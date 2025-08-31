Как организовать хранение банок с заготовками в небольшой квартире – простые и рабочие советы

Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Воскресенье 31 августа

16:53Как организовать хранение банок с заготовками в небольшой квартире – простые и рабочие советы 13:29С 1 сентября вступают в силу изменения в законах для владельцев квартир и дач – что важно знать 10:30Гибель мужа и роман с известным режиссером: исповедь главной киноцыганки страны Светлана Томы 10:04Не стало известного русского художника – россияне оплакивают выдающегося живописца 06:42После этих слов Омара Хайяма вы передумаете жаловаться на жизнь – слова, которые приободрят в любой ситуации 03:09"Отчаянные домохозяйки" снова в моде: 5 книг, которые подошли бы для чтения главным героиням 00:30Что нельзя делать 31 августа в день Флора и Лавра – народные приметы и именинники 16:28Как стирать кухонные полотенца так, чтобы они оставались мягкими и нежными – проверенные средства 13:42Ушла из жизни звезда всемирно известных фильмов – зрители потрясены утратой 12:23Что посмотреть на BRICS+ Fashion Summit: топ-7 активностей и лайфхаки гостя 11:21"Растолкал острыми локоточками": Юрий Антонов раскрыл тайну попадания Shaman на эстраду 10:34Как повторить популярные дорогие блюда из ресторанов дома в бюджетном варианте 06:32Омар Хайям объяснил, почему лучше жить в уединении – прислушайтесь к его словам 03:16Что нельзя делать 30 августа в день Мирона Ветрогона – именины, обычаи и история праздника 00:04Лучшие осенние фильмы для идеального домашнего вечера – эти шедевры можно пересматривать каждый год 15:40Третья жена Цекало требует алименты, пока он продвигает новую супругу в кино 14:42Прощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев 14:17Мир шахмат скорбит: ушел заслуженный тренер России и СССР 13:27Скрытая угроза в полости рта: как бактерии провоцируют инфаркт 12:36"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет 12:29Первая глобальная катастрофа: ученые нашли то, что вызвало эпидемию 12:28Джордж Клуни попал в инцидент на ковровой дорожке 82-го Венецианского кинофестиваля 11:38 Концерт мечты превратился в кошмар: почему зрители требуют деньги за выступление Кадышевой в Москве 11:34Композитор Родион Щедрин перед смертью отдал шикарную квартиру на Тверской чужим людям 11:18С 1 сентября вступают в силу изменения законов для водителей — что нужно знать 11:007 громких кинопремьер 2025 года, которые выходят на экраны 10:53Звезда "Папиных дочек" в долгах: что случилось с Михаилом Казаковым? 10:12Эти продукты, по словам ученых, нарушают работу печени 09:54Константин Цзю и Денис Лебедев проведут открытую тренировку по боксу в парке ЮЗАО 09:42Ушел из жизни муж Майи Плисецкой – гениальный российский композитор, чья музыка покорила мир 09:35Похорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом 09:23В новом корпусе детской больницы святого Владимира пройдут дни открытых дверей 08:39Ушел из жизни Герой России, спасавший заложников в Беслане 06:48Какие требования к качеству школьной формы вступили в силу в 2025 году 03:26Что нельзя делать 29 августа в Ореховый спас – смысл праздника, традиции и приметы 00:35Омар Хайям рассказал, как перестать грустить – этот секрет вернет вам радость жизни 17:55Жизнь Голливудской звезды из фильма Список Шиндлера оборвалась слишком рано 17:18Почему четверть россиян могут остаться без кредитов в 2026 году? 15:44Собираем тренажерный зал дома – 3 простых шага к здоровому образу жизни 15:29Иван Жидков: от ролей героя-любовника до сложных семейных драм 14:59"Примадонной себя не считаю": как живет 88-летняя актриса Светлана Немоляева 13:34Ушел из жизни великий актер – мир кино оплакивает уникальный самородок 12:30Адвокат прокомментировал драку студентов юрфака в Москве 12:21Павел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 12:15Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни? 11:48Ушел из жизни брат легенды французского кино: трагедия семьи, изменившей кинематограф 11:05Топ самых интересных и бюджетных направлений для путешествия в бархатный сезон – продлеваем лето 10:53Скоропостижно ушел из жизни прославленный музыкант 10:06Районные площадки форума "Москва 2030" посетили уже более 500 тысяч человек 10:03Почему общение стало бездушным: как вернуть тепло в разговоры
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Как организовать хранение банок с заготовками в небольшой квартире – простые и рабочие советы

Как организовать хранение банок с заготовками в небольшой квартире – простые и рабочие советы
103

Хранение банок с заготовками в небольшой квартире может стать настоящим вызовом. Однако, с помощью современных решений и немного креативности, можно организовать удобное и компактное хранение.

1. Используем скрытые пространства

В маленькой кухне важно задействовать каждое доступное пространство. Вот несколько идей:

• Под кроватью: Используйте контейнеры с крышками для хранения банок. Это не только сэкономит место, но и защитит заготовки от света.

• В нижних ящиках комодов: Разместите банки в ящиках, чтобы они были под рукой, но не загромождали рабочие поверхности.

• Под диваном: Коробки с заготовками можно легко достать при необходимости.

• Под лестницей и на антресолях: Эти места часто остаются пустыми, но могут стать отличным хранилищем для ваших запасов.

2. Покупаем стеллажи и компактные полки

Если у вас есть свободный уголок в прихожей или на лоджии, рассмотрите возможность установки узкого стеллажа:

• Высокие узкие стеллажи: Они занимают минимальное пространство и позволяют хранить банки в один ряд, что облегчает контроль запасов.

• Складные и металлические конструкции: Эти стеллажи могут выдерживать вес множества литровых банок и удобно распределяют пространство по категориям (варенья, соленья, компоты).

3. Учимся вертикальному хранению

Вертикальное хранение — это отличное решение для малогабаритных кухонь:

• Подвесные полки: Можно закрепить на стене или внутри шкафа. Это позволяет разместить банки плотно и удобно.

• Сетки и держатели: Они помогают организовать пространство, сохраняя все запасы на виду.

Такой подход экономит горизонтальное пространство и делает заготовки более доступными.

4. Используем лоджию и балкон как запасной вариант

Если у вас нет подвала или кладовой, утепленная лоджия или закрытый балкон могут стать отличным местом для хранения:

• Температурный контроль: Следите за тем, чтобы температура не опускалась ниже 0 °C и не поднималась выше +20 °C.

• Шкафы с дверцами: Установка шкафа защитит ваши заготовки от света и обеспечит оптимальные условия хранения.

Лайфхаки для компактности

Вот несколько простых приемов, которые помогут вам организовать хранение банок более рационально:

• Используйте одинаковые банки: Они легче складываются и занимают меньше места.

• Подписывайте крышки или наклейте стикеры: Это поможет быстро находить нужные заготовки.

• Сложите банки в пластиковые ящики с колесиками: Их легко перемещать даже в тесной кладовке.

Организация хранения банок с заготовками в условиях ограниченного пространства — задача выполнимая. Скрытые уголки, стеллажи, вертикальные полки и компактные контейнеры помогут разместить все так, чтобы это не мешало в повседневной жизни. Главное — предусмотреть защиту от света, температуры и влаги, чтобы ваши запасы радовали вас долгое время.

Шоу-бизнес в Telegram

31 августа 2025, 16:53
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

С 1 сентября вступают в силу изменения в законах для владельцев квартир и дач – что важно знать

С 1 сентября вступают в силу изменения в законах для владельцев квартир и дач – что важно знать
С 1 сентября вступают в силу важные изменения в законодательстве, касающиеся владельцев квартир и дач. Эти нововведения затрагивают различные аспекты управления недвижимостью и земельным хозяйством. 1.

Гибель мужа и роман с известным режиссером: исповедь главной киноцыганки страны Светлана Томы

Гибель мужа и роман с известным режиссером: исповедь главной киноцыганки страны Светлана Томы
В фильмографии Светланы Томы больше 50 работ, но большинству зрителей она известна по роли цыганки Рады в фильме Эмиля Лотяну "Табор уходит в небо". С этим режиссером ее связывала не только работа, но и главная в жизни любовь. Все тайны своей личной жизни актриса раскрыла корреспонденту "Дни.ру" на кинофестивале Ferrum, который в эти дни проходит в городе-курорте Железноводске. Светлана Андреевна, у вас было два официальных и один гражданский брак.

Не стало известного русского художника – россияне оплакивают выдающегося живописца

Не стало известного русского художника – россияне оплакивают выдающегося живописца
В Челябинской области ушел из жизни талантливый художник Мурат Халимов. Эта печальная новость была озвучена в официальном сообщении городского управления культуры, вызвавшем волну скорби среди коллег, учеников и любителей искусства. Творческое наследие Мурата Халимова Мурат Маркленович Халимов был выдающимся живописцем, чье творчество оставило глубокий след в мире искусства.

После этих слов Омара Хайяма вы передумаете жаловаться на жизнь – слова, которые приободрят в любой ситуации

После этих слов Омара Хайяма вы передумаете жаловаться на жизнь – слова, которые приободрят в любой ситуации
Персидский ученый и поэт Омар Хайям жил десятки веков назад, однако его творческое наследие актуально до сих пор. Его мудрые мысли и жизненные наблюдения остаются источником вдохновения и утешения для многих людей. Жизнь как путь: преодоление трудностей Один из самых известных рубаи Хайяма напоминает нам о том, что жизнь — это не всегда легкий путь.

"Отчаянные домохозяйки" снова в моде: 5 книг, которые подошли бы для чтения главным героиням

"Отчаянные домохозяйки" снова в моде: 5 книг, которые подошли бы для чтения главным героиням
На фоне нарастающих слухов о том, что скоро случится перезапуск культового сериала "Отчаянные домохозяйки", поклонники шоу снова пересматривают старые эпизоды и наслаждаются яркими образами героинь. Вместе с книжным сервисом Литрес мы решили пофантазировать – а какие романы понравились бы Бри, Линетт, Габи, Сьюзан и Иди? Наши идеи – в этой подборке. Бри Ван Де Камп — «Леди Макбет Мценского уезда», Николай Лесков Перфекционистка до мозга костей Бри Ван Де Камп постоянно занимается домом — уборка, готовка, стирка… К тому же ей очень важна собственная внешность, которой домохозяйка уделяет много внимания.

Выбор читателей

30/08Сбт"Растолкал острыми локоточками": Юрий Антонов раскрыл тайну попадания Shaman на эстраду 30/08СбтУшла из жизни звезда всемирно известных фильмов – зрители потрясены утратой 30/08СбтЧто нельзя делать 30 августа в день Мирона Ветрогона – именины, обычаи и история праздника 30/08СбтОмар Хайям объяснил, почему лучше жить в уединении – прислушайтесь к его словам 31/08ВскГибель мужа и роман с известным режиссером: исповедь главной киноцыганки страны Светлана Томы 31/08ВскПосле этих слов Омара Хайяма вы передумаете жаловаться на жизнь – слова, которые приободрят в любой ситуации