Воскресенье 31 августа

31 августа
Гибель мужа и роман с известным режиссером: исповедь главной киноцыганки страны Светлана Томы

Гибель мужа и роман с известным режиссером: исповедь главной киноцыганки страны Светлана Томы
162

В фильмографии Светланы Томы больше 50 работ, но большинству зрителей она известна по роли цыганки Рады в фильме Эмиля Лотяну "Табор уходит в небо". С этим режиссером ее связывала не только работа, но и главная в жизни любовь. Все тайны своей личной жизни актриса раскрыла корреспонденту "Дни.ру" на кинофестивале Ferrum, который в эти дни проходит в городе-курорте Железноводске.

Светлана Андреевна, у вас было два официальных и один гражданский брак. Отношения с кем оставили самый большой след в сердце?

Конечно, это человек, который определил мою судьбу – Эмиль Лотяну. Я говорю о нем на всех встречах, независимо от тематики вечера, и считаю это своим долгом. Хотя отношения у нас были неровные, они прерывались. Прервались же они потому, что я не хотела мешать его увлечению, другим отношениям – я в них никогда не вмешивалась. Ревности при этом у меня к Эмилю Владимировичу не было – было просто больно. Но когда эти другие отношения закончились, мы опять были вместе. Потом он опять увлекся... Ну а дальше уже я сама вышла замуж.

Почему не за Лотяну?

Он хотел на мне жениться, но мои родители, как мудрые люди, сказали мне: "Светлана, с ним жизни тебе не будет! Он человек свободных нравов". По сути, он был одиноким волком. До наших отношений он был связан узами брака с очень красивой плавчихой, но быстро наступило разочарование. Потом случилось наше знакомство. (Ей было семнадцать лет, она стояла на остановке – ехала поступать на юрфак. Но подошел Эмиль, пригласил сниматься в кино – Прим. ред.). Это была моя первая любовь, понимаете! А она всегда оставляет очень глубокий след. И потом, интуитивно, я всегда всех мужчин сравнивала с Лотяну.

Фото: Дни.ру

Но замуж в итоге вышли за сокурсника по Кишиневскому институту искусств Олега Лачина...

Я не могу сказать, что у меня там была большая любовь... Это были студенческие отношения. Хотя когда он погиб (пытаясь завести моторную лодку, зацепился за шнур и, вылетев на воду, столкнулся с катером на подводных крыльях, в 26 лет скончался от травм и потери крови – Прим. ред.), для меня это был удар. У меня на руках была маленькая дочь Ирина, нескольких месяцев от роду!

И пережить эту драму мне помогла только работа. Мои родители взяли на себя заботу об Ире, а я погрузилась в кино.

Эмиль Владимирович мне тут же предложил съемки в "Лаутарах" (красочное романтическое повествование о бродячих народных музыкантах Молдавии – Прим. ред.) – придумал для меня роль там. Я взяла маленькую Ирину, маму, и мы поехали на съемки.

Фото: Дни.ру

Когда в 2003 году Лотяну не стало, вы состояли с ним в каких отношениях?

Отношениях родных людей, потому что мы с ним очень многое прошли. Более того, в Кишиневе мы жили сначала в разных подъездах одного дома, а потом и вовсе в одном – он на третьем, а я на четвертом этаже. На похоронах я была вместе с его женой актрисой Галиной Беляевой. А умер он от рака – сгорел. Он никому не говорил про свою страшную болезнь, очень хотел работать. Но работы не было – очень переживал! Наконец-то выиграл грант мэрии Москвы на съемки фильма и поехал в Болгарию для выбора натуры. В аэропорту ему стало плохо, мы с Галей отправили его в больницу, а через неделю он ушел...

У вас был еще один брак с драматургом Андреем Вишневским, который на 17 лет вас моложе...

Я не любила говорить о тех отношениях, скрывала, чтобы пресса не обсуждала. Ведь 17 лет – большая разница. Это сейчас ничего никого не удивляет, а тогда могло показаться странным. Но я не жалею о том браке, мы хорошо дополняли друг друга и прожили десять лет. Потом Андрей уезжал жить в Америку, вернулся в Россию. Но мы никогда не прерывали отношений, общаемся и сегодня.

31 августа 2025, 10:30
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

