Что нельзя делать 31 августа в день Флора и Лавра – народные приметы и именинники

31 августа – день, когда православная церковь отмечает память мучеников Флора и Лавра.

Этот день оброс множеством народных примет и обычаев, передаваемых из поколения в поколение. Наши предки верили, что соблюдение определенных запретов поможет избежать бед и сохранить благополучие в доме.

Народные приметы на 31 августа: что нельзя делать

1. Обращение с лошадьми

На Руси считали, что в последний день лета нельзя грубо обращаться с лошадьми.

• Необходимо дать им отдых.

• Вывести на прогулку.

• Угостить чем-то вкусным.

Обидев животное, человек рискует столкнуться с черной полосой в жизни.

2. Споры и конфликты

Не стоит ругаться с родными и друзьями. Даже мелкий спор может перерасти в серьезный конфликт.

• Разговор на повышенных тонах может оставить обиду.

• Восстановить отношения будет сложно.

3. Безделье

Если не хотите остаться без источника дохода, избегайте безделья 31 августа.

• Найдите время для работы: в саду, по дому или помогите родственникам.

• Безделье в этот день считается прямым путем к бедности.

4. Пересчет денег

Чтобы не потерять капитал, не пересчитывайте деньги после обеда.

• Не доставайте купюры из кошелька до завтрака.

• Отложите обновление гардероба: есть риск купить брак.

5. Столовые запреты

Не садитесь на стол и не стряхивайте с него крошки руками.

• За это нарушение сулили голод.

6. Вечерние прогулки

Женщинам не рекомендуется покидать дом в вечерние часы.

• Это может привести к серьезным неприятностям.

Народные приметы на 31 августа: что можно делать

1. Трудовая деятельность

В преддверии осени наши предки много работали.

• Мужчины занимались тяжелыми делами, а женщины — домашними хлопотами.

• Уборка урожая и подготовка к холодам занимали основное время.

2. Уход за лошадьми

Хозяева лошадей уделяли время своим питомцам.

• Купали их в водоемах.

• Приводили в порядок гривы и заплетали косы.

• Угощали лакомствами.

3. Развлечения

После работы люди выходили гулять, устраивали игры, пели песни и водили хороводы.

4. Общение и рукоделие

Вечером женщины собирались дома для общения или рукоделия с подругами.

5. Путешествия и знакомства

Этот день подходит для путешествий и новых знакомств.

• Поездка пройдет удачно.

• Свободные мужчины и женщины могут встретить свою судьбу.

Народные приметы на 31 августа

Погода также играла важную роль в жизни наших предков. Вот некоторые приметы:

• Красноватые звезды предвещают ухудшение погоды на следующий день.

• Туман, который долго не рассеивается, обещает потепление.

• Красное небо на закате — к похолоданию.

• Гром поздним вечером сигнализирует о ненастье в начале сентября.

• Много грибов в лесу — к длинной осени; декабрь будет сырым и теплым.

Именинники 31 августа

В этот день именины отмечают:

• Денис

• Евгений

• Егор

• Иван

• Лука

• Макар

• Михаил