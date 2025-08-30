Как стирать кухонные полотенца так, чтобы они оставались мягкими и нежными – проверенные средства

Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Суббота 30 августа

16:28Как стирать кухонные полотенца так, чтобы они оставались мягкими и нежными – проверенные средства 13:42Ушла из жизни звезда всемирно известных фильмов – зрители потрясены утратой 12:23Что посмотреть на BRICS+ Fashion Summit: топ-7 активностей и лайфхаки гостя 11:21"Растолкал острыми локоточками": Юрий Антонов раскрыл тайну попадания Shaman на эстраду 10:34Как повторить популярные дорогие блюда из ресторанов дома в бюджетном варианте 06:32Омар Хайям объяснил, почему лучше жить в уединении – прислушайтесь к его словам 03:16Что нельзя делать 30 августа в день Мирона Ветрогона – именины, обычаи и история праздника 00:04Лучшие осенние фильмы для идеального домашнего вечера – эти шедевры можно пересматривать каждый год 15:40Третья жена Цекало требует алименты, пока он продвигает новую супругу в кино 14:42Прощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев 14:17Мир шахмат скорбит: ушел заслуженный тренер России и СССР 13:27Скрытая угроза в полости рта: как бактерии провоцируют инфаркт 12:36"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет 12:29Первая глобальная катастрофа: ученые нашли то, что вызвало эпидемию 12:28Джордж Клуни попал в инцидент на ковровой дорожке 82-го Венецианского кинофестиваля 11:38 Концерт мечты превратился в кошмар: почему зрители требуют деньги за выступление Кадышевой в Москве 11:34Композитор Родион Щедрин перед смертью отдал шикарную квартиру на Тверской чужим людям 11:18С 1 сентября вступают в силу изменения законов для водителей — что нужно знать 11:007 громких кинопремьер 2025 года, которые выходят на экраны 10:53Звезда "Папиных дочек" в долгах: что случилось с Михаилом Казаковым? 10:12Эти продукты, по словам ученых, нарушают работу печени 09:54Константин Цзю и Денис Лебедев проведут открытую тренировку по боксу в парке ЮЗАО 09:42Ушел из жизни муж Майи Плисецкой – гениальный российский композитор, чья музыка покорила мир 09:35Похорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом 09:23В новом корпусе детской больницы святого Владимира пройдут дни открытых дверей 08:39Ушел из жизни Герой России, спасавший заложников в Беслане 06:48Какие требования к качеству школьной формы вступили в силу в 2025 году 03:26Что нельзя делать 29 августа в Ореховый спас – смысл праздника, традиции и приметы 00:35Омар Хайям рассказал, как перестать грустить – этот секрет вернет вам радость жизни 17:55Жизнь Голливудской звезды из фильма Список Шиндлера оборвалась слишком рано 17:18Почему четверть россиян могут остаться без кредитов в 2026 году? 15:44Собираем тренажерный зал дома – 3 простых шага к здоровому образу жизни 15:29Иван Жидков: от ролей героя-любовника до сложных семейных драм 14:59"Примадонной себя не считаю": как живет 88-летняя актриса Светлана Немоляева 13:34Ушел из жизни великий актер – мир кино оплакивает уникальный самородок 12:30Адвокат прокомментировал драку студентов юрфака в Москве 12:21Павел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 12:15Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни? 11:48Ушел из жизни брат легенды французского кино: трагедия семьи, изменившей кинематограф 11:05Топ самых интересных и бюджетных направлений для путешествия в бархатный сезон – продлеваем лето 10:53Скоропостижно ушел из жизни прославленный музыкант 10:06Районные площадки форума "Москва 2030" посетили уже более 500 тысяч человек 10:03Почему общение стало бездушным: как вернуть тепло в разговоры 09:24Посетители фестиваля водных видов спорта увидят уникальные трюки на Гребном канале 08:54Второй подбородок можно убрать всего за 3 дня: лайфхаки для женщин 07:59Легенда оперы замолчала: мир прощается с иконой сцены 03:52Что нельзя делать 28 августа в Успение Богородицы – запреты, приметы и традиции 03:43Омара Хайям сказал, каким друзьям нельзя доверять ни в коем случае – прислушайтесь к этому 00:10Ушел из жизни народный артист России – страна потеряла ярчайший талант своего поколения 18:14Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале
Как стирать кухонные полотенца так, чтобы они оставались мягкими и нежными – проверенные средства

Как стирать кухонные полотенца так, чтобы они оставались мягкими и нежными – проверенные средства
122

Кухонные полотенца – незаменимый атрибут любой кухни.

Однако со временем они могут стать жесткими, грязными и неприятно пахнуть. Рассказываем о том, как вернуть полотенцам свежесть и мягкость с помощью простых домашних средств и правильной техники стирки.

Проблемы с кухонными полотенцами

В процессе использования кухонные полотенца подвергаются различным загрязнениям:

• Жирные пятна: Остатки пищи и масла.

• Запахи: Впитывание запахов от продуктов.

• Бактерии: Неправильное хранение может привести к размножению бактерий.

Чтобы вернуть полотенцам первоначальный вид, необходимо использовать эффективные методы стирки.

Подготовка к стирке

Первый шаг — подготовить раствор для замачивания:

1. Горячая вода: Налейте в емкость горячую воду (около 60°C).

2. Пищевая сода: Добавьте две столовые ложки пищевой соды на литр воды. Сода обладает щелочными свойствами, которые помогают расщеплять жирные молекулы.

3. Замачивание: Опустите полотенца в раствор и оставьте на 30 минут.

Важно соблюдать температурный режим: слишком горячая вода может повредить волокна, а холодная не активирует необходимые химические процессы.

Укрепление эффекта очищения

После замачивания добавьте в раствор:

• Столовый уксус: Полстакана уксуса. Взаимодействие уксуса и соды вызовет пенообразование, что усиливает очищающий эффект.

• Дополнительное время: Оставьте полотенца в растворе еще на 15 минут, чтобы активные вещества глубже проникли в волокна ткани.

Это поможет не только удалить жировые отложения, но и уничтожить бактерии, вызывающие неприятный запах.

Машинная стирка

После замачивания переходите к машинной стирке:

1. Перекладывание: Не отжимая полотенца, переложите их в стиральную машину.

2. Стиральный порошок: Засыпьте привычное количество порошка.

3. Температура стирки: Установите режим 60°C — это оптимальная температура для удаления жира без повреждения ткани.

4. Дополнительное полоскание: Включите режим дополнительного полоскания для полного удаления остатков моющего средства.

Использование уксуса как кондиционера

Вместо кондиционера используйте уксус:

• Количество: Добавьте одну столовую ложку уксуса в отсек для ополаскивателя.

• Преимущества: Уксус смягчает ткань, нейтрализует остатки моющего средства и обладает антибактериальными свойствами, устраняя посторонние запахи.

Сушка и хранение

После стирки следуйте этим рекомендациям:

1. Сушка: Развесьте полотенца на свежем воздухе, избегая прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить выцветание.

2. Хранение: После полного высыхания сложите полотенца и уберите в шкаф.

Используя простые домашние средства и правильную технику стирки, вы можете вернуть кухонным полотенцам мягкость и свежесть. Пищевая сода и уксус — это доступные и эффективные помощники в борьбе с загрязнениями. Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться чистыми и приятными на ощупь полотенцами на вашей кухне.

Шоу-бизнес в Telegram

30 августа 2025, 16:28
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Ушла из жизни звезда всемирно известных фильмов – зрители потрясены утратой

Ушла из жизни звезда всемирно известных фильмов – зрители потрясены утратой
В Лос-Анджелесе на 94-м году жизни не стало Флойда Левейна, выдающегося американского актера, который оставил заметный след в мире кино и телевидения. Его карьера охватывает более ста фильмов и сериалов, среди которых множество культовых проектов. Ранние годы и начало карьеры Флойд Левайн родился в 1932 году в Нью-Йорке.

"Растолкал острыми локоточками": Юрий Антонов раскрыл тайну попадания Shaman на эстраду

"Растолкал острыми локоточками": Юрий Антонов раскрыл тайну попадания Shaman на эстраду
Международный музыкальный конкурс "Интервидение-2025" состоится в Москве 20 сентября. Свое участием в нем подтвердили представители 23 страны, включая Китай и США. От России на сцену Live Арена выйдет Shaman. Что думает об этом композитор, поэт и певец Юрий Антонов? "Нормальный, хороший исполнитель", – так отзывается о Ярославе Дронове, как на самом деле зовут певца, Юрий Антонов.

Как повторить популярные дорогие блюда из ресторанов дома в бюджетном варианте

Как повторить популярные дорогие блюда из ресторанов дома в бюджетном варианте
Приготовление ресторанных блюд в домашних условиях – это не только способ сэкономить, но и возможность удивить своих близких. С помощью простых ингредиентов и немного кулинарного творчества можно создать настоящие шедевры. Сезонность и заморозка При выборе ингредиентов важно учитывать сезонность.

Омар Хайям объяснил, почему лучше жить в уединении – прислушайтесь к его словам

Омар Хайям объяснил, почему лучше жить в уединении – прислушайтесь к его словам
Омар Хайям – персидский поэт, математик и философ, оставивший глубокий след в мировой культуре. Его рубаи, наполненные мудростью и жизненным опытом, актуальны и сегодня.

Что нельзя делать 30 августа в день Мирона Ветрогона – именины, обычаи и история праздника

Что нельзя делать 30 августа в день Мирона Ветрогона – именины, обычаи и история праздника
30 августа по народному календарю отмечается день Мирона Ветрогона, когда православная церковь вспоминает святого Мирона, пресвитера Ахаии. Этот день наполнен традициями и приметами, которые определяют, что можно и чего нельзя делать. История праздника Святой Мирон известен своим кротким нравом и благочестием.

