5 книг, чтобы привить ребенку любовь к искусству

Агурбаш перенесла дату свадьбы Тесты Мокрая Бузова восхитила зрителей Игры Сонник

Топ новостей недели

Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительницаНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс ЧестиВся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеистМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Лента новостей

Понедельник 4 августа

03:065 книг, чтобы привить ребенку любовь к искусству 00:36Никакой работы и ссор! Что категорически запрещено делать 4 августа в Марьин день, чтобы не разгневать небеса 00:01Самая народная певица: раскрыт главный секрет Кати Семеновой 21:24Забудьте о погоне за счастьем: ученые открыли третий, более важный элемент хорошей жизни 18:53Забудьте о граблях: почему больше не нужно убирать сухую траву – революционный лайфхак для вашего участка 15:34Положите ЭТО в кошелек, и деньги потекут рекой: древний секрет, о котором молчат богатые 12:10Тест “Мода из комода”: проверьте, что вы знаете о гардеробе времен СССР 09:36Мир детской литературы осиротел: ушел создатель любимых историй 06:46Тест: насколько вы заядлый дачник? 03:19Август – месяц карьерных взлетов: только эти 3 знака Зодиака получат долгожданное повышение 00:25День Онуфрия Молчаливого: почему одно лишнее слово 3 августа может лишить вас удачи и денег 21:03Обрезать или не обрезать? Главный секрет хрустящих огурцов в закрутке, о котором вы могли не знать 18:19Это выведет любое пятно: секретное оружие любой хозяйки, которое справится даже с ржавчиной 16:05"Меня прессанули и подставили на очень большие деньги": звезда "На-На" Политов объяснил свой побег 15:43Не просто мультики: 5 советских шедевров, которые научили нас самому главному 12:04Тест: Сталкер, пацак или гость из будущего? Проверьте свои знания советской кинофантастики 09:35Утрата, потрясшая мировой театр: ушел из жизни гениальный режиссер 06:28Омар Хайям сказала самые важные слова о накоплении денег – в этих строках заложена истина 03:11Что нельзя делать 2 августа, в Ильин день, чтобы не притянуть болезни 00:14Ушла из жизни старейшая жительница Турции – путь сильной жительницы вдохновлял многих 21:18Фрейд был прав в одном: эта простая фраза мгновенно обезоруживает любого манипулятора 20:11Цвет, который вы носите, говорит о вас больше, чем вы думаете: что ваш гардероб раскрывает о ваших тайных страхах 19:35Главный “тихий убийца” брака – это не измены и не деньги, утверждают семейные психологи 18:02Почему пить воду сразу после пробуждения – ошибка, которая крадет вашу энергию, согласно восточной медицине 17:54Отец пропавшего бойца СВО из Балашихи совершил пятнадцатое восхождение на Эльбрус 16:35Нейробиологи в восторге: эта 2-минутная утренняя привычка “чистит” мозг лучше, чем 8 часов сна 16:22Трагический финал звезды "Склифосовского": актера нашли мертвым в пустой квартире 15:52Мир оплакивает популярного актера, который играл в известных сериалах 15:36Сын фронтовика и уборщицы стал девятикратным чемпионом мира 15:24Заканчивайте день так – и продлите себе жизнь на 10 лет 15:11Омар Хайям рассказал, как достойно пройти через разлуку – эти слова заглушат боль 14:43"Ползала пьяная на карачках по подиуму": Лолита объяснила свою обиду на Киркорова 12:40Московское лето приобретет параметры субтропического климата – климатологи 12:37Звезда СССР, выброшенная на обочину: как легенда Спартака стал сторожем 12:26Тимберлейк сделал заявление о серьезном диагнозе – в чем проявляется заболевание певца 12:15День ВДВ, танцы, концерты, спортивные тренировки: какая программа ждет посетителей парков Москвы в ближайшие выходные 11:54Музыкальный мир лишился легенды: ушел мастер своего времени 11:53Москвичи оценят работу уличных библиотек 11:51Неудача – не приговор: как один прием помогает не сдаваться 11:13Кто звонит и сбрасывает, раскрыта тайна пропущенных вызовов 10:49Экс-президент РБК покинул этот мир: ушел медиагигант, основатель The Moscow Times 10:45Тест: угадайте советский фильм по кадру с актером в легендарной шляпе 09:03Мир оплакивает народного артиста – еще одна тяжелейшая утрата для искусства 06:37Омар Хайям назвал причину, по которой нельзя просить помощи у друзей – запомните эти слова 03:19Что нельзя делать 1 августа, в в Макринин день, чтобы не притянуть неудачу 00:26Ушел из жизни знаменитый хоккеист из НХЛ – еще одна огромная потеря для мирового спорта 20:05Тест: Продолжите фразу героев из фильмов СССР 19:42Та самая вещь: интернет и приметы в один голос твердят, что ЭТО нельзя выбрасывать из дома 19:14Еще Омар Хайям знал, как легко найти себе пару: секрет, которому 1000 лет 18:08Три режиссера за три дня: мир прощается с кумирами целой эпохи
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

5 книг, чтобы привить ребенку любовь к искусству

5 книг, чтобы привить ребенку любовь к искусству
160

Если вас беспокоит, что ребенок часто "залипает" в смартфоне и не интересуется окружающим миром, то попробуйте аккуратно привлечь его внимание к истории искусства и биографиям великих творцов. Современные книги для детей совсем нескучные – в них есть красивые иллюстрации, практические задания, юмор и нетривиальная подача информации. Вместе с книжным сервисом Литрес мы выбрали 5 таких изданий – о музыке, живописи и архитектуре.

"Звездная ночь", Влада Ольховская

Фото: "ДНИ.РУ"

Эта вдохновляющая книга digital-автора Литрес неслучайно называется "Звездная ночь" — одним из "персонажей" истории стала великая картина Винсента Ван Гога. До этого лета 12-летний Ваня почти не общался со своей сестрой Анитой, считая ее замкнутой чудачкой. Но вместо желанной поездки в спортивный лагерь мальчику пришлось провести каникулы на даче, а заодно и сблизиться с Анитой, узнать больше о своей семье и, конечно же, об истории искусства.

Однажды дети нашли портал и провалились в другое измерение под названием Вечность. И этот невероятный мир оказался слепком самой знаменитой картины Ван Гога. Ваня и Анита не только открывают для себя много нового о художнике и его творчестве, жизненном пути и феномене гения, но и учатся понимать друг друга. Им предстоит пройти целый квест и разгадать множество головоломок, чтобы вернуться домой.

В очень доступной и увлекательной форме автор рассказывает малоизвестные факты о шедевре Ван Гога, поэтому книга будет интересна в том числе и взрослым.

"Удивительное искусство детям. От Древнего Мира до Леонардо да Винчи", Анастасия Постригай, Татьяна Григорьян

Фото: "ДНИ.РУ"

Эта книга поможет привить ребенку любовь к истории и искусству, а заодно освежить собственные знания. Вы и ваш ребенок сможете узнать, как зародились первые цивилизации, кто нашел и расшифровал древнейшую наскальную письменность, какие удивительные традиции существовали в Древнем Египте, в чем уникальность древнегреческой скульптуры, как изменилось искусство в эпоху Средневековья, как создавались великолепные готические соборы и неприступные замки, какие художники Ренессанса были настоящими гениями.

Вместе с ребенком вы пройдетесь по основным видам искусства — от живописи и скульптуры до музыки и архитектуры. Несмотря на то, что в книге упоминается много имен и произведений, вся информация преподнесена в доступной форме, легко и структурировано.

Отдельного внимания заслуживают красочные иллюстрации на каждой странице — они идеально дополняют текст и делают чтение нескучным. А все тематические разделы заканчиваются занимательными заданиями и играми, которые помогут ребенку закрепить материал и лучше запомнить новые факты.

"Оперы и призраки. Страшные истории в буквах и картинках", Ляля Кандаурова

Фото: "ДНИ.РУ"

Автор этой книги Ляля Кандаурова — музыкант, журналист и популяризатор музыки. Она умеет рассказывать об этом виде искусства так увлекательно, что может заинтересовать даже капризных подростков и их родителей, далеких от классической музыки.

Эта красочная книга с прекрасными иллюстрациями посвящена 10 операм, написанным в XX веке. Среди них и не самые очевидные, например, "Нос" Шостаковича, "Похождение повесы" Стравинского и "Поворот винта" Бриттена. Все оперы объединяют мистические мотивы — образы призраков, жестокие преступления, таинственные исчезновения и мрачные тайны…

Все это немного страшно и волнительно, поэтому детей будет легко заинтересовать подобными сюжетами. Каждая глава рассказывает о композиторе и истории создания оперы, интересных фактах и скандалах, которыми часто сопровождались постановки. А в качестве бонуса — очень забавные комиксы, передающие театральную атмосферу.

Ляля Кандаурова создала эту книгу для детей, однако она понравится и взрослым, которые только начали интересоваться оперой.

"Леонардо да Винчи: гений на все времена", Давиде Морозинотто

Фото: "ДНИ.РУ"

Эта книга о Леонардо да Винчи читается как легкий роман, написанный от первого лица. Автор сумел лаконично изложить насыщенную биографию главного творца эпохи Ренессанса, передав всю многогранность его таланта.

Ребенок узнает, как да Винчи учился живописи и кто был его первыми педагогом, как творец упорно изучал анатомию, как создал свое самое известное полотно "Мона Лиза" и какие передовые для того времени изобретения ему принадлежат.

В этой книге Леонардо предстает не величественным гением, а обычным человеком, у которого есть важные для достижения успеха качества. Например, невероятное трудолюбие, упорство, любопытство и страстная увлеченность самыми разными аспектами жизни. То он пишет картины, то мастерит летательный аппарат, то изучает математику, биологию, физику и астрономию…

Удивительный Леонардо! И как у него хватало времени на все? Благодаря живому, ироничному стилю тема наследия да Винчи покажется ребенку по-настоящему увлекательной.

"Необычные дома Москвы", Юлия Егорова

Фото: "ДНИ.РУ"

Не важно, живете ли вы в Москве и можете прогуляться по ее улицам, прихватив с собой эту прекрасную книгу, или в другом городе, но хотите познакомить ребенка с самыми заметными памятниками архитектуры столицы. В Москве есть дом-комод, дом-улей, дом-паровоз, дом-утюг и даже дом-китайская шкатулка!

Автор рассказывает, когда и кем были построены эти удивительные здания, кто из известных людей в них жил, какие важные исторические события происходили в стенах этих домов и какие городские легенды с ними связаны.

В книге вы найдете не только классические образцы архитектуры, но и смелые решения советских конструктивистов и бруталистов. Например, отдельные главы посвящены истории дома-корабля на Тульской, домам-книжкам на Новом Арбате, под которыми есть огромный подземный тоннель, и даже огромному круглому дому на улице Довженко, построенному к московской Олимпиаде 1980 года.

В издание также включены подробные иллюстрации, которые передают эстетику московской архитектуры даже выразительнее, чем фотографии.

Шоу-бизнес в Telegram

4 августа 2025, 03:06
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

5 остросюжетных романов с любовной линией для тех, кому чужды сентиментальности

Фото: &quot;ДНИ.РУ&quot;
Фото: &quot;ДНИ.РУ&quot;
Фото: &quot;ДНИ.РУ&quot;
Фото: &quot;ДНИ.РУ&quot;
Фото: &quot;ДНИ.РУ&quot;

По теме

Путь героя: 5 книг с вдохновляющими персонажами

Никакой работы и ссор! Что категорически запрещено делать 4 августа в Марьин день, чтобы не разгневать небеса

Никакой работы и ссор! Что категорически запрещено делать 4 августа в Марьин день, чтобы не разгневать небеса
4 августа народный календарь отмечает день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины. В народе эту дату называли Марьин день, Мария Ягодница или Громовой день. Это время, когда природа щедро дарит урожай ягод, но в то же время может показать свой грозный нрав. Мария Магдалина считалась у наших предков заступницей женщин и защитницей от гнева стихии.

Самая народная певица: раскрыт главный секрет Кати Семеновой

Самая народная певица: раскрыт главный секрет Кати Семеновой
Катя Семенова – не очень частый гость на телеэкране, да и концерты дает редко. Видимо, поэтому на ее авторском вечере "Киношная душа" в рамках Четвертого Вятского Открытого фестиваля театра, кино и журналистики "На семи холмах", был аншлаг. Корреспондент "Дни.ру" тоже побывал на этом празднике музыки. Судя по переполненному залу кировской Филармонии, люди соскучились по Семеновой.

Забудьте о погоне за счастьем: ученые открыли третий, более важный элемент хорошей жизни

Забудьте о погоне за счастьем: ученые открыли третий, более важный элемент хорошей жизни
Вам знакомо это чувство? Вроде бы все хорошо: есть работа, дом, здоровье. Вы даже можете назвать себя счастливым человеком. Но где-то в глубине души живет ощущение… пустоты. Будто смотришь интересный фильм, но в черно-белом цвете. Психологи веками спорили, что нужно для "хорошей жизни": одни говорили – удовольствия и радость (гедонизм), другие – высокая цель и смысл (эвдемонизм). Но сегодня ученые предлагают третий, недостающий элемент, который объясняет, почему даже счастливым людям иногда чего-то не хватает. И имя этому элементу – психологическое богатство. Что такое "психологическое богатство"?Сразу оговоримся: это не имеет ничего общего с деньгами.

Забудьте о граблях: почему больше не нужно убирать сухую траву – революционный лайфхак для вашего участка

Забудьте о граблях: почему больше не нужно убирать сухую траву – революционный лайфхак для вашего участка
Каждый дачник и владелец газона знает эту рутину: весна и осень превращаются в бесконечную борьбу с сухой травой, прошлогодней листвой и скошенными остатками. Мы часами работаем граблями, собираем все в мешки и сжигаем или вывозим, свято веря, что делаем участку добро. А что, если вся эта изнурительная работа не только не нужна, но и вредит вашему газону и почве? Существует один простой, почти "ленивый", но невероятно эффективный лайфхак, который опытные садоводы и сторонники природного земледелия используют уже давно.

Положите ЭТО в кошелек, и деньги потекут рекой: древний секрет, о котором молчат богатые

Положите ЭТО в кошелек, и деньги потекут рекой: древний секрет, о котором молчат богатые
Вы когда-нибудь замечали, что у одних людей кошелек словно магнит для денег, а у других он вечно пуст, сколько бы они ни зарабатывали? Дело не только в усердной работе. Существуют тонкие законы энергии, которые наши предки знали интуитивно. Они верили, что кошелек – это не просто сумка для денег, а их "дом". И чтобы деньги хотели в нем жить и приумножаться, в нем должен быть особый талисман. Сегодня мы раскроем один из самых сильных и доступных секретов – что нужно положить в кошелек, чтобы он начал притягивать финансовые потоки. Что за "магический" предмет?Забудьте о сложных ритуалах.

Выбор читателей

03/08ВскПоложите ЭТО в кошелек, и деньги потекут рекой: древний секрет, о котором молчат богатые 02/08Сбт"Меня прессанули и подставили на очень большие деньги": звезда "На-На" Политов объяснил свой побег 02/08СбтУтрата, потрясшая мировой театр: ушел из жизни гениальный режиссер 02/08СбтОмар Хайям сказала самые важные слова о накоплении денег – в этих строках заложена истина 02/08СбтЭто выведет любое пятно: секретное оружие любой хозяйки, которое справится даже с ржавчиной 03/08ВскДень Онуфрия Молчаливого: почему одно лишнее слово 3 августа может лишить вас удачи и денег