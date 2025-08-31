Что нельзя делать 31 августа в день Флора и Лавра – народные приметы и именинники

Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Суббота 30 августа

00:30Что нельзя делать 31 августа в день Флора и Лавра – народные приметы и именинники 16:28Как стирать кухонные полотенца так, чтобы они оставались мягкими и нежными – проверенные средства 13:42Ушла из жизни звезда всемирно известных фильмов – зрители потрясены утратой 12:23Что посмотреть на BRICS+ Fashion Summit: топ-7 активностей и лайфхаки гостя 11:21"Растолкал острыми локоточками": Юрий Антонов раскрыл тайну попадания Shaman на эстраду 10:34Как повторить популярные дорогие блюда из ресторанов дома в бюджетном варианте 06:32Омар Хайям объяснил, почему лучше жить в уединении – прислушайтесь к его словам 03:16Что нельзя делать 30 августа в день Мирона Ветрогона – именины, обычаи и история праздника 00:04Лучшие осенние фильмы для идеального домашнего вечера – эти шедевры можно пересматривать каждый год 15:40Третья жена Цекало требует алименты, пока он продвигает новую супругу в кино 14:42Прощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев 14:17Мир шахмат скорбит: ушел заслуженный тренер России и СССР 13:27Скрытая угроза в полости рта: как бактерии провоцируют инфаркт 12:36"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет 12:29Первая глобальная катастрофа: ученые нашли то, что вызвало эпидемию 12:28Джордж Клуни попал в инцидент на ковровой дорожке 82-го Венецианского кинофестиваля 11:38 Концерт мечты превратился в кошмар: почему зрители требуют деньги за выступление Кадышевой в Москве 11:34Композитор Родион Щедрин перед смертью отдал шикарную квартиру на Тверской чужим людям 11:18С 1 сентября вступают в силу изменения законов для водителей — что нужно знать 11:007 громких кинопремьер 2025 года, которые выходят на экраны 10:53Звезда "Папиных дочек" в долгах: что случилось с Михаилом Казаковым? 10:12Эти продукты, по словам ученых, нарушают работу печени 09:54Константин Цзю и Денис Лебедев проведут открытую тренировку по боксу в парке ЮЗАО 09:42Ушел из жизни муж Майи Плисецкой – гениальный российский композитор, чья музыка покорила мир 09:35Похорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом 09:23В новом корпусе детской больницы святого Владимира пройдут дни открытых дверей 08:39Ушел из жизни Герой России, спасавший заложников в Беслане 06:48Какие требования к качеству школьной формы вступили в силу в 2025 году 03:26Что нельзя делать 29 августа в Ореховый спас – смысл праздника, традиции и приметы 00:35Омар Хайям рассказал, как перестать грустить – этот секрет вернет вам радость жизни 17:55Жизнь Голливудской звезды из фильма Список Шиндлера оборвалась слишком рано 17:18Почему четверть россиян могут остаться без кредитов в 2026 году? 15:44Собираем тренажерный зал дома – 3 простых шага к здоровому образу жизни 15:29Иван Жидков: от ролей героя-любовника до сложных семейных драм 14:59"Примадонной себя не считаю": как живет 88-летняя актриса Светлана Немоляева 13:34Ушел из жизни великий актер – мир кино оплакивает уникальный самородок 12:30Адвокат прокомментировал драку студентов юрфака в Москве 12:21Павел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 12:15Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни? 11:48Ушел из жизни брат легенды французского кино: трагедия семьи, изменившей кинематограф 11:05Топ самых интересных и бюджетных направлений для путешествия в бархатный сезон – продлеваем лето 10:53Скоропостижно ушел из жизни прославленный музыкант 10:06Районные площадки форума "Москва 2030" посетили уже более 500 тысяч человек 10:03Почему общение стало бездушным: как вернуть тепло в разговоры 09:24Посетители фестиваля водных видов спорта увидят уникальные трюки на Гребном канале 08:54Второй подбородок можно убрать всего за 3 дня: лайфхаки для женщин 07:59Легенда оперы замолчала: мир прощается с иконой сцены 03:52Что нельзя делать 28 августа в Успение Богородицы – запреты, приметы и традиции 03:43Омара Хайям сказал, каким друзьям нельзя доверять ни в коем случае – прислушайтесь к этому 00:10Ушел из жизни народный артист России – страна потеряла ярчайший талант своего поколения
Что нельзя делать 31 августа в день Флора и Лавра – народные приметы и именинники

Что нельзя делать 31 августа в день Флора и Лавра – народные приметы и именинники
110

31 августа – день, когда православная церковь отмечает память мучеников Флора и Лавра.

Этот день оброс множеством народных примет и обычаев, передаваемых из поколения в поколение. Наши предки верили, что соблюдение определенных запретов поможет избежать бед и сохранить благополучие в доме.

Народные приметы на 31 августа: что нельзя делать

1. Обращение с лошадьми

На Руси считали, что в последний день лета нельзя грубо обращаться с лошадьми.

• Необходимо дать им отдых.

• Вывести на прогулку.

• Угостить чем-то вкусным.

Обидев животное, человек рискует столкнуться с черной полосой в жизни.

2. Споры и конфликты

Не стоит ругаться с родными и друзьями. Даже мелкий спор может перерасти в серьезный конфликт.

• Разговор на повышенных тонах может оставить обиду.

• Восстановить отношения будет сложно.

3. Безделье

Если не хотите остаться без источника дохода, избегайте безделья 31 августа.

• Найдите время для работы: в саду, по дому или помогите родственникам.

• Безделье в этот день считается прямым путем к бедности.

4. Пересчет денег

Чтобы не потерять капитал, не пересчитывайте деньги после обеда.

• Не доставайте купюры из кошелька до завтрака.

• Отложите обновление гардероба: есть риск купить брак.

5. Столовые запреты

Не садитесь на стол и не стряхивайте с него крошки руками.

• За это нарушение сулили голод.

6. Вечерние прогулки

Женщинам не рекомендуется покидать дом в вечерние часы.

• Это может привести к серьезным неприятностям.

Народные приметы на 31 августа: что можно делать

1. Трудовая деятельность

В преддверии осени наши предки много работали.

• Мужчины занимались тяжелыми делами, а женщины — домашними хлопотами.

• Уборка урожая и подготовка к холодам занимали основное время.

2. Уход за лошадьми

Хозяева лошадей уделяли время своим питомцам.

• Купали их в водоемах.

• Приводили в порядок гривы и заплетали косы.

• Угощали лакомствами.

3. Развлечения

После работы люди выходили гулять, устраивали игры, пели песни и водили хороводы.

4. Общение и рукоделие

Вечером женщины собирались дома для общения или рукоделия с подругами.

5. Путешествия и знакомства

Этот день подходит для путешествий и новых знакомств.

• Поездка пройдет удачно.

• Свободные мужчины и женщины могут встретить свою судьбу.

Народные приметы на 31 августа

Погода также играла важную роль в жизни наших предков. Вот некоторые приметы:

• Красноватые звезды предвещают ухудшение погоды на следующий день.

• Туман, который долго не рассеивается, обещает потепление.

• Красное небо на закате — к похолоданию.

• Гром поздним вечером сигнализирует о ненастье в начале сентября.

• Много грибов в лесу — к длинной осени; декабрь будет сырым и теплым.

Именинники 31 августа

В этот день именины отмечают:

• Денис

• Евгений

• Егор

• Иван

• Лука

• Макар

• Михаил

31 августа 2025, 00:30
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

