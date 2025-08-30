"Растолкал острыми локоточками": Юрий Антонов раскрыл тайну попадания Shaman на эстраду

Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Суббота 30 августа

Международный музыкальный конкурс "Интервидение-2025" состоится в Москве 20 сентября. Свое участием в нем подтвердили представители 23 страны, включая Китай и США. От России на сцену Live Арена выйдет Shaman. Что думает об этом композитор, поэт и певец Юрий Антонов?

"Нормальный, хороший исполнитель", – так отзывается о Ярославе Дронове, как на самом деле зовут певца, Юрий Антонов. Но вот касаемо того, удастся ли "самому русскому" певцу победить на песенном конкурсе, эстрадный мэтр размышлять не берется.

"Это зависит и от исполнителя, и от музыкального материала, – пояснил Юрий Михайлович. – Если это все совпадает, то, конечно, есть шанс выиграть. Я не в курсе, что там будет петь Shaman (композицию "Прямо по сердцу" – Прим. ред.), но артист он интересный, что там говорить. Тем более, пробился сам, растолкал острыми локоточками. Мол, дайте пройти! Прошел. Молодец!"

Но есть у Народного артиста одно замечание к молодому артисту Заслуженному.

"Надо все-таки немного разнообразить материал, – говорит Антонов. – Не хватает в репертуаре лирики, чего-то душевного, мягкого, не быстрого, не ритмичного. Но такое написать тяжело".

"В репертуаре должны быть песни, где можно "посипеть" голосом, а не просто надрываться вверх на тесситуре (высотное положение звуков в музыкальном произведении по их отношению к диапазону голоса или музыкального инструмента – Прим. ред.), – заметил Юрий Михайлович в программе "Посиделки" на "Дорожном радио".

Шоу-бизнес в Telegram

30 августа 2025, 11:21
"Посиделки"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

SHAMAN, Киркоров и Гагарина: самые красивые наряды и самые стильные звезды на Премии МУЗ-ТВ

