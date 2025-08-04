Мир культуры потрясен: ушел легендарный голос радио и сцены

Культурный мир ошеломлен: на 65-м году жизни покинул нас выдающийся ведущий и актер, чей голос и талант вдохновляли миллионы. Трагическое известие пришло из Дублина, где после недолгой болезни завершился путь мастера, оставившего яркий след в радио, театре и кино.

Ранние годы и путь к славе

Шон Рокс родился 8 июня 1961 года в Монагане, Ирландия, в городе, пропитанном духом традиций. Его страсть к искусству проявилась рано, и в 2000 году он стал голосом радиостанции RTÉ lyric fm. Харизматичный и обаятельный, Рокс быстро завоевал любовь слушателей, а его ежедневные программы о культуре на RTÉ стали настоящим событием для поклонников литературы, музыки и театра.

Карьера на радио и телевидении

Голос Шона Рокса стал символом ирландской культуры. Его передачи на RTÉ, наполненные беседами с писателями, актерами и режиссерами, собирали у радиоприемников тысячи слушателей. В 2000-х и 2010-х годах он стал постоянным ведущим на радио и телевидении, а его документальный фильм "Душа Ирландии" получил награду Международного кинофестиваля в Нью-Йорке. Рокс не только вел шоу, но и выступал как сценарист и продюсер, создавая проекты, которые трогали сердца зрителей.

Избранные работы

Душа Ирландии (документальный фильм, 2015) — награда МКФ в Нью-Йорке.

Чисто английское убийство (сериал, 2008) — роль второго плана.

Дорогая Сара (фильм, 2010) — драматическая роль.

Семья (сериал, 2013) — эпизодическая роль.

Доказательство (сериал, 2004) — заметное появление.

Кулинарная книга любви (фильм, 2016) — романтическая роль.

Театр и кино

Помимо радио, Шон Рокс блистал на театральной сцене Великобритании и за ее пределами, воплощая сложные и глубокие образы. Его актерская карьера охватывала как крупные постановки, так и независимые проекты. В кино он запомнился ролями в таких работах, как "Чисто английское убийство", "Дорогая Сара" и "Кулинарная книга любви", где его харизма и тонкое чувство драмы покоряли зрителей. Рокс также был талантливым артистом озвучания, добавляя глубину многим проектам.

Наследие и личность

Шон Рокс был не только профессионалом, но и человеком с большим сердцем, чья любовь к ирландской культуре отражалась в каждом его проекте. Его уход 31 июля 2025 года потряс поклонников, но его вклад в искусство останется вечным. Президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс в своем заявлении назвал Рокса "голосом нации, который навсегда останется в наших сердцах". Его передачи, фильмы и театральные роли продолжат вдохновлять, сохраняя дух Ирландии для будущих поколений.