Омар Хайям объяснил, почему лучше жить в уединении – прислушайтесь к его словам

Долго молчавшая Аллегрова обратилась к людям Тесты Ушел из жизни муж Плисецкой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках"Наши Мальдивы": этот райский пляж в России почти пуст, а вода как в тропиках Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Омар Хайям призвал отказаться от одной мечты к 50 годам – тогда жизнь пройдет счастливо Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Живущий в США пасынок Джигарханяна рассказал об истинном отношении американцев к русским Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"Не употребляла всего месяц: пережившая развод 42-летняя Алсу больше не "в завязке"

Лента новостей

Суббота 30 августа

06:32Омар Хайям объяснил, почему лучше жить в уединении – прислушайтесь к его словам 03:16Что нельзя делать 30 августа в день Мирона Ветрогона – именины, обычаи и история праздника 00:04Лучшие осенние фильмы для идеального домашнего вечера – эти шедевры можно пересматривать каждый год 15:40Третья жена Цекало требует алименты, пока он продвигает новую супругу в кино 14:42Прощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев 14:17Мир шахмат скорбит: ушел заслуженный тренер России и СССР 13:27Скрытая угроза в полости рта: как бактерии провоцируют инфаркт 12:36"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет 12:29Первая глобальная катастрофа: ученые нашли то, что вызвало эпидемию 12:28Джордж Клуни попал в инцидент на ковровой дорожке 82-го Венецианского кинофестиваля 11:38 Концерт мечты превратился в кошмар: почему зрители требуют деньги за выступление Кадышевой в Москве 11:34Композитор Родион Щедрин перед смертью отдал шикарную квартиру на Тверской чужим людям 11:18С 1 сентября вступают в силу изменения законов для водителей — что нужно знать 11:007 громких кинопремьер 2025 года, которые выходят на экраны 10:53Звезда "Папиных дочек" в долгах: что случилось с Михаилом Казаковым? 10:12Эти продукты, по словам ученых, нарушают работу печени 09:54Константин Цзю и Денис Лебедев проведут открытую тренировку по боксу в парке ЮЗАО 09:42Ушел из жизни муж Майи Плисецкой – гениальный российский композитор, чья музыка покорила мир 09:35Похорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом 09:23В новом корпусе детской больницы святого Владимира пройдут дни открытых дверей 08:39Ушел из жизни Герой России, спасавший заложников в Беслане 06:48Какие требования к качеству школьной формы вступили в силу в 2025 году 03:26Что нельзя делать 29 августа в Ореховый спас – смысл праздника, традиции и приметы 00:35Омар Хайям рассказал, как перестать грустить – этот секрет вернет вам радость жизни 17:55Жизнь Голливудской звезды из фильма Список Шиндлера оборвалась слишком рано 17:18Почему четверть россиян могут остаться без кредитов в 2026 году? 15:44Собираем тренажерный зал дома – 3 простых шага к здоровому образу жизни 15:29Иван Жидков: от ролей героя-любовника до сложных семейных драм 14:59"Примадонной себя не считаю": как живет 88-летняя актриса Светлана Немоляева 13:34Ушел из жизни великий актер – мир кино оплакивает уникальный самородок 12:30Адвокат прокомментировал драку студентов юрфака в Москве 12:21Павел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 12:15Эта страна лидирует по числу трагичных селфи: где кадр может стоить жизни? 11:48Ушел из жизни брат легенды французского кино: трагедия семьи, изменившей кинематограф 11:05Топ самых интересных и бюджетных направлений для путешествия в бархатный сезон – продлеваем лето 10:53Скоропостижно ушел из жизни прославленный музыкант 10:06Районные площадки форума "Москва 2030" посетили уже более 500 тысяч человек 10:03Почему общение стало бездушным: как вернуть тепло в разговоры 09:24Посетители фестиваля водных видов спорта увидят уникальные трюки на Гребном канале 08:54Второй подбородок можно убрать всего за 3 дня: лайфхаки для женщин 07:59Легенда оперы замолчала: мир прощается с иконой сцены 03:52Что нельзя делать 28 августа в Успение Богородицы – запреты, приметы и традиции 03:43Омара Хайям сказал, каким друзьям нельзя доверять ни в коем случае – прислушайтесь к этому 00:10Ушел из жизни народный артист России – страна потеряла ярчайший талант своего поколения 18:14Вице-премьеру РФ Дмитрию Патрушеву представили ход работ по ликвидации промышленных отходов на Байкале 15:37Музыкальный мир потерял своего героя: не стало звездного исполнителя 14:58Почему распалась пара Преснякова и Красновой: финансовые трудности или разные пути? 14:06Внезапный уход российского олимпийского чемпиона стал шоком для страны – он изменил спорт навсегда 13:06Брюса Уиллиса переселили в отдельный дом из-за прогрессирующей тяжелой болезни 12:08Знаки зодиака, которые остаются детьми навсегда
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Омар Хайям объяснил, почему лучше жить в уединении – прислушайтесь к его словам

Омар Хайям объяснил, почему лучше жить в уединении – прислушайтесь к его словам
151

Омар Хайям – персидский поэт, математик и философ, оставивший глубокий след в мировой культуре.

Его рубаи, наполненные мудростью и жизненным опытом, актуальны и сегодня. В одном из своих стихотворений он затрагивает тему уединения, подчеркивая важность внутреннего мира человека.

Омар Хайям: Жизнь и наследие

• Родился: 18 мая 1048 года, Нишапур, Персия

• Умер: 4 декабря 1131 года

• Деятельность: Поэт, математик, астроном

• Известность: Рубаи — четверостишия, содержащие глубокие философские размышления

Хайям жил в эпоху, когда Персия переживала политические и культурные изменения. Его творчество стало отражением этих изменений и внутренней борьбы человека.

Популярность рубаи

Рубаи Хайяма переведены на множество языков и продолжают вдохновлять людей по всему миру. Их простота и глубина делают их доступными для понимания всех возрастных групп.

Уединение как философская концепция

В одном из своих известных рубаи Хайям говорит о сложностях взаимодействия с обществом:

"Прославься в городе — возбудишь озлобленье,

А домоседом стань — возбудишь подозренье,

Не лучше ли тебе, хотя б ты Хызром был,

Ни с кем не знаться, жить всегда в уединенья?"

Анализ строки

1. Зависть и злоба: Известность может привести к ненависти со стороны окружающих.

2. Подозрительность: Замкнутый образ жизни вызывает недоверие.

3. Уединение: Предложение уйти от общества как способ сохранить душевный покой.

Хайям подчеркивает, что в мире, полном зависти и предвзятости, найти свое место крайне сложно. Он предлагает альтернативу: уединение как путь к внутреннему спокойствию и свободе.

Преимущества уединения

Почему стоит выбрать уединение?

• Саморазмышление: В уединении человек имеет возможность глубже понять себя.

• Свобода от осуждения: Отсутствие внешнего давления позволяет быть искренним.

• Сохранение индивидуальности: Уединение помогает сохранить свою уникальность.

Уединение в современном мире

В условиях современного общества, где социальные сети и общественное мнение играют значительную роль, уединение становится особенно актуальным. Это позволяет людям:

• Избегать стресса

• Сосредоточиться на своих целях

• Найти гармонию с собой

Омар Хайям оставил нам важное послание о том, что в мире зависти и недоверия лучше искать уединение. Его мудрость актуальна и сегодня, когда многие люди сталкиваются с трудностями в общении и поиском своего места в обществе.

Шоу-бизнес в Telegram

30 августа 2025, 06:32
Изображение сгенерировано искусственным интеллектом Шедеврум
Дни.ру✓ Надежный источник

Что нельзя делать 30 августа в день Мирона Ветрогона – именины, обычаи и история праздника

Что нельзя делать 30 августа в день Мирона Ветрогона – именины, обычаи и история праздника
30 августа по народному календарю отмечается день Мирона Ветрогона, когда православная церковь вспоминает святого Мирона, пресвитера Ахаии. Этот день наполнен традициями и приметами, которые определяют, что можно и чего нельзя делать. История праздника Святой Мирон известен своим кротким нравом и благочестием.

Лучшие осенние фильмы для идеального домашнего вечера – эти шедевры можно пересматривать каждый год

Лучшие осенние фильмы для идеального домашнего вечера – эти шедевры можно пересматривать каждый год
Осень – это время, когда хочется уютно устроиться на диване с чашкой горячего чая и насладиться хорошим кино. Собрали для вас список лучших осенних фильмов, которые можно пересматривать каждый год.

Третья жена Цекало требует алименты, пока он продвигает новую супругу в кино

Третья жена Цекало требует алименты, пока он продвигает новую супругу в кино
Бывшая супруга Александра Цекало, Виктория Галушка, подала иск о взыскании алиментов на двоих детей, но Московский суд отклонил заявление из-за процессуальной ошибки. Пока семейные споры набирают обороты, продюсер вернулся в Россию с новой женой, Дариной Эрвин, и, по слухам, помогает ей строить карьеру в кино. Судебные разбирательства вокруг алиментов В начале августа 2025 года стало известно, что Виктория Галушка, бывшая супруга известного продюсера и шоумена Александра Цекало, подала иск в Московский суд.

Прощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев

Прощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев
Какой тяжелый август! Каждый день приходят новости о том, что ушел из жизни очередной кумир. Не успела страна пережить шок от новости о смерти композитора Родина Щедрина, как новое потрясение – появилась новость, что не стало Игоря Николаева. Актер и театральный деятель, режиссер, певец, писатель и художник – Игоря Николаева знали и любили миллионы.

Мир шахмат скорбит: ушел заслуженный тренер России и СССР

Мир шахмат скорбит: ушел заслуженный тренер России и СССР
Уход из жизни выдающегося человека, чья жизнь была неразрывно связана с шахматами, оставил глубокий след в сердцах поклонников этой интеллектуальной игры. Его вклад в развитие шахматного искусства в Советском Союзе и России трудно переоценить. Он воспитал целую плеяду чемпионов, придумал турниры, ставшие традицией, и заложил основы для будущих поколений игроков. Имя, ставшее символом шахмат Анатолий Авраамович Быховский, заслуженный тренер СССР, международный мастер и арбитр, ушел из жизни в возрасте 92 лет после продолжительной болезни.

Выбор читателей

29/08ПтнПрощай, кумир миллионов: в реанимации скончался певец и режиссер Игорь Николаев 28/08ЧтвПавел Прилучный обратился к беременной Агате Муцениеце после ее свадьбы 29/08ПтнПохорон и могилы не будет: Родион Щедрин перед смертью распорядился своим телом 29/08Птн Концерт мечты превратился в кошмар: почему зрители требуют деньги за выступление Кадышевой в Москве 29/08ПтнКомпозитор Родион Щедрин перед смертью отдал шикарную квартиру на Тверской чужим людям 29/08Птн"Выдающаяся балерина": Щедрин и Плисецкая успели подарить Волочковой свой балет