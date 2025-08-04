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Воскресенье 3 августа

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Никакой работы и ссор! Что категорически запрещено делать 4 августа в Марьин день, чтобы не разгневать небеса

Никакой работы и ссор! Что категорически запрещено делать 4 августа в Марьин день, чтобы не разгневать небеса
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4 августа народный календарь отмечает день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины. В народе эту дату называли Марьин день, Мария Ягодница или Громовой день. Это время, когда природа щедро дарит урожай ягод, но в то же время может показать свой грозный нрав.

Мария Магдалина считалась у наших предков заступницей женщин и защитницей от гнева стихии. Верили, что утренняя роса в этот день — это ее слезы, которыми она омывает землю, раскаиваясь в своих грехах. День был наполнен как радостными хлопотами, так и строгими запретами, нарушение которых могло навлечь серьезные беды.

Вот что категорически нельзя было делать 4 августа.

1. Главный запрет — работать в поле

Это самый важный и строгий запрет дня. Считалось, что 4 августа нельзя выходить на полевые работы, особенно с косой или серпом.

  • Почему нельзя? Марьин день часто сопровождался сильными грозами. Люди верили, что тот, кто ослушается запрета и выйдет работать в поле, будет поражен молнией. Это считалось не просто несчастным случаем, а небесной карой за неуважение к святой и к силам природы. Даже если погода была ясной, от работы в поле все равно воздерживались, чтобы не накликать беду.
2. Оскорблять и обижать женщин

В день своей покровительницы женщины находились под особой защитой. Любое грубое слово, ссора или несправедливое отношение к женщине считалось большим грехом.

  • Почему нельзя? Обидеть женщину 4 августа означало навлечь на себя гнев самой Марии Магдалины. По поверьям, обидчика ждали болезни, неудачи в делах и семейный разлад. Мужчинам предписывалось быть особенно внимательными и заботливыми к своим женам, матерям и дочерям.
3. Заниматься тяжелой работой по дому

Хотя бездельничать в этот день не возбранялось, женщины старались избегать тяжелого физического труда: стирки на реке, мытья полов, побелки стен и других изнурительных дел.

  • Почему нельзя? Считалось, что если женщина будет надрываться в этот день, то до конца года ее будут преследовать болезни и боли в спине. День был предназначен для легких, приятных дел, таких как сбор ягод, приготовление варенья или уход за собой.
4. Выходить из дома во время грозы

Если начиналась гроза, все дела немедленно прекращались, и люди спешили укрыться в домах. Закрывали окна и двери, зажигали перед иконами свечи.

  • Почему нельзя? Помимо очевидной опасности, гроза в этот день считалась проявлением высших сил. Выходить на улицу в это время означало проявлять дерзость и гордыню, за что можно было поплатиться здоровьем или даже жизнью.
Что же нужно было делать 4 августа?
  • Собирать ягоды. День не зря называли "Мария Ягодница". С самого утра женщины и дети отправлялись в лес за черной и красной смородиной, черникой, голубикой. Считалось, что ягоды, собранные в этот день, обладают особой целебной силой.
  • Готовить варенье и компоты. Из собранных ягод сразу же варили варенье на зиму. Аромат ягодного варева, плывущий из домов, был символом этого дня.
  • Умываться росой. Девушки и женщины старались до восхода солнца умыться "марьиной росой". Верили, что это сохранит красоту, подарит чистую кожу и защитит от сглаза.
Народные приметы на 4 августа
  • Если гремит сильная и раскатистая гроза — будет хороший урожай зерновых.
  • Обильная роса утром — к плохому урожаю льна, он будет серым и коротким.
  • Туман на рассвете — к солнечному и теплому дню.
  • Пауки прячутся в свои гнезда — жди скорого дождя.

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4 августа 2025, 00:36
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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