Что нельзя делать 31 августа в день Флора и Лавра – народные приметы и именинники

Этот день оброс множеством народных примет и обычаев, передаваемых из поколения в поколение. Наши предки верили, что соблюдение определенных запретов поможет избежать бед и сохранить благополучие в доме.
Народные приметы на 31 августа: что нельзя делать
1. Обращение с лошадьми
На Руси считали, что в последний день лета нельзя грубо обращаться с лошадьми.
• Необходимо дать им отдых.
• Вывести на прогулку.
• Угостить чем-то вкусным.
Обидев животное, человек рискует столкнуться с черной полосой в жизни.
2. Споры и конфликты
Не стоит ругаться с родными и друзьями. Даже мелкий спор может перерасти в серьезный конфликт.
• Разговор на повышенных тонах может оставить обиду.
• Восстановить отношения будет сложно.
3. Безделье
Если не хотите остаться без источника дохода, избегайте безделья 31 августа.
• Найдите время для работы: в саду, по дому или помогите родственникам.
• Безделье в этот день считается прямым путем к бедности.
4. Пересчет денег
Чтобы не потерять капитал, не пересчитывайте деньги после обеда.
• Не доставайте купюры из кошелька до завтрака.
• Отложите обновление гардероба: есть риск купить брак.
5. Столовые запреты
Не садитесь на стол и не стряхивайте с него крошки руками.
• За это нарушение сулили голод.
6. Вечерние прогулки
Женщинам не рекомендуется покидать дом в вечерние часы.
• Это может привести к серьезным неприятностям.
Народные приметы на 31 августа: что можно делать
1. Трудовая деятельность
В преддверии осени наши предки много работали.
• Мужчины занимались тяжелыми делами, а женщины — домашними хлопотами.
• Уборка урожая и подготовка к холодам занимали основное время.
2. Уход за лошадьми
Хозяева лошадей уделяли время своим питомцам.
• Купали их в водоемах.
• Приводили в порядок гривы и заплетали косы.
• Угощали лакомствами.
3. Развлечения
После работы люди выходили гулять, устраивали игры, пели песни и водили хороводы.
4. Общение и рукоделие
Вечером женщины собирались дома для общения или рукоделия с подругами.
5. Путешествия и знакомства
Этот день подходит для путешествий и новых знакомств.
• Поездка пройдет удачно.
• Свободные мужчины и женщины могут встретить свою судьбу.
Народные приметы на 31 августа
Погода также играла важную роль в жизни наших предков. Вот некоторые приметы:
• Красноватые звезды предвещают ухудшение погоды на следующий день.
• Туман, который долго не рассеивается, обещает потепление.
• Красное небо на закате — к похолоданию.
• Гром поздним вечером сигнализирует о ненастье в начале сентября.
• Много грибов в лесу — к длинной осени; декабрь будет сырым и теплым.
Именинники 31 августа
В этот день именины отмечают:
• Денис
• Евгений
• Егор
• Иван
• Лука
• Макар
• Михаил