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Звезда канала МУЗ ТВ Алена Белая (u4ikatana) – о доходах, критике и звездной болезни

Звезда канала МУЗ ТВ Алена Белая (u4ikatana) – о доходах, критике и звездной болезни
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Алену Белую зрители канала МУЗ-ТВ знают как ведущую популярного чарта 10 SEXY. Но с недавних пор она еще и певица, избравшая себе творческим псевдонимом имя u4ikatana. Ее треки в стиле рэп сразу стали сенсацией. В день премьеры видео артистки на песню "лошадки" с начинающей, но уже громко о себе заявившей исполнительницей встретился корреспондент "Дни.ру".

Алена, насколько комфортно вам в шоу-бизнесе и чувствуете ли себя его частью?

Достаточно комфортно. Уверенности в себе, конечно, добавила работа в прямом эфире и на красной дорожке премии МУЗ-ТВ. В итоге сейчас, когда прихожу куда-то даже в качестве звездной гостьи, не чувствую волнения, переживаний. Хотя я по свой природе не очень люблю большие скопления людей, торжественные выходы куда-то, поэтому приходится себя преодолевать, потому что понимаю: это часть профессии. Мне лично по душе что-то более камерное.

Фото: пресс-служба

Легко ли научиться читать рэп вообще и делать это так же быстро, как вы, в частности?

Я не знаю, у меня это просто как-то само собой получается, органично. И чем быстрее темп, тем мне легче. (По-английски быстрое чтение рэпа называется фаст-флоу – Прим. ред.) Еще в студенчестве я участвовала в рэп-фестивалях и всегда фаст-флоу был для меня самым простым стилем. Мне кажется, я всю жизнь так умела (улыбается).

Фото: пресс-служба

Приносит ли занятие музыкой ощутимый доход?

Это как в известном мультфильме про старика, который корову продавал: "— А много ль корова дает молока? — Да мы молока не видали пока…". Надеюсь, что когда-то я отвечу: "— Не выдоишь за день — устанет рука" (смеется). На самом деле, пока про доход рано говорить – первый мой релиз состоялся лишь в мае. Пока вложений в творчество у меня намного больше, чем я зарабатываю.

"лошадки" – это трек про сбывшиеся мечты детства и про то, каким оказывается шоу-бизнес, когда ты уже в нем варишься, про то, как важно двигаться вперед и быть лучшим. Постановщиком клипа стал режиссер Эльвин Фомин (OVEN). На экране – мотоциклы, машины, баскетбол, граффити, стильные образы. Все, что так нравится молодым, дерзким и смелым.

Вообще, на чем сегодня зарабатывают российские исполнители?

Музыку продать сложно, поэтому основной доход – это кассовые концерты, большие мероприятия, типа, День города, и корпоративные выступления. У многих артистов есть рекламные контракты, и это приносит тоже ощутимый доход.

А вам?

Я сама пока не зарабатываю на рекламе, не участвую в фестивалях, у меня нет тура по городам и весям. Поэтому на творчество беру из семейного бюджета. Который, конечно, пополняет муж (улыбается). Но я понимаю, что Москва не сразу строилась, поэтому знаю, что без вложений ничего не будет.

Знакома ли вам звездная болезнь?

Я не думаю, что когда-то с ней столкнусь – у меня трезвый взгляд на вещи, на свое творчество, на саму себя. Всегда много самокритики, самокопания, желания что-то изменить даже в давно сделанном. Я знаю все свои ошибки и промахи, твердо стою на земле и не летаю в облаках. Хотя с детства мечтала петь, стоять с микрофон – это была моя тайная мечта, о которой никто не догадывался.

Играют ли ваши треки у вас в машине?

И не только у меня, а и у мужа, и у всех близких, что, конечно, лестно для меня. Они меня поддерживают. И их мнение, их замечания мне наиболее важны. Хотя принимаю и негативные комментарии, которые могут приходить от слушателей. Если критика конструктивная, то я всегда с радостью ее принимаю, чтобы стать лучше. Порой, правда, обижает, есть люди начинают оценивать внешность или что-то такое.

Фото: пресс-служба

Не хотите попробовать себя в другом жанре? Может быть, в поп-музыке, которая простому народу более понятна?

Я думала об этом, но, например, поп-музыка мне совсем не близка. Я выбираю свой путь, хотя он и не для всех, конечно. И никогда не хотела делать то, что будет близко и понятно большинству людей. В стиле рэп чувствую себя свободно, органично, и легко. Это – моя стезя, моя мир, моя душа.

Шоу-бизнес в Telegram

4 августа 2025, 12:41
Фото: пресс-служба
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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