Лучшие осенние фильмы для идеального домашнего вечера – эти шедевры можно пересматривать каждый год

Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Пятница 29 августа

00:04Лучшие осенние фильмы для идеального домашнего вечера – эти шедевры можно пересматривать каждый год 15:40Третья жена Цекало требует алименты, пока он продвигает новую супругу в кино 14:42Прощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев 14:17Мир шахмат скорбит: ушел заслуженный тренер России и СССР 13:27Скрытая угроза в полости рта: как бактерии провоцируют инфаркт 12:36"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет 12:29Первая глобальная катастрофа: ученые нашли то, что вызвало эпидемию 12:28Джордж Клуни попал в инцидент на ковровой дорожке 82-го Венецианского кинофестиваля 11:38 Концерт мечты превратился в кошмар: почему зрители требуют деньги за выступление Кадышевой в Москве 11:34Композитор Родион Щедрин перед смертью отдал шикарную квартиру на Тверской чужим людям 11:18С 1 сентября вступают в силу изменения законов для водителей — что нужно знать 11:007 громких кинопремьер 2025 года, которые выходят на экраны 10:53Звезда "Папиных дочек" в долгах: что случилось с Михаилом Казаковым? 10:12Эти продукты, по словам ученых, нарушают работу печени 09:54Константин Цзю и Денис Лебедев проведут открытую тренировку по боксу в парке ЮЗАО 09:42Ушел из жизни муж Майи Плисецкой – гениальный российский композитор, чья музыка покорила мир 09:35Похорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом 09:23В новом корпусе детской больницы святого Владимира пройдут дни открытых дверей 08:39Ушел из жизни Герой России, спасавший заложников в Беслане 06:48Какие требования к качеству школьной формы вступили в силу в 2025 году 03:26Что нельзя делать 29 августа в Ореховый спас – смысл праздника, традиции и приметы 00:35Омар Хайям рассказал, как перестать грустить – этот секрет вернет вам радость жизни 17:55Жизнь Голливудской звезды из фильма Список Шиндлера оборвалась слишком рано 17:18Почему четверть россиян могут остаться без кредитов в 2026 году? 15:44Собираем тренажерный зал дома – 3 простых шага к здоровому образу жизни 15:29Иван Жидков: от ролей героя-любовника до сложных семейных драм 14:59"Примадонной себя не считаю": как живет 88-летняя актриса Светлана Немоляева 13:34Ушел из жизни великий актер – мир кино оплакивает уникальный самородок 12:30Адвокат прокомментировал драку студентов юрфака в Москве 12:21Павел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 12:15Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни? 11:48Ушел из жизни брат легенды французского кино: трагедия семьи, изменившей кинематограф 11:05Топ самых интересных и бюджетных направлений для путешествия в бархатный сезон – продлеваем лето 10:53Скоропостижно ушел из жизни прославленный музыкант 10:06Районные площадки форума "Москва 2030" посетили уже более 500 тысяч человек 10:03Почему общение стало бездушным: как вернуть тепло в разговоры 09:24Посетители фестиваля водных видов спорта увидят уникальные трюки на Гребном канале 08:54Второй подбородок можно убрать всего за 3 дня: лайфхаки для женщин 07:59Легенда оперы замолчала: мир прощается с иконой сцены 03:52Что нельзя делать 28 августа в Успение Богородицы – запреты, приметы и традиции 03:43Омара Хайям сказал, каким друзьям нельзя доверять ни в коем случае – прислушайтесь к этому 00:10Ушел из жизни народный артист России – страна потеряла ярчайший талант своего поколения 18:14Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале 15:37Музыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя 14:58Почему распалась пара Преснякова и Красновой: финансовые трудности или разные пути? 14:06Внезапный уход российского олимпийского чемпиона стал шоком для страны – он изменил спорт навсегда 13:06Брюса Уиллиса переселили в отдельный дом из-за прогрессирующей тяжелой болезни 12:08Знаки зодиака, которые остаются детьми навсегда 11:42Пять самых вредных продуктов на завтрак 11:37Тест: Угадай, что скрыто за кадром в фильме "Бриллиантовая рука"
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Лучшие осенние фильмы для идеального домашнего вечера – эти шедевры можно пересматривать каждый год

Лучшие осенние фильмы для идеального домашнего вечера – эти шедевры можно пересматривать каждый год
132

Осень – это время, когда хочется уютно устроиться на диване с чашкой горячего чая и насладиться хорошим кино.

Собрали для вас список лучших осенних фильмов, которые можно пересматривать каждый год. Эти шедевры подарят вам атмосферу тепла и уюта даже в самые холодные дни.

1. Практическая магия

"Практическая магия" — это фильм, который стал культовым для многих поколений. Режиссер Гриффин Данн создал романтическую комедию о двух сестрах-ведьмах, которые сталкиваются с трудностями в любви и жизни.

Почему стоит посмотреть:

• Культовый статус: Несмотря на первоначально прохладный прием, фильм обрел популярность и стал классикой 90-х.

• Скоро продолжение: Warner Bros. анонсировала сиквел, что делает пересмотр оригинала особенно актуальным.

• Теплая атмосфера: Магия, любовь и семейные ценности делают фильм идеальным для осеннего вечера.

2. Субмарина

"Субмарина" — это дебют Ричарда Айоади, который известен своей нестандартной подачей и оригинальным визуальным языком. Фильм рассказывает о подростках и их переживаниях, используя клиповый монтаж и невротические диалоги.

Почему стоит посмотреть:

• Необычный стиль: Фильм привлекает внимание своим визуальным оформлением и необычным подходом к рассказу.

• Меланхоличная музыка: Музыкальное сопровождение создает атмосферу глубокой задумчивости.

• Лирические отступления: Многочисленные размышления о жизни и любви делают его идеальным для осенних вечеров.

3. Когда Гарри встретил Салли

Этот фильм стал квинтэссенцией осеннего настроения. "Когда Гарри встретил Салли" — это не просто романтическая комедия, а история о взрослении и отношениях между мужчиной и женщиной.

Почему стоит посмотреть:

• Остроумные диалоги: Шутки и откровенные разговоры делают фильм легким и веселым.

• Атмосфера осени: Золотые листья и уютные пейзажи создают идеальный фон для просмотра.

• Реальные истории: Сценарий основан на реальных событиях из жизни режиссера Роба Райнера и сценаристки Норы Эфрон.

4. Фокус-покус

"Фокус-покус" — это забавная сказка о трех ведьмах, которые воскресают в ночь на Хэллоуин. Этот фильм стал неотъемлемой частью детства многих людей и до сих пор вызывает ностальгию.

Почему стоит посмотреть:

• Классика жанра: Фильм идеально сочетает юмор и элементы хоррора, что делает его привлекательным для разных возрастов.

• Сиквел: В 2022 году вышло продолжение, которое позволяет вновь окунуться в мир ведьм.

• Сказочная атмосфера: Чувство радости и предвкушения праздника делает его идеальным для просмотра осенью.

5. Маленькие женщины

"Маленькие женщины" Луизы Мэй Олкотт — одна из самых экранизируемых книг в истории кино. Каждая адаптация романа о взрослении сестер Марч имеет свое собственное «сезонное» настроение.

Почему стоит посмотреть:

• Разнообразие адаптаций: Каждая версия фильма передает уникальную атмосферу, отражая разные времена года.

• Красота осени: Оскароносная картина Греты Гервиг 2019 года вдохновлена осенью, с великолепными пейзажами.

• Музыка: Минималистичный фортепианный саундтрек композитора Александра Деспла создает глубокое эмоциональное восприятие.

Шоу-бизнес в Telegram

30 августа 2025, 00:04
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Третья жена Цекало требует алименты, пока он продвигает новую супругу в кино

Третья жена Цекало требует алименты, пока он продвигает новую супругу в кино
Бывшая супруга Александра Цекало, Виктория Галушка, подала иск о взыскании алиментов на двоих детей, но Московский суд отклонил заявление из-за процессуальной ошибки. Пока семейные споры набирают обороты, продюсер вернулся в Россию с новой женой, Дариной Эрвин, и, по слухам, помогает ей строить карьеру в кино. Судебные разбирательства вокруг алиментов В начале августа 2025 года стало известно, что Виктория Галушка, бывшая супруга известного продюсера и шоумена Александра Цекало, подала иск в Московский суд.

Прощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев

Прощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев
Какой тяжелый август! Каждый день приходят новости о том, что ушел из жизни очередной кумир. Не успела страна пережить шок от новости о смерти композитора Родина Щедрина, как новое потрясение – появилась новость, что не стало Игоря Николаева. Актер и театральный деятель, режиссер, певец, писатель и художник – Игоря Николаева знали и любили миллионы.

Мир шахмат скорбит: ушел заслуженный тренер России и СССР

Мир шахмат скорбит: ушел заслуженный тренер России и СССР
Уход из жизни выдающегося человека, чья жизнь была неразрывно связана с шахматами, оставил глубокий след в сердцах поклонников этой интеллектуальной игры. Его вклад в развитие шахматного искусства в Советском Союзе и России трудно переоценить. Он воспитал целую плеяду чемпионов, придумал турниры, ставшие традицией, и заложил основы для будущих поколений игроков. Имя, ставшее символом шахмат Анатолий Авраамович Быховский, заслуженный тренер СССР, международный мастер и арбитр, ушел из жизни в возрасте 92 лет после продолжительной болезни.

Скрытая угроза в полости рта: как бактерии провоцируют инфаркт

Скрытая угроза в полости рта: как бактерии провоцируют инфаркт
Инфаркт миокарда долгие годы считался следствием нездорового образа жизни, стрессов и генетической предрасположенности. Но недавние исследования раскрыли новую, неожиданную причину, которая может скрываться в повседневной жизни каждого человека. Ученые обнаружили, что бактерии, обитающие в полости рта, способны играть ключевую роль в развитии сердечно-сосудистых катастроф.

"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет

"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет
Не стало композитора Родиона Щедрина... Легендарную супругу – балерину Майю Плисецкую – он пережил на десять лет. А при жизни они успели распорядиться своим главным балетом. "Моя первая встреча с этими великими метрами произошла в Большом театре в 1998 году, – вспоминает Анастасия Волочкова.

Выбор читателей

29/08ПтнПрощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев 28/08ЧтвПавел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 29/08ПтнПохорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом 29/08Птн Концерт мечты превратился в кошмар: почему зрители требуют деньги за выступление Кадышевой в Москве 29/08ПтнКомпозитор Родион Щедрин перед смертью отдал шикарную квартиру на Тверской чужим людям 29/08Птн"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет