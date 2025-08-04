Никакой работы и ссор! Что категорически запрещено делать 4 августа в Марьин день, чтобы не разгневать небеса

4 августа народный календарь отмечает день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины. В народе эту дату называли Марьин день, Мария Ягодница или Громовой день. Это время, когда природа щедро дарит урожай ягод, но в то же время может показать свой грозный нрав.

Мария Магдалина считалась у наших предков заступницей женщин и защитницей от гнева стихии. Верили, что утренняя роса в этот день — это ее слезы, которыми она омывает землю, раскаиваясь в своих грехах. День был наполнен как радостными хлопотами, так и строгими запретами, нарушение которых могло навлечь серьезные беды.

Вот что категорически нельзя было делать 4 августа.

Это самый важный и строгий запрет дня. Считалось, что 4 августа нельзя выходить на полевые работы, особенно с косой или серпом.

Почему нельзя? Марьин день часто сопровождался сильными грозами. Люди верили, что тот, кто ослушается запрета и выйдет работать в поле, будет поражен молнией. Это считалось не просто несчастным случаем, а небесной карой за неуважение к святой и к силам природы. Даже если погода была ясной, от работы в поле все равно воздерживались, чтобы не накликать беду.

В день своей покровительницы женщины находились под особой защитой. Любое грубое слово, ссора или несправедливое отношение к женщине считалось большим грехом.

Почему нельзя? Обидеть женщину 4 августа означало навлечь на себя гнев самой Марии Магдалины. По поверьям, обидчика ждали болезни, неудачи в делах и семейный разлад. Мужчинам предписывалось быть особенно внимательными и заботливыми к своим женам, матерям и дочерям.

Хотя бездельничать в этот день не возбранялось, женщины старались избегать тяжелого физического труда: стирки на реке, мытья полов, побелки стен и других изнурительных дел.

Почему нельзя? Считалось, что если женщина будет надрываться в этот день, то до конца года ее будут преследовать болезни и боли в спине. День был предназначен для легких, приятных дел, таких как сбор ягод, приготовление варенья или уход за собой.

Если начиналась гроза, все дела немедленно прекращались, и люди спешили укрыться в домах. Закрывали окна и двери, зажигали перед иконами свечи.

Почему нельзя? Помимо очевидной опасности, гроза в этот день считалась проявлением высших сил. Выходить на улицу в это время означало проявлять дерзость и гордыню, за что можно было поплатиться здоровьем или даже жизнью.

Собирать ягоды. День не зря называли "Мария Ягодница". С самого утра женщины и дети отправлялись в лес за черной и красной смородиной, черникой, голубикой. Считалось, что ягоды, собранные в этот день, обладают особой целебной силой.

Готовить варенье и компоты. Из собранных ягод сразу же варили варенье на зиму. Аромат ягодного варева, плывущий из домов, был символом этого дня.

Умываться росой. Девушки и женщины старались до восхода солнца умыться "марьиной росой". Верили, что это сохранит красоту, подарит чистую кожу и защитит от сглаза.