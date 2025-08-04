5 книг, чтобы привить ребенку любовь к искусству

Если вас беспокоит, что ребенок часто "залипает" в смартфоне и не интересуется окружающим миром, то попробуйте аккуратно привлечь его внимание к истории искусства и биографиям великих творцов. Современные книги для детей совсем нескучные – в них есть красивые иллюстрации, практические задания, юмор и нетривиальная подача информации. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали 5 таких изданий – о музыке, живописи и архитектуре.

"Звездная ночь", Влада Ольховская

Эта вдохновляющая книга digital-автора Литрес неслучайно называется "Звездная ночь" — одним из "персонажей" истории стала великая картина Винсента Ван Гога. До этого лета 12-летний Ваня почти не общался со своей сестрой Анитой, считая ее замкнутой чудачкой. Но вместо желанной поездки в спортивный лагерь мальчику пришлось провести каникулы на даче, а заодно и сблизиться с Анитой, узнать больше о своей семье и, конечно же, об истории искусства.

Однажды дети нашли портал и провалились в другое измерение под названием Вечность. И этот невероятный мир оказался слепком самой знаменитой картины Ван Гога. Ваня и Анита не только открывают для себя много нового о художнике и его творчестве, жизненном пути и феномене гения, но и учатся понимать друг друга. Им предстоит пройти целый квест и разгадать множество головоломок, чтобы вернуться домой.

В очень доступной и увлекательной форме автор рассказывает малоизвестные факты о шедевре Ван Гога, поэтому книга будет интересна в том числе и взрослым.

"Удивительное искусство детям. От Древнего Мира до Леонардо да Винчи", Анастасия Постригай, Татьяна Григорьян

Эта книга поможет привить ребенку любовь к истории и искусству, а заодно освежить собственные знания. Вы и ваш ребенок сможете узнать, как зародились первые цивилизации, кто нашел и расшифровал древнейшую наскальную письменность, какие удивительные традиции существовали в Древнем Египте, в чем уникальность древнегреческой скульптуры, как изменилось искусство в эпоху Средневековья, как создавались великолепные готические соборы и неприступные замки, какие художники Ренессанса были настоящими гениями.

Вместе с ребенком вы пройдетесь по основным видам искусства — от живописи и скульптуры до музыки и архитектуры. Несмотря на то, что в книге упоминается много имен и произведений, вся информация преподнесена в доступной форме, легко и структурировано.

Отдельного внимания заслуживают красочные иллюстрации на каждой странице — они идеально дополняют текст и делают чтение нескучным. А все тематические разделы заканчиваются занимательными заданиями и играми, которые помогут ребенку закрепить материал и лучше запомнить новые факты.

"Оперы и призраки. Страшные истории в буквах и картинках", Ляля Кандаурова

Автор этой книги Ляля Кандаурова — музыкант, журналист и популяризатор музыки. Она умеет рассказывать об этом виде искусства так увлекательно, что может заинтересовать даже капризных подростков и их родителей, далеких от классической музыки.

Эта красочная книга с прекрасными иллюстрациями посвящена 10 операм, написанным в XX веке. Среди них и не самые очевидные, например, "Нос" Шостаковича, "Похождение повесы" Стравинского и "Поворот винта" Бриттена. Все оперы объединяют мистические мотивы — образы призраков, жестокие преступления, таинственные исчезновения и мрачные тайны…

Все это немного страшно и волнительно, поэтому детей будет легко заинтересовать подобными сюжетами. Каждая глава рассказывает о композиторе и истории создания оперы, интересных фактах и скандалах, которыми часто сопровождались постановки. А в качестве бонуса — очень забавные комиксы, передающие театральную атмосферу.

Ляля Кандаурова создала эту книгу для детей, однако она понравится и взрослым, которые только начали интересоваться оперой.

"Леонардо да Винчи: гений на все времена", Давиде Морозинотто

Эта книга о Леонардо да Винчи читается как легкий роман, написанный от первого лица. Автор сумел лаконично изложить насыщенную биографию главного творца эпохи Ренессанса, передав всю многогранность его таланта.

Ребенок узнает, как да Винчи учился живописи и кто был его первыми педагогом, как творец упорно изучал анатомию, как создал свое самое известное полотно "Мона Лиза" и какие передовые для того времени изобретения ему принадлежат.

В этой книге Леонардо предстает не величественным гением, а обычным человеком, у которого есть важные для достижения успеха качества. Например, невероятное трудолюбие, упорство, любопытство и страстная увлеченность самыми разными аспектами жизни. То он пишет картины, то мастерит летательный аппарат, то изучает математику, биологию, физику и астрономию…

Удивительный Леонардо! И как у него хватало времени на все? Благодаря живому, ироничному стилю тема наследия да Винчи покажется ребенку по-настоящему увлекательной.

"Необычные дома Москвы", Юлия Егорова

Не важно, живете ли вы в Москве и можете прогуляться по ее улицам, прихватив с собой эту прекрасную книгу, или в другом городе, но хотите познакомить ребенка с самыми заметными памятниками архитектуры столицы. В Москве есть дом-комод, дом-улей, дом-паровоз, дом-утюг и даже дом-китайская шкатулка!

Автор рассказывает, когда и кем были построены эти удивительные здания, кто из известных людей в них жил, какие важные исторические события происходили в стенах этих домов и какие городские легенды с ними связаны.

В книге вы найдете не только классические образцы архитектуры, но и смелые решения советских конструктивистов и бруталистов. Например, отдельные главы посвящены истории дома-корабля на Тульской, домам-книжкам на Новом Арбате, под которыми есть огромный подземный тоннель, и даже огромному круглому дому на улице Довженко, построенному к московской Олимпиаде 1980 года.

В издание также включены подробные иллюстрации, которые передают эстетику московской архитектуры даже выразительнее, чем фотографии.