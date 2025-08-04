Мир культуры потрясен: ушел легендарный голос радио и сцены

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Понедельник 4 августа

06:44Мир культуры потрясен: ушел легендарный голос радио и сцены 03:065 книг, чтобы привить ребенку любовь к искусству 00:36Никакой работы и ссор! Что категорически запрещено делать 4 августа в Марьин день, чтобы не разгневать небеса 00:01Самая народная певица: раскрыт главный секрет Кати Семеновой 21:24Забудьте о погоне за счастьем: ученые открыли третий, более важный элемент хорошей жизни 18:53Забудьте о граблях: почему больше не нужно убирать сухую траву – революционный лайфхак для вашего участка 15:34Положите ЭТО в кошелек, и деньги потекут рекой: древний секрет, о котором молчат богатые 12:10Тест “Мода из комода”: проверьте, что вы знаете о гардеробе времен СССР 09:36Мир детской литературы осиротел: ушел создатель любимых историй 06:46Тест: насколько вы заядлый дачник? 03:19Август – месяц карьерных взлетов: только эти 3 знака Зодиака получат долгожданное повышение 00:25День Онуфрия Молчаливого: почему одно лишнее слово 3 августа может лишить вас удачи и денег 21:03Обрезать или не обрезать? Главный секрет хрустящих огурцов в закрутке, о котором вы могли не знать 18:19Это выведет любое пятно: секретное оружие любой хозяйки, которое справится даже с ржавчиной 16:05"Меня прессанули и подставили на очень большие деньги": звезда "На-На" Политов объяснил свой побег 15:43Не просто мультики: 5 советских шедевров, которые научили нас самому главному 12:04Тест: Сталкер, пацак или гость из будущего? Проверьте свои знания советской кинофантастики 09:35Утрата, потрясшая мировой театр: ушел из жизни гениальный режиссер 06:28Омар Хайям сказала самые важные слова о накоплении денег – в этих строках заложена истина 03:11Что нельзя делать 2 августа, в Ильин день, чтобы не притянуть болезни 00:14Ушла из жизни старейшая жительница Турции – путь сильной жительницы вдохновлял многих 21:18Фрейд был прав в одном: эта простая фраза мгновенно обезоруживает любого манипулятора 20:11Цвет, который вы носите, говорит о вас больше, чем вы думаете: что ваш гардероб раскрывает о ваших тайных страхах 19:35Главный “тихий убийца” брака – это не измены и не деньги, утверждают семейные психологи 18:02Почему пить воду сразу после пробуждения – ошибка, которая крадет вашу энергию, согласно восточной медицине 17:54Отец пропавшего бойца СВО из Балашихи совершил пятнадцатое восхождение на Эльбрус 16:35Нейробиологи в восторге: эта 2-минутная утренняя привычка “чистит” мозг лучше, чем 8 часов сна 16:22Трагический финал звезды "Склифосовского": актера нашли мертвым в пустой квартире 15:52Мир оплакивает популярного актера, который играл в известных сериалах 15:36Сын фронтовика и уборщицы стал девятикратным чемпионом мира 15:24Заканчивайте день так – и продлите себе жизнь на 10 лет 15:11Омар Хайям рассказал, как достойно пройти через разлуку – эти слова заглушат боль 14:43"Ползала пьяная на карачках по подиуму": Лолита объяснила свою обиду на Киркорова 12:40Московское лето приобретет параметры субтропического климата – климатологи 12:37Звезда СССР, выброшенная на обочину: как легенда Спартака стал сторожем 12:26Тимберлейк сделал заявление о серьезном диагнозе – в чем проявляется заболевание певца 12:15День ВДВ, танцы, концерты, спортивные тренировки: какая программа ждет посетителей парков Москвы в ближайшие выходные 11:54Музыкальный мир лишился легенды: ушел мастер своего времени 11:53Москвичи оценят работу уличных библиотек 11:51Неудача – не приговор: как один прием помогает не сдаваться 11:13Кто звонит и сбрасывает, раскрыта тайна пропущенных вызовов 10:49Экс-президент РБК покинул этот мир: ушел медиагигант, основатель The Moscow Times 10:45Тест: угадайте советский фильм по кадру с актером в легендарной шляпе 09:03Мир оплакивает народного артиста – еще одна тяжелейшая утрата для искусства 06:37Омар Хайям назвал причину, по которой нельзя просить помощи у друзей – запомните эти слова 03:19Что нельзя делать 1 августа, в в Макринин день, чтобы не притянуть неудачу 00:26Ушел из жизни знаменитый хоккеист из НХЛ – еще одна огромная потеря для мирового спорта 20:05Тест: Продолжите фразу героев из фильмов СССР 19:42Та самая вещь: интернет и приметы в один голос твердят, что ЭТО нельзя выбрасывать из дома 19:14Еще Омар Хайям знал, как легко найти себе пару: секрет, которому 1000 лет
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Мир культуры потрясен: ушел легендарный голос радио и сцены

Мир культуры потрясен: ушел легендарный голос радио и сцены
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Культурный мир ошеломлен: на 65-м году жизни покинул нас выдающийся ведущий и актер, чей голос и талант вдохновляли миллионы. Трагическое известие пришло из Дублина, где после недолгой болезни завершился путь мастера, оставившего яркий след в радио, театре и кино.

Ранние годы и путь к славе

Шон Рокс родился 8 июня 1961 года в Монагане, Ирландия, в городе, пропитанном духом традиций. Его страсть к искусству проявилась рано, и в 2000 году он стал голосом радиостанции RTÉ lyric fm. Харизматичный и обаятельный, Рокс быстро завоевал любовь слушателей, а его ежедневные программы о культуре на RTÉ стали настоящим событием для поклонников литературы, музыки и театра.

Карьера на радио и телевидении

Голос Шона Рокса стал символом ирландской культуры. Его передачи на RTÉ, наполненные беседами с писателями, актерами и режиссерами, собирали у радиоприемников тысячи слушателей. В 2000-х и 2010-х годах он стал постоянным ведущим на радио и телевидении, а его документальный фильм "Душа Ирландии" получил награду Международного кинофестиваля в Нью-Йорке. Рокс не только вел шоу, но и выступал как сценарист и продюсер, создавая проекты, которые трогали сердца зрителей.

Избранные работы

  • Душа Ирландии (документальный фильм, 2015) — награда МКФ в Нью-Йорке.
  • Чисто английское убийство (сериал, 2008) — роль второго плана.
  • Дорогая Сара (фильм, 2010) — драматическая роль.
  • Семья (сериал, 2013) — эпизодическая роль.
  • Доказательство (сериал, 2004) — заметное появление.
  • Кулинарная книга любви (фильм, 2016) — романтическая роль.

Театр и кино

Помимо радио, Шон Рокс блистал на театральной сцене Великобритании и за ее пределами, воплощая сложные и глубокие образы. Его актерская карьера охватывала как крупные постановки, так и независимые проекты. В кино он запомнился ролями в таких работах, как "Чисто английское убийство", "Дорогая Сара" и "Кулинарная книга любви", где его харизма и тонкое чувство драмы покоряли зрителей. Рокс также был талантливым артистом озвучания, добавляя глубину многим проектам.

Наследие и личность

Шон Рокс был не только профессионалом, но и человеком с большим сердцем, чья любовь к ирландской культуре отражалась в каждом его проекте. Его уход 31 июля 2025 года потряс поклонников, но его вклад в искусство останется вечным. Президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс в своем заявлении назвал Рокса "голосом нации, который навсегда останется в наших сердцах". Его передачи, фильмы и театральные роли продолжат вдохновлять, сохраняя дух Ирландии для будущих поколений.

Шоу-бизнес в Telegram

4 августа 2025, 06:44
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