
Лада Мишина купила игрушки на подарки друзьям.
Новые сережки к лицу Ольге Прокофьевой!

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