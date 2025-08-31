"Отчаянные домохозяйки" снова в моде: 5 книг, которые подошли бы для чтения главным героиням

На фоне нарастающих слухов о том, что скоро случится перезапуск культового сериала "Отчаянные домохозяйки", поклонники шоу снова пересматривают старые эпизоды и наслаждаются яркими образами героинь. Вместе с книжным сервисом Литрес мы решили пофантазировать – а какие романы понравились бы Бри, Линетт, Габи, Сьюзан и Иди? Наши идеи – в этой подборке.

Бри Ван Де Камп — «Леди Макбет Мценского уезда», Николай Лесков

Перфекционистка до мозга костей Бри Ван Де Камп постоянно занимается домом — уборка, готовка, стирка… К тому же ей очень важна собственная внешность, которой домохозяйка уделяет много внимания. Читать книги ей некогда — Бри занята поддержанием идеального «фасада» своей жизни. А вот аудиокнига для героини — подходящий вариант. Повесть Николая Лескова выразительно читает актриса Таисия Вилкова. Героиня произведения Катерина Измайлова и Бри Ван Де Камп во многом похожи –– обе страстные, ревнивые натуры, только одна не боится идти в своем чувстве до конца, преступая общественные нормы, а вторая –– пытается скрыть свою сущность под образом идеальной домохозяйки. Поступки Катерины –– сильно гипертрофированная, но все же импликация желаний самой Бри. Несмотря на довольно предсказуемый сюжет повести Лескова, важно здесь именно сочувствие автора к несчастной Катерине, к положению женщины в целом. Да, она пошла на преступление, но вина лежит не только на героине, но и на удушливом патриархальном укладе, приведшем Катерину на каторгу.

Линетт Скаво — «Сначала женщины и дети», Алина Грабовски

Одна из самых сильных героинь сериала Линетт Скаво привыкла держать все под контролем, иногда досаждая другим своей гиперопекой. Она прирожденный лидер, который умеет и хочет брать на себя ответственность, поэтому социальная драма Алины Грабовски «Сначала женщины и дети» — идеальный вариант для Линетт. Роман рассказывает о трагедии, случившейся в маленьком городке в штате Массачусетс. На школьной вечеринке при странных обстоятельствах погибла девочка-подросток, и ее смерть заставила сразу несколько женщин задуматься о своей жизни, отношениях с партнерами и детьми. Пять главных героинь так или иначе связаны с этим событием, и каждая из них по-своему ощущает свою причастность, ответственность или даже косвенную вину. Как и Линетт, все девушки очень сильные личности, готовые бороться с вызовами судьбы и за себя, и за свою семью. Это история о матерях и детях, о внутренних противоречиях и цинизме, который часто становится причиной ужасных поступков.

Габриэль Солис— «Все хорошо», Мона Авад

Габриэль Солис, она же Габи, — бывшая модель, которая привыкла к роскоши, мужскому вниманию и атрибутам статуса. Это роднит ее с главной героиней романа «Все хорошо» Мирандой — когда-то популярной актрисой, а теперь преподавателем в колледже. Она взлетела очень высоко, а стремительное падение было невероятно болезненным. И это не метафора: Миранда упала со сцены во время спектакля и получила тяжелую травму. Теперь женщина живет с сильной хронической болью, природу которой исследует канадская писательница Мона Авад. Как далеко может зайти человек, постоянно страдающий от физического недуга? И можно ли оправдать поступки Миранды тем, что боль затмила ее рассудок? Автор погружает читателя во внутренний мир героини, демонстрируя, насколько внешняя оболочка не совпадает с реальным состоянием человека. Миранда хочет доказать окружающим и самой себе, что она сильная. Но не растрачивает ли она на это остатки драгоценной энергии? Это пронзительный роман о принятии себя и новых обстоятельств, навсегда изменивших привычную жизнь.

Сьюзан Майер — «Девичья фамилия», Аврора Тамиджо

Самая романтичная натура в сериале — это, несомненно, Сьюзан. Она живет чувствами, легко влюбляется, а ее поступки часто продиктованы сердцем, а не разумом. Кроме того, Сьюзан воспитывает дочку-подростка, а значит ключевой персонаж романа «Девичья фамилия» будет ей очень близок. Это семейная сага о нескольких поколениях женщин начинается с истории романтичной Розы, вечно витающей в облаках. Она выходит замуж вопреки воле родителей и сбегает из дома. Судьба Розы складывается трагически: вскоре после свадьбы ее супруг умирает, и героине приходится одной воспитывать дочь Сельму. Девочка растет такой же нежной и романтичной, как когда-то была ее мать. Сельма без памяти влюбляется в человека, который по мнению Розы, ей совершенно не подходит. Конфликт поколений случается вновь: разум против чувств, скепсис против идеализма, сомнения против решительности... Дочери и внучки Розы и Сельмы будут раз за разом повторять семейные сценарии, наследуя не только внешность и черты характера, но и психологические травмы предков. Автор исследует судьбы женщин в попытке понять, как быть сильнее разрушительных внешних факторов и почему родительский опыт так сильно влияет на нас.

Иди Бритт — «Нана», Эмиль Золя

Иди — одна из самых неоднозначных и ярких героинь сериала, которая обладает бешеной популярностью у мужчин, но не умеет строить долгосрочных отношений. Иди — своего рода антагонист всех женских персонажей шоу. Она часто кажется беспринципной и агрессивной, и мы не случайно выбрали для нее роман французского классика Золя «Нана». В центре сюжета — история парижской куртизанки Наны, умеющей, как и Иди, обводить мужчин вокруг пальца и получать от них дорогие подарки. Ради Наны ее поклонники были готовы на безумства — они бросали жен, переписывали на нее свои земли и шли на преступления. Красотка Нана могла очаровать, кого угодно — и искушенного аристократа, и наивного студента. Не будем раскрывать финал романа, но отметим, что Золя удалось очень убедительно описать образ женщины, чей главный талант — умение манипулировать и обманывать. По сравнению с Наной дерзкая Иди Бритт покажется воплощением добродетели. Уверены, что книга стала бы для нее предостережением, поводом задуматься о цене своих поступков.